Spoločnosti Geely Farizon, WeRide a Kwoon Chung predstavujú na Medzinárodnej výstave automobilového priemyslu a dodávateľského reťazca 2026 (Hongkong) robotické taxíky s pravostranným riadením, čím urýchľujú globálnu expanziu
News provided byGeely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
Jun 22, 2026, 19:28 ET
HONGKONG, 23. júna 2026 /PRNewswire/ -- Skupina Geely Farizon pre komerčné ekologické vozidlá (ďalej len Geely Farizon), popredná čínska značka úžitkových vozidiel na nové druhy energie, podpísala na Medzinárodnej výstave automobilového priemyslu a dodávateľského reťazca 2026 (Hongkong) dohodu o strategickej spolupráci so spoločnosťou WeRide, globálnym lídrom v oblasti technológií autonómneho riadenia, a so spoločnosťou Kwoon Chung Bus Holdings Limited, popredným prevádzkovateľom verejnej dopravy v Hongkongu.
Výsledkom tejto spolupráce bude spoločný vývoj sériovo vyrábaných robotických taxíkov určených pre trhy s pravostranným riadením, ktoré budú vychádzať z existujúcej továrensky vyrábanej platformy GXR, využívajúc svoje silné stránky vo výrobe vozidiel na nové druhy energie, inováciách v autonómnom riadení a prevádzke verejnej dopravy. Vďaka tomuto vývoju bude Hongkong prvým štátom, ktorý nasadí do komerčných služieb robotické taxíky s pravostranným riadením, čo bude znamenať posun odvetvia robotických taxíkov smerom ku skutočnej globálnej adaptabilite a prinesie transformačné riešenia autonómnej mobility na trhy s pravostranným riadením po celom svete.
Spoločnosť Kwoon Chung Smart Mobility, dcérska spoločnosť Kwoon Chung Bus Holdings, už predtým nasadila vozidlá robotických taxíkov GXR s ľavostranným riadením v Hongkongu a získala pilotný vodičský preukaz na autonómne riadenie, pričom po celom meste už prebiehajú testovacie jazdy na verejných komunikáciách. Na tomto základe bude trojstranná aliancia ďalej pokračovať vo vývoji produktov, ich overovaní na cestách a v prevádzkových skúškach prispôsobených trhom s pravostranným riadením.
Keďže v súčasnosti na trhu nie sú dostupné žiadne robotické taxíky s pravostranným riadením, nový model predstavuje prvý od základov navrhnutý systém v tomto odvetví, ktorý je určený pre prevádzkové štandardy vozidiel s pravostranným riadením. Nezostáva len pri jednoduchej adaptácii robotických taxíkov GXR s ľavostranným riadením, ale využíva overené možnosti hromadnej výroby robotických taxíkov GXR, aby prešiel kompletným originálnym vývojom zahŕňajúcim konštrukčné riešenie vozidla, softvér pre autonómne riadenie a návrh rozhrania človek-stroj (HMI), plne prispôsobený regionálnym dopravným predpisom, podmienkam cestnej premávky a prevádzkovým požiadavkám pre územia s pravostranným riadením. Vylepšený výkon v oblasti vnímania, rozhodovania a ovládania podvozku zabezpečuje, že si jazdci užívajú bezpečnú, plynulú a inštinktívnu autonómnu mobilitu.
Hongkong je medzi prvými trhmi, kde sa začnú nasadzovať nové robotické taxíky s pravostranným riadením, a je podporovaný svojím výrazne medzinárodným prostredím dopravy a robustným regulačným rámcom. Tieto tri spoločnosti spoločne urýchlia validáciu produktov, testovanie a počiatočnú komerčnú prevádzku a vyvinú škálovateľný a replikovateľný model. Tento model bude uvedený na trh aj na ďalších kľúčových trhoch s vozidlami s pravostranným riadením po celom svete vrátane Singapuru, Spojeného kráľovstva, Japonska a Austrálie, pričom sa využijú overené lokálne skúsenosti na podporu širšej globálnej expanzie.
Táto spolupráca nadväzuje na silné partnerstvo spoločností Geely Farizon a WeRide v oblasti hromadnej výroby robotických taxíkov a ich komerčného nasadenia. V októbri 2024 obe strany uviedli na trh robotické taxíky GXR založené na platforme SV od spoločnosti Geely Farizon, ktoré v priebehu štyroch mesiacov vstúpili do plne autonómnej komerčnej prevádzky v Pekingu a následne v auguste 2025 v Kantone. V marci tohto roku spoločnosti Geely Farizon a WeRide podpísali dohodu o intenzívnej spolupráci na predstavení novo vylepšeného sériovo vyrábaného vozidla robotických taxíkov GXR s predinštalovaným systémom.
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