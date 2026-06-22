Geely Farizon, WeRide dan Kwoon Chung Lancar Roboteksi Pandu Sebelah Kanan di Ekspo Automotif & Rantaian Bekalan Antarabangsa 2026 (Hong Kong), Percepat Pengembangan Global

HONG KONG, 23 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), jenama kenderaan komersial tenaga baharu yang terkemuka di China, telah menandatangani perjanjian kerjasama strategik dengan WeRide, peneraju global dalam teknologi pemanduan autonomi, serta Kwoon Chung Bus Holdings Limited, pengendali pengangkutan awam terkemuka di Hong Kong, menerusi Ekspo Automotif & Rantaian Bekalan Antarabangsa 2026 (Hong Kong).

Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

Kerjasama ini akan menyaksikan pembangunan bersama sebuah Roboteksi keluaran besar-besaran yang direka untuk pasaran pandu sebelah kanan berasaskan platform GXR binaan kilang sedia ada dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam pembuatan kenderaan tenaga baharu, inovasi pemanduan autonomi dan operasi pengangkutan awam. Menerusi pembangunan ini, Hong Kong akan menjadi yang pertama melaksanakan perkhidmatan Roboteksi pandu sebelah kanan komersial, sekali gus menandakan peralihan industri Roboteksi ke arah kebolehsuaian global yang sebenar serta membawa penyelesaian mobiliti autonomi yang transformatif ke pasaran pandu sebelah kanan di seluruh dunia.

Kwoon Chung Smart Mobility, subsidiari Kwoon Chung Bus Holdings, sebelum ini telah melaksanakan unit Robotaxi GXR pandu sebelah kiri di Hong Kong dan memperoleh lesen pemanduan autonomi perintis, dengan ujian percubaan di atas jalan raya sudahpun dijalankan di jalan raya awam seluruh bandar ini. Berlandaskan asas ini, pakatan tiga pihak ini akan memajukan selanjutnya pembangunan produk, pengesahan jalan raya dan ujian operasi yang disesuaikan untuk pasaran pandu sebelah kanan.

Memandangkan ketika ini tiada Roboteksi pandu sebelah kanan yang tersedia di pasaran, model baharu tersebut mempelopori reka bentuk pertama dalam industri yang dibangunkan dari peringkat awal yang dikhususkan untuk piawaian kendalian pandu sebelah kanan. Melangkaui sekadar penyesuaian mudah Robotaxi GXR pandu sebelah kiri, ia memanfaatkan keupayaan pengeluaran besar-besaran Robotaxi GXR yang disahkan untuk menjalani pembangunan asal penuh merangkumi susun atur kenderaan, perisian pemanduan autonomi dan reka bentuk HMI, yang disesuaikan sepenuhnya mengikut peraturan lalu lintas, keadaan jalan raya dan keperluan operasi serantau bagi wilayah-wilayah pandu sebelah kanan. Peningkatan prestasi teras dalam aspek persepsi, pertimbangan dan kawalan casis memastikan penumpang dapat menikmati mobiliti autonomi yang selamat, lancar dan berdasarkan naluri.

Hong Kong merupakan antara pasaran pelaksanaan pertama untuk Roboteksi pandu sebelah kanan baharu dan disokong oleh persekitaran pengangkutannya yang sangat berciri antarabangsa serta kerangka kawal selia yang kukuh. Ketiga-tiga syarikat akan bersama-sama mempercepat proses pengesahan produk, ujian dan operasi komersial awal, seterusnya membangunkan model yang boleh diskalakan dan boleh diulang. Model ini akan diperkenalkan di seluruh pasaran pandu sebelah kanan utama yang lain di peringkat global termasuk Singapura, United Kingdom, Jepun dan Australia, dengan memanfaatkan pengalaman tempatan yang terbukti bagi menyokong pengembangan global yang lebih luas.

Kerjasama ini dibina berasaskan perkongsian kukuh antara Geely Farizon dan WeRide dalam pembangunan Roboteksi yang dikeluarkan secara besar-besaran serta pelaksanaan komersialnya. Pada Oktober 2024, kedua-dua pihak melancarkan Robotaxi GXR yang dibangunkan berasaskan platform SV Geely Farizon, yang memulakan operasi komersial tanpa pemandu sepenuhnya di Beijing dalam tempoh empat bulan, diikuti oleh Guangzhou pada Ogos 2025. Pada Mac tahun ini, Geely Farizon dan WeRide menandatangani perjanjian kerjasama mendalam untuk memperkenalkan Robotaxi GXR prapasang yang baru dinaik taraf dan dikeluarkan secara besar-besaran.

SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group