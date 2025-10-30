색상 측정 분야를 혁신할 헌터랩 Agera L2, 11월 공식 출시

레스턴, 버지니아주, 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 색상 측정 분야가 일대 혁신을 앞두고 있다. 헌터랩(HunterLab)이 11월 혁신적인 차세대 분광광도계(spectrophotometric) 제품 Agera L2를 공개한다. Agera L2는 전 세계의 색상 측정과 인식 방식을 새롭게 정의할 예정이다.

Agera L2는 계측적 색상 측정과 인간의 눈이 색상을 인지하는 방식을 일치시키려는 헌터랩의 지속적인 노력이 이뤄낸 중대한 진전이다. 정밀성, 속도, 사용성을 종합적으로 고려해 설계된 이 제품은 계산된 색상 값과 시각적 평가 사이의 격차를 해소하는 기술을 도입했다.

핵심 기술은 자연광을 완벽하게 재현한 광원인 True D65 일광 조명이다. 이러한 기술적 발전 덕분에 사용자는 실제 일광 조건에서 보는 그대로 색상을 측정할 수 있다. 실험실에서 측정하는 높은 정밀성과 실제 환경에서 인간의 눈으로 인지하는 색상이 이제 하나의 기기 안에서 일치하게 된 것이다. Agera L2는 UltraDark 성능(극도로 낮은 밝기 측정 성능)과 결합되어 가장 어둡고 빛을 많이 흡수하는 소재에서도 뛰어난 정확도를 보여준다. 또한 이 시스템에는 지금까지색상 측정기에 탑재된 소프트웨어 중 가장 강력한 품질 관리 기능이 탑재되어 있어 측정 시점에서 즉시 활용 가능한 정보를 제공한다.

전 세계 산업계는 수십 년간 복잡한 색채 과학을 단순하고 정확하면서도 신뢰할 수 있게 해주는 헌터랩에 의존해 왔다. Agera L2 는 이러한 전통을 이어가면서 새로운 차원의 기술적 정보를 제시한다. 헌터랩에서 AI는 '애플리케이션 인텔리전스(Application Intelligence)'를 의미한다. 애플리케이션 인텔리전스란 측정 혁신이 실제 제조와 품질 관리 문제에 어떻게 적용될 수 있는지에 대한 깊은 이해를 말한다.

헌터랩은 Agera L2를 통해 글로벌 색상 커뮤니티에서의 리더십을 공고히 할 것이다. 이 측정기는 단순히 측정 성능을 높여줄 뿐 아니라 고객이 색상 데이터를 수집•정량화•해석하는 방식을 개선할 수 있게 설계됐다. 식음료, 플라스틱, 제약, 첨단 소재 등 어떤 분야에서든 사용자는 일광 조건에서 색을 인지하는 방식과 직접적으로 일치하는 일관성 있고 신뢰할 수 있는 데이터를 기대할 수 있다.

Agera L2는 2025년 11월에 정식 출시될 예정이다. 추가적인 세부사항과 사양 및 성능 데이터는 출시 시점에 공개된다. 정밀 색상 측정의 다음 진화를 기대하시길 바란다. 눈으로 보는 그대로 색상을 정량화하는 미래가 다가오고 있다.

헌터랩 소개

1952년 설립된 헌터랩은 식음료, 플라스틱, 화학, 제약 등 다양한 산업 분야를 위한 색상 및 외관 측정 솔루션 분야의 글로벌 선도기업이다. 75개국 이상에서 신뢰받는 색상 측정기를 보급해온 헌터랩은 혁신, 정밀도, 고객 파트너십을 통해 색상 과학을 지속적으로 발전시키고 있다.

미디어 문의

헌터랩 마케팅팀

[email protected]

www.hunterlab.com

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2807860/HunterLab_Logo.jpg

SOURCE HunterLab