Geely Farizon, WeRide và Kwoon Chung ra mắt Robotaxi tay lái bên phải tại Triển lãm Ô tô và Chuỗi cung ứng Quốc tế 2026 (Hồng Kông), đẩy nhanh mở rộng toàn cầu

HỒNG KÔNG, ngày 23 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tập đoàn Xe Thương mại Năng lượng Mới Geely Farizon (Geely Farizon), thương hiệu xe thương mại năng lượng mới hàng đầu Trung Quốc, đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với WeRide, doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ lái xe tự động, và Kwoon Chung Bus Holdings Limited, đơn vị vận tải hành khách công cộng hàng đầu tại Hồng Kông, trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô và Chuỗi cung ứng Quốc tế 2026 (Hồng Kông).

Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

Theo thỏa thuận hợp tác này, ba bên sẽ cùng phát triển một mẫu Robotaxi sản xuất hàng loạt được thiết kế cho các thị trường sử dụng xe tay lái bên phải, dựa trên nền tảng dòng GXR được phát triển nguyên bản hiện có bằng cách tận dụng thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực sản xuất xe năng lượng mới, đổi mới công nghệ lái xe tự động và vận hành giao thông công cộng. Với bước phát triển này, Hồng Kông sẽ trở thành thị trường đầu tiên triển khai dịch vụ Robotaxi thương mại tay lái bên phải, đánh dấu bước chuyển của ngành Robotaxi sang khả năng thích ứng thực sự trên phạm vi toàn cầu, đồng thời mang đến các giải pháp di chuyển tự động mang tính đột phá cho các thị trường sử dụng xe tay lái bên phải trên toàn thế giới.

Kwoon Chung Smart Mobility, công ty con của Kwoon Chung Bus Holdings, trước đó đã triển khai các mẫu Robotaxi GXR tay lái bên trái tại Hồng Kông và được cấp giấy phép thử nghiệm lái xe tự động, với các chương trình thử nghiệm trên đường công cộng hiện đã được triển khai trên khắp thành phố. Dựa trên nền tảng này, liên minh ba bên sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển sản phẩm, xác thực khả năng vận hành trên đường và các chương trình thử nghiệm vận hành phù hợp với các thị trường sử dụng xe tay lái bên phải.

Trong bối cảnh hiện chưa có Robotaxi tay lái bên phải nào trên thị trường, mẫu xe mới này tiên phong với thiết kế đầu tiên trong ngành được phát triển hoàn toàn từ đầu theo các tiêu chuẩn vận hành dành riêng cho xe tay lái bên phải. Không chỉ đơn thuần là phiên bản điều chỉnh từ Robotaxi GXR tay lái bên trái, mẫu xe mới tận dụng năng lực sản xuất hàng loạt đã được kiểm chứng của Robotaxi GXR để tiến hành phát triển nguyên bản toàn diện bao gồm bố cục phương tiện, phần mềm lái xe tự động và thiết kế giao diện người - máy (HMI), phù hợp hoàn toàn với các quy định giao thông, điều kiện đường sá và yêu cầu vận hành đặc thù tại các khu vực sử dụng xe tay lái bên phải. Việc nâng cao các năng lực cốt lõi về cảm nhận môi trường, ra quyết định và điều khiển khung gầm đảm bảo hành khách tận hưởng trải nghiệm di chuyển tự hành an toàn, êm ái và tự nhiên.

Hồng Kông là một trong những thị trường đầu tiên triển khai Robotaxi tay lái bên phải mới, và được hỗ trợ bởi môi trường giao thông mang tính quốc tế cao cùng khung pháp lý vững chắc. Ba doanh nghiệp sẽ cùng đẩy nhanh quá trình xác thực sản phẩm, thử nghiệm và vận hành thương mại giai đoạn đầu, đồng thời phát triển một mô hình có khả năng mở rộng và nhân rộng. Mô hình này sau đó sẽ được triển khai tại các thị trường sử dụng tay lái bên phải trọng điểm khác trên toàn cầu bao gồm Singapore, Vương quốc Anh, Nhật Bản và Australia, tận dụng những kinh nghiệm thực tế đã được chứng minh tại địa phương để hỗ trợ chiến lược mở rộng toàn cầu sâu rộng hơn.

Sự hợp tác này được xây dựng trên nền tảng quan hệ đối tác vững chắc giữa Geely Farizon và WeRide trong lĩnh vực Robotaxi sản xuất hàng loạt và triển khai thương mại. Tháng 10 năm 2024, hai bên đã ra mắt Robotaxi GXR dựa trên nền tảng SV của Geely Farizon, mẫu xe này đã đi vào vận hành thương mại hoàn toàn không người lái tại Bắc Kinh trong vòng bốn tháng, trước khi tiếp tục được triển khai tại Quảng Châu vào tháng 8 năm 2025. Tháng 3 năm nay, Geely Farizon và WeRide đã ký kết một thỏa thuận hợp tác chuyên sâu nhằm giới thiệu phiên bản Robotaxi GXR sản xuất hàng loạt được nâng cấp mới và tích hợp sẵn các hệ thống cần thiết từ nhà máy.

SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group