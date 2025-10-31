Segera Hadir, Terobosan Pengukuran Warna: HunterLab Agera L2

RESTON, Va., 31 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Terobosan pengukuran warna segera hadir. HunterLab akan memperkenalkan Agera L2 pada bulan November 2025. Agera L2 adalah inovasi spektrofotometri generasi berikutnya yang kembali mengubah cara dunia mengukur dan mempersepsikan warna.

Agera L2 merupakan kemajuan besar bagi misi HunterLab saat ini untuk menyelaraskan pengukuran warna instrumental dengan cara mata manusia mempersepsikan warna. Didesain untuk presisi, kecepatan, dan kegunaan, Agera L2 memperkenalkan teknologi yang menghilangkan sisa kesenjangan antara nilai warna yang dihitung dan penilaian visual.

Intinya adalah penerangan siang hari D65 yang sebenarnya, yakni sumber cahaya yang terpancar sepenuhnya dan mirip cahaya alami di siang hari. Kemajuan ini memungkinkan pengguna mengukur warna sebagaimana terlihat saat siang hari yang sesungguhnya; presisi laboratorium dan persepsi dunia nyata yang kini selaras dalam satu instrumen. Dipasangkan dengan performa UltraDark, Agera L2 menghasilkan keakuratan luar biasa untuk bahan yang tergelap dan paling menyerap cahaya. Sistem ini juga dilengkapi perangkat lunak pengendalian kualitas yang tertanam dan paling kuat dalam hal instrumen warna, sehingga menyediakan kecerdasan yang seketika dan dapat ditindaklanjuti saat pengukuran.

Selama puluhan tahun, berbagai industri di seluruh dunia mengandalkan HunterLab agar ilmu pengetahuan warna yang rumit menjadi lebih sederhana, akurat, dan dapat diandalkan. Agera L2 melanjutkan warisan tersebut ketika memperkenalkan dimensi baru dari kecerdasan teknologi. Di HunterLab, AI adalah singkatan Application Intelligence- yakni pemahaman mendalam tentang bagaimana inovasi pengukuran dapat diterapkan pada masalah manufaktur dan pengendalian kualitas di dunia nyata.

Agera L2 semakin memperkuat kepemimpinan HunterLab di komunitas warna global. Instrumen ini dirancang untuk menyempurnakan performa pengukuran sekaligus meningkatkan cara pelanggan mendapatkan, mengukur, dan menginterpretasikan data warna. Untuk makanan dan minuman, plastik, farmasi, atau bahan canggih, pengguna dapat mengharapkan konsistensi, keyakinan, dan data yang secara langsung mencerminkan bagaimana warna dipersepsikan di siang hari.

Agera L2 akan resmi diluncurkan pada bulan November 2025. Rincian, spesifikasi, dan data performa akan diumumkan saat peluncuran. Nantikan perkembangan berikutnya dalam hal pengukuran warna presisi - masa depan pengukuran warna sebagaimana terlihat oleh mata.

Tentang HunterLab

Didirikan pada tahun 1952, HunterLab adalah perusahaan terdepan di dunia dalam hal solusi pengukuran warna dan pengukuran penampilan untuk berbagai industri seperti makanan dan minuman, plastik, bahan kimia, dan farmasi. Instrumen-instrumen HunterLab dipercaya di lebih dari 75 negara. HunterLab terus memajukan ilmu pengetahuan tentang warna melalui inovasi, presisi, dan kemitraan dengan pelanggan.

