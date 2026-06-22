Geely Farizon, WeRide และ Kwoon Chung เปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับพวงมาลัยขวาที่งาน International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (ฮ่องกง) เพื่อผลักดันธุรกิจสู่เวทีโลก
News provided byGeely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
22 Jun, 2026, 22:28 CST
ฮ่องกง, 22 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon) แบรนด์รถยนต์เพื่อการพาณิชย์พลังงานใหม่ชั้นนำของจีน ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ WeRide ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ และ Kwoon Chung Bus Holdings Limited ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะชั้นนำในฮ่องกง ณ งาน International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (ฮ่องกง)
ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันของแท็กซี่ไร้คนขับซึ่งผลิตเป็นจำนวนมากสำหรับตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาโดยใช้แพลตฟอร์ม GXR ที่ผลิตจากโรงงานเป็นพื้นฐาน พร้อมประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละบริษัทในการรังสรรค์รถยนต์พลังงานใหม่ นวัตกรรมการขับขี่อัตโนมัติ และการดำเนินงานขนส่งสาธารณะ จากการพัฒนาครั้งนี้ ฮ่องกงจะเป็นแห่งแรกที่ให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับพวงมาลัยขวาเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ไร้คนขับสู่ความสามารถในการปรับตัวระดับโลกที่นำเสนอโซลูชันการเดินทางอัตโนมัติอันพลิกโฉมวงการสู่ตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลก
ก่อนหน้านี้ Kwoon Chung Smart Mobility ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kwoon Chung Bus Holdings นำแท็กซี่ไร้คนขับ GXR พวงมาลัยซ้ายมาให้บริการในฮ่องกง และได้รับใบอนุญาตขับขี่อัตโนมัตินำร่อง โดยเริ่มทดลองขับบนถนนสาธารณะทั่วเมืองแล้ว ทั้งนี้ พันธมิตรทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้องบนท้องถนน และทดลองใช้งานจริงสำหรับตลาดรถยนต์พวงมาลัยขวาต่อไปบนพื้นฐานดังกล่าว
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแท็กซี่ไร้คนขับพวงมาลัยขวาให้บริการในตลาด รถยนต์รุ่นใหม่ดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบของการออกแบบใหม่ทั้งหมดสำหรับมาตรฐานการใช้งานพวงมาลัยขวาในอุตสาหกรรมนี้ นอกเหนือจากการดัดแปลงแท็กซี่ไร้คนขับ GXR พวงมาลัยซ้ายแบบธรรมดาแล้ว ยานยนต์รุ่นดังกล่าวยังใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการผลิตจำนวนมากซึ่งได้รับการการันตีของ Robotaxi GXR เพื่อพัฒนาใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างตัวรถ ซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนมัติ และการออกแบบ HMI โดยปรับให้เข้ากับกฎจราจร สภาพถนน และข้อกำหนดการใช้งานในพื้นที่พวงมาลัยขวาอย่างเต็มรูปแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพหลักในด้านการรับรู้ การตัดสินใจ และการควบคุมตัวถัง ช่วยให้ผู้ขับขี่เพลิดเพลินกับการขับเคลื่อนอัตโนมัติอันปลอดภัย ราบรื่น และเป็นธรรมชาติ
ฮ่องกงนับเป็นหนึ่งในตลาดแรก ๆ ซึ่งนำแท็กซี่ไร้คนขับพวงมาลัยขวารุ่นใหม่ดังกล่าวไปใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อมการขนส่งระดับนานาชาติและกรอบการกำกับดูแลอันแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัททั้งสามจะผลักดันการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การทดสอบ และการดำเนินงานเชิงพาณิชย์เบื้องต้น เพื่อพัฒนารูปแบบที่สามารถขยายขนาดและทำซ้ำได้ อนึ่ง ยานยนต์รุ่นดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในตลาดพวงมาลัยขวาที่สำคัญอื่น ๆ ทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยใช้ประสบการณ์ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการการันตีเพื่อสนับสนุนการขยายตัวระดับโลกในวงกว้าง
ความร่วมมือข้างต้นต่อยอดจากความเป็นพันธมิตรอันแข็งแกร่งระหว่าง Geely Farizon และ WeRide ในการผลิตแท็กซี่ไร้คนขับจำนวนมากและการใช้งานเชิงพาณิชย์ โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ทั้งสองฝ่ายได้เปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับ GXR ที่ใช้แพลตฟอร์ม SV ของ Geely Farizon ซึ่งเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์แบบไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบในปักกิ่งภายในสี่เดือน ตามด้วยกวางโจวในเดือนสิงหาคม 2568 และในเดือนมีนาคมปีนี้ Geely Farizon และ WeRide ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงลึกเพื่อเปิดตัวแท็กซี่ไร้คนขับ GXR รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการผลิตจำนวนมากและติดตั้งระบบต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า
SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group
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