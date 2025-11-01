شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف تدعم الصين الانفتاح والتعددية لبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ

خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لقادة اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( APEC ) في غيونغجو، نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقالًا يسلط الضوء على كيف أن مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ ورؤيته للانفتاح والتعددية تقدمان توجيهًا استراتيجيًا لبناء مجتمع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكيف أن المبادرات التي اقترحتها الصين والمشاريع التعاونية تخلق فرصًا ورخاءً مشتركًا للمنطقة والعالم.

بكين، 1 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 / PRNewswire / -- تحت سماء الخريف الامعة بلون كهرماني وبين معابد غيونغجو التي يعود تاريخها إلى قرون في جمهورية كوريا، اجتمع قادة من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الاجتماعات الثانية والثلاثين لمنظمة APEC لمناقشة مستقبل المنطقة والتحديات المشتركة.

حضر الرئيس الصيني شي جين بينغالاجتماع الثاني والثلاثين لقادة اقتصادات APEC وألقى كلمة مكتوبة في قمة الرؤساء التنفيذيين للمنظمة، مؤكدًا مجددًا التزام الصين بالانفتاح والتعددية والرخاء المشترك.

وفي خطابه المكتوب في قمة الرؤساء التنفيذيين لـ APEC ، قال شي: "يجب أن نجدد التزامنا بالرسالة التأسيسية لـ APEC ونقدم مساهمات بارزة للعالم من خلال تعاون أكثر حيوية ومرونة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

"الاستثمار في الصين يعني الاستثمار في المستقبل".

في خطابه أمام القادة من جميع أنحاء المنطقة في الجلسة الأولى للاجتماع الثاني والثلاثين لقادة اقتصادات APEC ، تعهد الرئيس شي بأن الصين ستعمل على تعميق الإصلاحات الشاملة وتوسيع الانفتاح عالي المستوى، مما يخلق فرصًا جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم من خلال أحدث إنجازات الحداثة الصينية.

وتُظهر الإجراءات الملموسة التزام الصين بالانفتاح: تم تقليص القائمة الوطنية السلبية للاستثمار الأجنبي إلى 29 بندًا وإزالتها بالكامل في مجال التصنيع. تغطي سياسات الإعفاء من التأشيرة الآن 76 دولة من خلال ترتيبات أحادية أو متبادلة، مما يسهل على رجال الأعمال والسياح والمهنيين الأجانب الاستثمار والعمل والعيش في الصين أكثر من أي وقت مضى. وكما أكد شي: "الشراكة مع الصين تعني اغتنام الفرص. الثقة في الصين تعني التفاؤل بالمستقبل. والاستثمار في الصين يعني الاستثمار في المستقبل".

وينعكس تزايد ارتباط الصين بالمنطقة في بيانات التجارة. فوفقًا للإدارة العامة للجمارك في الصين، ارتفعت التجارة بين الصين واقتصادات APEC الأخرى بنسبة 2% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 19.41 تريليون يوان (حوالي 2.73 تريليون دولار)، وهو ما يمثل 57.8% من إجمالي التجارة الخارجية للصين.

وفي الوقت نفسه، يواصل النمو الاقتصادي المطرد في الصين توفير اليقين للمنطقة والعالم. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وعلى الرغم من الصدمات الخارجية المتزايدة، حافظت الصين على متوسط معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5.5%، لتسهم بنحو 30% في النمو العالمي.

وقالت Sevim Dagdelen ، وهي سياسية ألمانية وعضو في البرلمان الألماني ( Bundestag )، إن الصين دعت دائمًا إلى بناء إطار تعاون مفتوح وشامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تكون منظمة التجارة العالمية في جوهره، وهو ما يؤثر إيجابيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي.

"الطريق الصحيح للمضي قدمًا"

كما وصف شي، يقف العالم اليوم عند "مفترق طرق جديد" بين التعاون والهيمنة. وفي هذا السياق، دعا جميع الاقتصادات إلى تعزيز التضامن ورفض الحمائية ومقاومة التوجه الأحادي والعمل معًا لبناء مجتمع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم على نطاق أوسع.

ولتوجيه هذا التعاون، قدم شي خمسة مقترحات في خطابه بالجلسة الأولى: دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز اقتصاد إقليمي مفتوح وحماية مرونة السلاسل الصناعية والإمداد وتطوير التجارة الرقمية والصديقة للبيئة وتعزيز التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على الجميع.

وقد بدأت هذه الأفكار تتجسد بالفعل. فقد أصبحت المنصات التي بادرت بها الصين، مثل شبكة موانئ APEC وشبكة سلاسل الإمداد الصديقة للبيئة؛ محاور حيوية للتجارة الرقمية والمستدامة في جميع أنحاء المنطقة. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، احتلت الصين المرتبة الأولى عالميًا في تجارة السلع والثانية في تجارة الخدمات، وجذبت أكثر من 700 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وحافظت على نمو سنوي في الاستثمار الخارجي يزيد عن 5%.

ويستمر التعاون التكنولوجي الصيني في تمكين الشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم، بدءًا من الموانئ الذكية في أمريكا اللاتينية وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول في جنوب شرق آسيا، إلى مشاريع الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإنتاج السيارات الكهربائية في تايلاند. وتشكل هذه الأمثلة معًا علامات التقدم المشترك القائم على الانفتاح والابتكار.

ويعكس الرأي العام هذه الرؤية. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته شبكة تلفزيون الصين الدولية أن 83.2% من المشاركين في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعربوا عن ثقتهم في التكامل الإقليمي، في حين وافق 84.6% على أنه يجب على الاقتصادات دعم التعددية والعولمة.

وبينما تستعد الصين لاستضافة قمة APEC للمرة الثالثة العام المقبل، تظل رسالتها واضحة وتطلعية. وكما قال الرئيس شي: "في حين أن المواجهة والعداء لا يولدان سوى القطيعة والاضطراب، يثبت التعاون المربح للجميع أنه الطريق الصحيح للمضي قدمًا".

https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html