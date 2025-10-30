Nadchodzi przełom w zarządzaniu kolorem: HunterLab Agera L2

RESTON, Wirginia, 30 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Przed nami przełom w zarządzaniu kolorem. W listopadzie HunterLab zaprezentuje Agera L2 - innowacyjny spektrofotometr nowej generacji, który po raz kolejny na nowo zdefiniuje sposób pomiaru i postrzegania barwy na całym świecie.

Agera L2 to istotny krok naprzód w realizacji stałej misji HunterLab, jaką jest dostosowanie urządzeń do pomiaru barwy do sposobu jej postrzegania przez ludzkie oko. Zaprojektowany tak, aby osiągać maksymalną dokładność, szybkość i użyteczność, spektrofotometr Agera L2 wprowadza technologie, które eliminują dotychczasową lukę pomiędzy obliczonymi wartościami barw a ich oceną wizualną.

Rdzeniem jest standard światła dziennego True D65 daylight illumination - w pełni dopracowane źródło świata, które odzwierciedla naturalne światło dzienne. To rozwiązanie pozwala użytkownikom na pomiar barwy w warunkach realnego światła dziennego; laboratoryjna precyzja i rzeczywiste postrzeganie spotykają się w jednym narzędziu. W połączeniu z technologią UltraDark performance, Agera L2 zapewnia wyjątkową dokładność odwzorowania najciemniejszych materiałów o najsilniejszym pochłanianiu światła. System wykorzystuje także najpotężniejsze wbudowane oprogramowanie kontroli jakości, jakie kiedykolwiek znalazło się w urządzeniu do pomiaru barwy, zapewniając szybkie i pomocne informacje w punkcie pomiaru.

Przez dziesięciolecia różne branże z całego świata opierały się na urządzeniach HunterLab, aby skomplikowaną naukę o barwach zamieniać w proste, precyzyjne i niezawodne procesy decyzyjne. Agera L2 kontynuuje tę tradycję, a jednocześnie wprowadza nowy wymiar technologicznej inteligencji. W HunterLab, AI oznacza Application Intelligence (inteligencję zastosowań) - dogłębne zrozumienie sposobu, w jaki innowacje pomiarowe mogą być stosowane w rzeczywistej produkcji i pokonywaniu wyzwań z zakresu kontroli jakości.

Dzięki urządzeniu Agera L2, HunterLab umacnia się na pozycji lidera w globalnej społeczności zarządzania kolorem. Urządzenie zostało zaprojektowane nie tylko do usprawnienia wydajności pomiarów, ale również po to, aby ulepszyć sposoby, w jakie klienci przechwytują, liczą i interpretują dane o barwach. W branżach żywności i napojów, tworzyw sztucznych, środków farmaceutycznych, czy zaawansowanych materiałów, użytkownicy mogą oczekiwać spójności, pewności i danych, które bezpośrednio odzwierciedlają sposób percepcji barwy w warunkach światła dziennego.

Agera L2 oficjalnie zadebiutuje w listopadzie 2025 r. Dalsze szczegóły, specyfikacje i parametry zostaną opublikowane w chwili premiery. Śledź komunikaty, aby nie przegapić następnej rewolucji w precyzyjnym pomiarze barw, aby w przyszłości ich pomiar był doskonale zbieżny z tym, jak widzi je ludzkie oko.

Założona w 1952, firma HunterLab jest globalnym liderem w dziedzinie rozwiązań do pomiaru barwy i wyglądu dla różnych branż, w tym żywności i napojów, tworzyw sztucznych, substancji chemicznych i środków farmaceutycznych. Dzięki urządzeniom, którym zaufali klienci z ponad 75 krajów, HunterLab nadal popycha do przodu naukę o barwach stawiając na innowacje, precyzję i współpracę z klientami.

