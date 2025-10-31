色彩測量突破，即將來臨：The HunterLab Agera L2

維珍尼亞州里斯頓 2025年10月31日 /美通社/ -- 色彩測量科技突破，即將來臨。今年 11 月，HunterLab 將推出 Agera L2。這是新一代光譜光度學創新產品，將再次重新定義全球測量與感知顏色的方式。

Agera L2 在 HunterLab 的儀器測量顏色與肉眼感知顏色一致持續使命中，代表一大進展。它專為準確、速度和容易使用而設計，並引入消除計算顏色值與視覺評估之間剩餘差距的科技。

它的核心是 True D65 日光照明，這是完全模擬自然日光的光源。這項科技進步允許用戶在真實日光環境下，測量顏色。現在於單一儀器中，實現實驗室準確度與現實世界感知一致。Agera L2 結合 UltraDark 效能，即使最暗兼最吸光材料也能提供卓越準確度。該系統還配備迄今色彩儀器中提供最強大嵌入式質素控制軟體，在測量點提供即時兼可操作的智能。

過去數十年來，全球各行各業均依賴 HunterLab 來將複雜色彩科學變得簡單、準確兼可靠。Agera L2 延續這傳統，同時引入全新科技智能維度。在 HunterLab，人工智能代表應用智能——如何可將測量創新應用於現實世界製造與質素控制挑戰的深入理解。

HunterLab 推出 Agera L2，而鞏固自身於全球色彩界的領先地位。該儀器不僅是為了提高測量效能而設計，也為了改善客戶擷取、量化和解釋顏色數據的方式。無論在食品與飲品、塑膠、藥物或先進材料領域，用戶都可期待得到一致、可靠兼直接反映日光環境下感知顏色方式的數據。

2025 年 11 月，Agera L2 將正式首次亮相。更多詳情、規格和效能數據，將於推出時公佈。請密切留意，下一個準確色彩測量發展階段——肉眼所見的方式，量化色彩的未來。

關於 HunterLab

HunterLab 於 1952 年成立，現時是全球色彩與外觀測量解決方案領袖。該等解決方案用於多個行業，包括食品與飲品、塑膠、化學和製藥。HunterLab 的儀器已獲超過 75 個國家/地區信賴，並透過創新、準確和客戶合作，持續推動色彩科學發展。

傳媒聯絡：

HunterLab 市場營銷

[email protected]

www.hunterlab.com

SOURCE HunterLab