Geely Farizon, WeRide и Kwoon Chung представляют роботизированное такси с правым рулем на выставке International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (Гонконг), ускоряя глобальную экспансию

ГОНКОНГ, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), ведущий китайский бренд новых коммерческих автомобилей в сфере энергетики, подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с WeRide, мировым лидером в области технологий автономного вождения, и Kwoon Chung Bus Holdings Limited, ведущим оператором общественного транспорта в Гонконге, на выставке International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (Гонконг).

Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

Это сотрудничество будет направлено на совместную разработку серийного роботизированного такси, предназначенного для рынков с правым рулем, на основе существующей заводской платформы GXR, используя их сильные стороны в производстве новых энергетических транспортных средств, инновациях в области автономного вождения и работе общественного транспорта. Благодаря этому развитию Гонконг станет первым местом, где будут развернуты коммерческие услуги роботизированного такси с правым рулем, что ознаменует переход отрасли роботизированного такси к подлинной глобальной адаптируемости, в результате чего преобразующие автономные мобильные решения выйдут на рынки с правым рулем по всему миру.

Kwoon Chung Smart Mobility, дочерняя компания Kwoon Chung Bus Holdings, ранее развернула роботизированные такси с левым рулем GXR в Гонконге и получила пилотные автономные водительские права, а на дорогах общего пользования по всему городу уже проводятся испытания. Основываясь на этом, трехсторонний альянс будет способствовать дальнейшему продвижению разработки продуктов, дорожной валидации и эксплуатационных испытаний, адаптированных для рынков с правым рулем.

Поскольку в настоящее время на рынке нет роботизированного такси с правым рулем, новая модель является первопроходцем в отрасли, посвященной стандартам эксплуатации с правым рулем. Выходя за рамки простой адаптации леворульного роботизированного такси GXR, используются проверенные возможности массового производства роботизированного такси GXR, чтобы пройти полную оригинальную разработку, охватывающую компоновку транспортного средства, программное обеспечение для автономного вождения и проектирование взаимодействия человека и машины, полностью адаптированные к региональным правилам дорожного движения, дорожным условиям и эксплуатационным требованиям для праворульных территорий. Повышенная производительность ядра в восприятии, оценке и управлении шасси обеспечивает гонщикам безопасную, плавную и инстинктивную автономную мобильность.

Гонконг является одним из первых рынков развертывания нового праворульного Robotaxi и поддерживается его высокоразвитой международной транспортной средой и надежной нормативно-правовой базой. Вместе эти три компании ускорят валидацию, тестирование и начальные коммерческие операции продукта, разрабатывая масштабируемую и воспроизводимую модель. Эта модель будет развернута на других ключевых рынках с правым рулем по всему миру, включая Сингапур, Великобританию, Японию и Австралию, используя проверенный местный опыт для поддержки более широкой глобальной экспансии.

Это сотрудничество основано на прочном партнерстве Geely Farizon и WeRide в области массового производства роботизированного такси и коммерческого развертывания. В октябре 2024 года обе стороны запустили роботизированное такси GXR на основе платформы Geely Farizon SV, которая начала полностью автономную коммерческую деятельность в Пекине в течение четырех месяцев, а затем в Гуанчжоу в августе 2025 года. В марте этого года Geely Farizon и WeRide подписали соглашение о глубоком сотрудничестве, чтобы представить недавно модернизированное серийное предустановленное роботизированное такси GXR.