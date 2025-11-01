CGTN: Jak Čína prosazuje otevřenost a multilateralismus při budování asijsko-pacifického společenství
Nov 01, 2025, 14:26 ET
Během 32. zasedání vedoucích ekonomických činitelů APEC v Kjongdžu zveřejnila čínská státní televizní stanice CGTN článek, ve kterém zdůrazňuje, jak angažovanost a vize čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v oblasti otevřenosti a multilateralismu poskytují strategické vodítko pro budování asijsko-pacifického společenství a jak iniciativy navrhované Čínou a společné projekty vytvářejí příležitosti a sdílenou prosperitu pro region i celý svět.
PEKING , 1. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Pod jantarovou podzimní oblohou a mezi staletými chrámy v Kjongdžu v Korejské republice (ROK) se sešli vedoucí představitelé z celé asijsko-pacifické oblasti na 32. zasedání Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), aby diskutovali o budoucnosti regionu a společných výzvách.
Čínský prezident Si Ťin-pching se zúčastnil 32. zasedání ekonomických předáků APEC a na summitu generálních ředitelů APEC přednesl písemný projev, v němž znovu potvrdil závazek Číny k otevřenosti, multilateralismu a společné prosperitě.
„Měli bychom obnovit svůj závazek k původnímu poslání APEC a přispět k rozvoji světa prostřednictvím dynamičtější a odolnější spolupráce v asijsko-pacifickém regionu," uvedl Si ve svém písemném projevu na summitu ekonomických předáků APEC.
„Investice v Číně znamenají investice do budoucnosti"
V projevu před vedoucími představiteli z celého regionu na první části 32. zasedání ekonomických předáků APEC prezident Si slíbil, že Čína bude dále prohlubovat komplexní reformy a rozšiřovat vysoký standard otevřenosti, čímž vytvoří nové příležitosti pro asijsko-pacifický region a celý svět díky nejnovějším úspěchům čínské modernizace.
Konkrétní opatření dokazují závazek Číny k otevřenosti. Národní negativní seznam pro zahraniční investice byl zkrácen na 29 položek a v oblasti výroby byl zcela zrušen. Bezvízový styk nyní pokrývá 76 zemí na základě jednostranných nebo vzájemných dohod, což zahraničním podnikatelům, turistům a odborníkům usnadňuje investování, práci a život v Číně. Jak zdůraznil Si: „Partnerství s Čínou znamená chopit se příležitostí. Věřit v Čínu znamená být optimistický ohledně budoucnosti. A investovat do Číny znamená investovat do budoucnosti."
Rostoucí propojenost Číny s regionem se odráží v obchodních údajích. Podle Generálního celního úřadu Číny vzrostl v prvních třech čtvrtletích roku 2025 obchod mezi Čínou a ostatními ekonomikami APEC meziročně o 2 % na 19,41 bilionu jüanů (přibližně 2,73 bilionu dolarů), což představuje 57,8 % celkového zahraničního obchodu Číny.
Zároveň stabilní ekonomický růst Číny nadále poskytuje jistotu regionu i celému světu. Během posledních pěti let si Čína i přes rostoucí vnější šoky udržela průměrnou roční míru růstu kolem 5,5 procenta, čímž přispěla přibližně 30 procenty k celosvětovému růstu.
Sevim Dagdelenová, německá politička a poslankyně Spolkového sněmu, uvedla, že Čína vždy prosazovala budování otevřeného a inkluzivního rámce pro spolupráci v oblasti Asie a Tichomoří a dodržování multilaterálního obchodního systému se Světovou obchodní organizací v jeho jádru, který hraje pozitivní roli při podpoře regionální a dokonce globální ekonomické stability.
„Správná cesta vpřed"
Jak to popsal Si Ťin-pching, dnešní svět stojí na „nové křižovatce" mezi spoluprací a hegemonismem. V této souvislosti vyzval všechny ekonomiky, aby posílily solidaritu, odmítly protekcionismus, odolaly unilateralismu a spolupracovaly na budování asijsko-pacifického společenství, aby dále posílily mír a rozvoj v asijsko-pacifickém regionu i ve světě obecně.
Aby takovou spolupráci nasměroval, Si ve svém projevu na prvním zasedání nastínil pět návrhů: udržet multilaterální obchodní systém, podporovat otevřenou regionální ekonomiku, chránit odolnost průmyslu a dodavatelských řetězců, prosazovat digitální a zelený obchod a podporovat inkluzivní rozvoj, z něhož budou mít prospěch všichni.
Tyto myšlenky již nabývají konkrétní podoby. Platformy iniciované Čínou, jako je síť přístavů APEC a síť zelených dodavatelských řetězců, se staly důležitými uzly pro digitalizovaný a udržitelný obchod v celém regionu. V uplynulých pěti letech se Čína umístila na prvním místě v globálním obchodu se zbožím a na druhém místě v obchodu se službami, přilákala více než 700 miliard dolarů zahraničních investic a udržela růst zahraničních investic nad 5 % ročně.
Čínská technologická spolupráce nadále posiluje postavení partnerů v asijsko-pacifickém regionu i ve světě – od inteligentních přístavů v Latinské Americe a mobilních platebních systémů v jihovýchodní Asii po projekty zaměřené na zvýšení efektivity pomocí umělé inteligence na Blízkém východě a výrobu elektromobilů v Thajsku. Společně tvoří tyto příklady mozaiku společného pokroku založeného na otevřenosti a inovacích.
Tuto vizi odráží veřejné mínění. Nedávný průzkum CGTN zjistil, že 83,2 % respondentů v asijsko-pacifickém regionu vyjádřilo důvěru v regionální integraci, zatímco 84,6 % souhlasilo s tím, že ekonomiky by měly podporovat multilateralismus a globalizaci.
Čína se připravuje na to, že příští rok bude potřetí hostit APEC, a její poselství zůstává jasné a zaměřené na budoucnost. Jak řekl prezident Si: „Zatímco konfrontace a antagonismus vedou pouze k odcizení a nepokojům, spolupráce výhodná pro všechny se ukazuje jako správná cesta vpřed."
https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html
