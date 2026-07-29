Real Madrid C.F. dan ELITE Solar Umum Kerjasama Strategik Global

MADRID, Sepanyol, 29 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Real Madrid dan ELITE Solar hari ini mengumumkan kerjasama strategik global baharu yang menyatukan salah sebuah institusi sukan paling ikonik di dunia dengan pengeluar fotovolta terkemuka global yang komited untuk memajukan peralihan kepada tenaga bersih.

Menerusi kerjasama ini, ELITE Solar menjadi Rakan Rasmi dan Penyedia Panel Solar Rasmi Real Madrid, berganding bahu dengan sebuah kelab yang diiktiraf di seluruh dunia atas usaha mengejar kecemerlangan, inovasi dan kepimpinan. Kerjasama ini mencerminkan nilai bersama kedua-dua organisasi serta komitmen mereka untuk mewujudkan impak positif yang berkekalan kepada generasi akan datang.

Sebagai sebahagian daripada perjanjian tersebut, ELITE Solar akan bekerjasama dengan Real Madrid untuk mempromosikan tenaga solar berteraskan kemampanan, inovasi dan pertumbuhan yang bertanggungjawab menerusi pelbagai inisiatif global yang direka untuk melibatkan peminat, pelanggan, pekerja dan komuniti di seluruh dunia.

Emilio Butragueño, Pengarah Perhubungan Institusi Real Madrid, berkata:

"Di Real Madrid, kami mencari rakan kongsi yang berkongsi nilai dan visi kami untuk masa hadapan. Kami berbesar hati mengalu-alukan ELITE Solar ke dalam rangkaian rakan kongsi global kami."

Alex Chen, Pengurus Besar ELITE Solar, berkata:

"Kami berbesar hati dapat bekerjasama dengan Real Madrid, salah sebuah organisasi yang paling dihormati dan berjaya di dunia. Kerjasama ini jauh melangkaui sebuah penajaan; ia mencerminkan usaha bersama kami mengejar kecemerlangan, impak global dan penciptaan nilai jangka panjang. Bersama-sama, kami berharap dapat memberi inspirasi kepada orang ramai menerusi inovasi, prestasi dan komitmen terhadap masa hadapan yang lebih mampan."

Ditubuhkan pada 2005, ELITE Solar telah mengukuhkan kedudukannya sebagai penyedia penyelesaian fotovolta terkemuka global, yang menyediakan perkhidmatan kepada pasaran utiliti berskala besar serta komersial dan perindustrian di seluruh dunia. Dengan jejak pembuatan antarabangsa yang pelbagai serta tumpuan kepada inovasi teknologi, mitigasi risiko dan pendekatan berteraskan pelanggan, syarikat terus menyokong peralihan yang semakin pesat ke arah tenaga bersih dan boleh dipercayai.

Kerjasama ini akan memanfaatkan jangkauan global kedua-dua organisasi untuk meningkatkan keterlihatan jenama, menyokong inisiatif kemampanan dan mewujudkan pengalaman bermakna bagi pihak berkepentingan di pasaran antarabangsa utama.

Real Madrid dan ELITE Solar memulakan kerjasama ini dengan penuh semangat dan keyakinan, disatukan oleh visi bersama terhadap kepimpinan, inovasi dan kecemerlangan.

Latar Belakang ELITE Solar:

Ditubuhkan pada 2005, ELITE Solar ialah penyedia global penyelesaian solar berkecekapan tinggi dan pintar untuk pasaran utiliti, komersial & perindustrian (C&I) dan penjanaan teragih (DG). Beribu pejabat di Singapura dengan operasi di Amerika Syarikat yang berpangkalan di California, syarikat mengendalikan kemudahan pembuatan bersepadu di Mesir, Indonesia, Vietnam dan tidak lama lagi, Amerika Syarikat, merangkumi keseluruhan rantaian nilai daripada wafer hingga modul. Model bersepadu secara menegak dan jangkauan global ELITE Solar menyokong misinya untuk memacu kejayaan pelanggan serta mempercepat peralihan kepada tenaga bersih. Ketahui lebih lanjut di www.elite-solar.com

Latar Belakang Real Madrid C.F.:

Real Madrid C.F. ialah sebuah entiti sukan dengan sejarah selama 124 tahun. Ia merupakan kelab yang memenangi paling banyak Piala Eropah dalam bola sepak (15) dan bola keranjang (11), serta dinobatkan oleh FIFA sebagai Kelab Terbaik Abad Ke-20. Real Madrid mempunyai jutaan peminat di seluruh dunia, dengan lebih 660 juta pengikut di media sosial, selain menjadi jenama bola sepak terkuat di dunia menurut Brand Finance untuk tahun keempat berturut-turut dan kelab bola sepak dengan pendapatan tertinggi di dunia pada musim 2024–2025 (Football Money League oleh Deloitte). Maklumat lanjut mengenai Real Madrid C.F. boleh didapati di www.realmadrid.com, yang merupakan laman web kelab bola sepak paling banyak dikunjungi untuk tahun ketujuh berturut-turut.

SOURCE ELITE Solar