CGTN : Comment la Chine promeut l'ouverture et le multilatéralisme pour construire la communauté de l'Asie-Pacifique

PÉKIN, 1er novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous un ciel automnal ambré et parmi les temples centenaires de Gyeongju, en République de Corée, les dirigeants de la région Asie-Pacifique se sont réunis pour les 32e réunions de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) afin de discuter de l'avenir de la région et de ses défis communs.

Le président chinois Xi Jinping a participé à la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC et s'est adressé au sommet des chefs d'entreprise de l'APEC dans un discours écrit, réaffirmant l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture, du multilatéralisme et de la prospérité partagée.

« Nous devons renouveler notre engagement envers la mission fondatrice de l'APEC et apporter des contributions exceptionnelles au monde grâce à une coopération Asie-Pacifique plus dynamique et plus résistante », déclare Xi dans son discours écrit lors du sommet des CEO de l'APEC.

Investir en Chine, c'est investir dans l'avenir

S'adressant aux dirigeants de toute la région lors de la session I de la 32e réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le président Xi s'est engagé à ce que la Chine approfondisse encore les réformes globales et élargisse l'ouverture à des normes élevées, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l'Asie-Pacifique et le monde grâce aux dernières réalisations de la modernisation chinoise.

Des mesures concrètes démontrent l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture. La liste négative nationale pour les investissements étrangers a été réduite à 29 éléments et totalement effacée dans le secteur manufacturier. Les politiques d'exemption de visa couvrent désormais 76 pays par le biais d'accords unilatéraux ou réciproques, ce qui permet aux hommes d'affaires, aux touristes et aux professionnels étrangers d'investir, de travailler et de vivre en Chine plus facilement que jamais. Comme le souligne Xi : « S'associer à la Chine, c'est saisir les opportunités qui se présentent. Croire en la Chine, c'est croire en l'avenir. Et investir en Chine, c'est investir dans l'avenir ».

La connectivité croissante de la Chine avec la région se reflète dans les données commerciales. Selon l'Administration générale des douanes de Chine, au cours des trois premiers trimestres de 2025, les échanges entre la Chine et les autres économies de l'APEC ont augmenté de 2% en glissement annuel pour atteindre 19 410 milliards de yuans (environ 2 730 milliards de dollars), ce qui représente 57,8% du commerce extérieur total de la Chine.

Entre-temps, la croissance économique régulière de la Chine continue d'apporter des certitudes à la région et au monde. Au cours des cinq dernières années, malgré l'augmentation des chocs externes, la Chine a maintenu un taux de croissance annuel moyen d'environ 5,5%, contribuant ainsi pour environ 30% à la croissance mondiale.

Sevim Dagdelen, homme politique allemand et membre du Bundestag, a déclaré que la Chine a toujours préconisé la mise en place d'un cadre de coopération ouvert et inclusif pour l'Asie-Pacifique et le maintien du système commercial multilatéral avec l'Organisation mondiale du commerce en son centre, qui joue un rôle positif dans la promotion de la stabilité économique régionale et même mondiale.

La voie à suivre

Comme l'a décrit Xi, le monde se trouve aujourd'hui à un « nouveau carrefour » entre la coopération et l'hégémonisme. Dans ce contexte, il a appelé toutes les économies à renforcer la solidarité, à rejeter le protectionnisme, à résister à l'unilatéralisme et à travailler ensemble pour construire une communauté Asie-Pacifique afin de renforcer la paix et le développement dans la région Asie-Pacifique et dans le monde entier.

Pour guider cette coopération, Xi a présenté cinq propositions lors de son discours de la première session : soutenir le système commercial multilatéral, favoriser une économie régionale ouverte, préserver la résilience de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement, faire progresser le commerce numérique et vert, et promouvoir un développement inclusif qui profite à tous.

Ces idées prennent déjà forme. Les plateformes initiées par la Chine, telles que le réseau portuaire de l'APEC et le réseau de la chaîne d'approvisionnement verte, sont devenues des centres vitaux pour le commerce numérisé et durable dans la région. Au cours des cinq dernières années, la Chine s'est classée au premier rang des échanges mondiaux de marchandises et au deuxième rang des échanges de services, attirant plus de 700 milliards de dollars d'investissements étrangers et maintenant une croissance des investissements à l'étranger supérieure à 5% par an.

La collaboration technologique de la Chine continue de renforcer les capacités des partenaires de l'Asie-Pacifique et du monde entier, qu'il s'agisse de ports intelligents en Amérique latine, de systèmes de paiement mobile en Asie du Sud-Est, de projets d'efficacité alimentés par l'IA au Moyen-Orient ou de la production de véhicules électriques en Thaïlande. Ensemble, ces exemples forment une mosaïque de progrès partagés fondés sur l'ouverture et l'innovation.

L'opinion publique reflète cette vision. Selon un récent sondage CGTN, 83,2% des personnes interrogées dans la région Asie-Pacifique ont exprimé leur confiance dans l'intégration régionale, tandis que 84,6% ont convenu que les économies devraient défendre le multilatéralisme et la mondialisation.

Alors que la Chine se prépare à accueillir l'APEC pour la troisième fois l'année prochaine, son message reste clair et tourné vers l'avenir. Comme l'a souligné le président Xi : « Alors que la confrontation et l'antagonisme n'engendrent qu'éloignement et turbulences, la coopération gagnant-gagnant s'avère être la voie à suivre ».

https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html