Prichádza zlom v meraní farieb: zariadenie HunterLab Agera L2
News provided byHunterLab
Oct 30, 2025, 03:00 ET
RESTON, Virgínia, 30. október 2025 /PRNewswire/ -- Zlom v meraní farieb je na obzore. Už v novembri predstaví spoločnosť HunterLab zariadenie Agera L2, ďalšiu generáciu spektrofotometrických inovácií, ktorá znovu prináša nanovo definuje spôsob, akým svet meria a vníma farby.
Agera L2 predstavuje významný pokrok v dlhotrvajúcej snahe spoločnosti HunterLab zosúladiť prístrojové meranie farieb so spôsobom, akým vníma farby ľudské oko. Je navrhnutý na presnosť, rýchlosť a praktickosť. Zavádza technológie, ktoré eliminujú zostávajúcu medzeru medzi vypočítanými hodnotami farieb a vizuálnym posúdením.
Jeho jadrom je denné osvetlenie True D65, plnohodnotný zdroj svetla, ktorý verne napodobňuje prirodzené denné svetlo. Vďaka tomuto pokroku môžu používatelia merať farbu tak, ako sa javí za skutočných denných podmienok. Laboratórna presnosť a vnímanie reálneho sveta je tak zjednotené v rámci jedného zariadenia. V kombinácii s výkonom UltraDark poskytuje model Agera L2 výnimočnú presnosť pre materiály, ktoré sú najtmavšie a najviac absorbujú svetlo. Systém je tiež vybavený najvýkonnejším zabudovaným softvérom na kontrolu kvality, aký bol kedy v zariadení na meranie farieb použitý, vďaka čomu poskytuje okamžité a užitočné informácie v mieste merania.
Priemyselné odvetvia po celom svete sa už desaťročia spoliehajú na spoločnosť HunterLab, aby do komplexnej vedy o farbách vniesli jednoduchosť, presnosť a spoľahlivosť. Agera L2 pokračuje v tomto odkaze a zároveň prináša nový rozmer technologickej inteligencie. V HunterLab sa AI vysvetľuje ako Application Intelligence (aplikačná inteligencia) – hĺbkové pochopenie toho, ako možno inovácie v meraní aplikovať na výzvy v oblasti výroby a kontroly kvality v reálnom svete.
S produktom Agera L2 spoločnosť HunterLab upevňuje svoje vedúce postavenie v globálnej komunite zameranej na farby. Zariadenie je navrhnuté nielen na zlepšenie výkonu merania, ale aj na zlepšenie spôsobu, akým zákazníci zachytávajú, kvantifikujú a interpretujú údaje o farbách. Či už ide o potraviny a nápoje, plasty, liečivá alebo pokročilé materiály, používatelia môžu očakávať konzistentnosť, spoľahlivosť a údaje, ktoré priamo odrážajú vnímanie farieb za denného svetla.
Model Agera L2 bude oficiálne predstavený v novembri 2025. Ďalšie podrobnosti, špecifikácie a údaje o výkone budú zverejnené po uvedení na trh. Nezmeškajte ďalší vývoj v presnom meraní farieb – budúcnosť kvantifikácie farieb tak, ako ich vidí ľudské oko.
O spoločnosti HunterLab
Spoločnosť HunterLab bola založená v roku 1952 a je svetovým lídrom v oblasti riešení merania farby a vzhľadu pre rôzne odvetvia vrátane potravín a nápojov, plastov, chemikálií a farmaceutických výrobkov. Vďaka zariadeniam, ktorým dôverujú vo viac ako 75 krajinách, HunterLab naďalej rozvíja vedu o farbách prostredníctvom inovácií, presnosti a partnerstva so zákazníkmi.
Kontakt pre médiá:
Marketing HunterLab
[email protected]
www.hunterlab.com
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2807860/HunterLab_Logo.jpg
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article