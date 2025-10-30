Přichází průlom v měření barev: Agera L2 od HunterLab

News provided by

HunterLab

Oct 30, 2025, 08:00 ET

RESTON, Virginie, 30. října 2025 /PRNewswire/ -- Na obzoru se rýsuje průlom v měření barev. V listopadu tohoto roku společnost Hunter Lab představí Agera L2, novou generaci spektrofotometrické inovace, která opětovně nově stanovuje způsob, jakým svět měří a vnímá barvy.

Agera L2 představuje významný pokrok v neustálém úsilí společnosti HunterLab o sladění přístrojového měření barev s tím, jak lidské oko vnímá barvy. Je navržena s ohledem na přesnost, rychlost a použitelnost a zavádí technologie, které eliminují zbývající rozdíl mezi vypočítanými hodnotami barev a vizuálním hodnocením.

Jeho jádrem je osvětlení denním světlem True D65, plně realizovaný světelný zdroj, který odráží přirozené denní světlo. Tento pokrok umožňuje uživatelům měřit barvy tak, jak se jeví za skutečných denních světelných podmínek; laboratorní přesnost a vnímání v reálném světě se nyní sjednotily v jediném přístroji. Ve spojení s výkonem UltraDark poskytuje Agera L2 výjimečnou přesnost pro nejtmavší materiály s nejvyšší absorpcí světla. Systém je také vybaven nejvýkonnějším vestavěným softwarem pro kontrolu kvality, jaký kdy byl v barevném přístroji nabízen, a poskytuje okamžité, využitelné informace v místě měření.

Po celá desetiletí se průmyslová odvětví po celém světě spoléhají na společnost HunterLab, která zjednodušuje, zpřesňuje a zvyšuje spolehlivost komplexní vědy o barvách. Model Agera L2 navazuje na tuto tradici a zároveň přináší novou dimenzi technologické inteligence. V společnosti HunterLab znamená AI (umělá inteligence) aplikační inteligenci – hluboké porozumění tomu, jak lze inovace v oblasti měření aplikovat na reálné výzvy v oblasti výroby a kontroly kvality.

S přístrojem Agera L2 společnost HunterLab posiluje své vedoucí postavení v globálním společenství, jež se zabývá barvami. Přístroj je navržen nejen pro zvýšení měřicího výkonu, ale také pro zlepšení způsobu, jakým zákazníci zachycují, kvantifikují a interpretují barevná data. Ať už se jedná o potraviny a nápoje, plasty, farmaceutika nebo pokročilé materiály, uživatelé mohou očekávat konzistenci, spolehlivost a data, která přímo odrážejí vnímání barev za denního světla.

Agera L2 bude oficiálně uvedena na trh v listopadu 2025. Další podrobnosti, specifikace a údaje o výkonu budou zveřejněny při uvedení na trh. Sledujte další vývoj v oblasti přesného měření barev – budoucnost kvantifikace barev tak, jak je vidí oko.

O společnosti HunterLab

Společnost HunterLab, založená v roce 1952, je vedoucím světovým podnikem v oblasti měření barvy a vzhledu. Jde o řešení pro průmyslová odvětví, jako jsou potraviny a nápoje, plasty, chemikálie a farmaceutika. Se svými přístroji, kterým důvěřuje více než 75 zemí, pokračuje společnost HunterLab v rozvoji vědy o barvách prostřednictvím inovací, přesnosti a partnerství se zákazníky.

Kontakt pro média:
HunterLab Marketing
[email protected]
www.hunterlab.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2807860/HunterLab_Logo.jpg

