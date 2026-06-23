Geely Farizon, WeRide, dan Kwoon Chung Luncurkan Robotaxi Setir Kanan di Hong Kong, Percepat Ekspansi Global

Melalui kolaborasi ini, ketiga pihak akan mengembangkan Robotaxi yang diproduksi secara massal untuk pasar kendaraan setir kanan dengan memanfaatkan platform GXR buatan pabrik. Pengembangan produk tersebut memadukan keunggulan masing-masing pihak dalam memproduksi kendaraan energi baru, inovasi teknologi berkendara otonom, dan pengelolaan transportasi publik. Lewat proyek ini, Hong Kong akan menjadi wilayah pertama yang mengoperasikan layanan Robotaxi komersial setir kanan. Langkah tersebut mengawali babak baru dalam industri Robotaxi yang kini semakin siap diterapkan secara global, serta menghadirkan solusi mobilitas otonom bagi negara-negara yang menggunakan kendaraan setir kanan.

Sebelumnya, Kwoon Chung Smart Mobility, anak usaha Kwoon Chung Bus Holdings, telah mengoperasikan sejumlah unit Robotaxi GXR setir kiri di Hong Kong dan memperoleh izin uji coba kendaraan otonom. Saat ini, pengujian kendaraan tersebut telah berlangsung di jalan umum di berbagai wilayah Hong Kong. Berbekal pengalaman tersebut, ketiga perusahaan akan melanjutkan pengembangan produk, validasi di jalan raya, serta uji operasional yang dirancang khusus untuk pasar kendaraan setir kanan.

Saat ini, Robotaxi setir kanan belum tersedia di pasar global. Maka, model terbaru ini menjadi Robotaxi pertama yang sejak awal dirancang khusus untuk memenuhi standar operasional kendaraan setir kanan. Pengembangannya tidak sekadar memodifikasi Robotaxi GXR versi setir kiri, melainkan juga mencakup perancangan ulang secara menyeluruh, mulai dari tata letak kendaraan, perangkat lunak sistem otonom, hingga desain antarmuka manusia dan mesin (HMI). Seluruh pengembangan dilakukan dengan mempertimbangkan aturan lalu lintas, kondisi jalan, dan kebutuhan operasional di negara-negara yang menggunakan kendaraan setir kanan. Peningkatan kemampuan pada sistem persepsi, pengambilan keputusan, dan pengendalian sasis juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan intuitif bagi penumpang.

Hong Kong menjadi salah satu pasar pertama yang dipilih untuk penerapan Robotaxi setir kanan berkat karakteristik sistem transportasinya yang berstandar internasional serta dukungan regulasi yang kuat. Ketiga perusahaan akan mempercepat proses validasi produk, pengujian, dan tahap awal operasional komersial guna membangun model bisnis yang dapat diterapkan secara luas dan direplikasi di berbagai negara. Model tersebut akan diperluas ke sejumlah pasar utama kendaraan setir kanan lain, termasuk Singapura, Inggris, Jepang, dan Australia. Untuk itu, pengalaman operasional yang diperoleh di Hong Kong akan menjadi fondasi penting untuk mendukung ekspansi global.

Kolaborasi ini memperkuat kemitraan yang telah terjalin antara Geely Farizon dan WeRide dalam pengembangan serta komersialisasi Robotaxi produksi massal. Pada Oktober 2024, kedua perusahaan meluncurkan Robotaxi GXR yang dirancang dengan platform Farizon SV. Kendaraan tersebut mulai beroperasi secara komersial tanpa pengemudi di Beijing hanya empat bulan setelah peluncurannya, kemudian merambah Guangzhou pada Agustus 2025. Pada Maret 2026, Geely Farizon dan WeRide kembali menandatangani kerja sama strategis yang lebih mendalam untuk meluncurkan versi terbaru Robotaxi GXR produksi massal yang telah dilengkapi sistem otonom sejak tahap manufaktur.

SOURCE Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group