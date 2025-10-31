色彩測定の画期的な進歩が到来：HunterLab Agera L2

バージニア州レストン, 2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 色彩測定の画期的な進歩が目前に迫っています。今年11月、HunterLabは次世代分光測色技術「Agera L2」を発表します。これは世界の色彩測定と知覚の在り方を再び定義し直す革新的な製品です。

Agera L2は、HunterLabが掲げる機器による色彩測定と人間の視覚的知覚を一致させるという継続的な使命における大きな前進を象徴しています。精度、速度、使いやすさを追求した設計により、計算された色値と視覚的評価の間に残るギャップを解消する技術を導入します。

中核となるのは、自然光を忠実に再現した光源であるTrue D65昼光照明です。この進歩により、真の昼光条件下で見たままの色を測定可能になります。実験室レベルの精度と現実世界の知覚が、単一の機器内で一致するのです。UltraDarkの性能と組み合わせることで、Agera L2は最も暗く、光吸収性の高い素材に対しても卓越した精度を発揮します。本システムはまた、カラー測定機器に搭載された史上最強の組み込み品質管理ソフトウェアを備え、測定現場で即時かつ実用的なインテリジェンスを提供します。

複雑な色彩科学を簡素化し、精度と信頼性を向上させるため、世界中の産業分野が数十年にわたってHunterLabを頼りにしてきました。Agera L2はその伝統を受け継ぎながら、新たな次元の技術的インテリジェンスを導入します。HunterLabでは、AIはアプリケーション・インテリジェンスを意味します。測定技術の革新が、現実の製造現場や品質管理の課題にどのように応用できるかを深く理解することを指しています。

Agera L2により、HunterLabは世界のカラー・コミュニティにおけるリーダーシップをさらに強化します。この装置は測定性能を向上させるだけでなく、顧客がカラー・データを取得・定量化・解釈する方法を改善するよう設計されています。食品・飲料、プラスチック、医薬品、先端材料のいずれの分野においても、ユーザーは一貫性と信頼性、そして日光条件下での色の知覚を直接反映したデータを期待できます。

Agera L2は2025年11月に正式デビューします。詳細な仕様や性能データは発売時に公開されます。精密なカラー測定の次なる進化、目で見えるままの色を定量化する未来にご期待ください。

HunterLab について

1952年創業のHunterLabは、食品飲料、プラスチック、化学、医薬品など多様な産業向けの色・外観測定ソリューションにおける世界のリーダーです。75か国以上で信頼されている測定機器を通じ、革新性、精度、顧客連携により色の科学を進化させ続けています。

