CGTN: Как Китай отстаивает открытость и многосторонний подход для развития Азиатско-Тихоокеанского сообщества

Во время 32-й встречи экономических лидеров АТЭС в Кёнчжу медиакомпания CGTN опубликовала статью, в которой освещается, как участие и идеи открытости и многостороннего подхода Председателя КНР Си Цзиньпина обеспечивают стратегическое направление для построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества и как инициативы, предложенные Китаем, а также совместные проекты формируют возможности и общее процветание региона и всего мира.

ПЕКИН, 1 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Под янтарным осенним небом и среди многовековых храмов Кёнджу, Республика Корея, лидеры стран со всего Азиатско-Тихоокеанского региона собрались на 32-ю встречу форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), чтобы обсудить будущее региона и общие трудности.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в 32-й встрече экономических лидеров АТЭС и предложил саммиту высших руководителей предприятий АТЭС письменную речь, подтверждающую приверженность Китая открытости, многостороннему подходу и общему процветанию.

«Мы должны подтвердить нашу приверженность основополагающей миссии АТЭС и внести выдающийся вклад в развитие мира посредством более активной и устойчивой кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — отметил Си Цзиньпин в своем письменном обращении к участникам саммита высших руководителей предприятий АТЭС.

«Инвестиции в Китай означают инвестиции в будущее»

Обращаясь к лидерам со всего региона на первом заседании 32-й встречи экономических лидеров АТЭС, Председатель Си пообещал, что Китай продолжит углублять всеобъемлющие реформы и расширять открытость высокого уровня, создавая новые возможности для Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира за счет новейших достижений модернизации Китая.

Принятие конкретных мер демонстрирует приверженность Китая открытости. Общенациональный негативный список в отношении зарубежных инвестиций был сокращен до 29 пунктов и полностью освобожден от ограничений в сфере производства. Безвизовый режим в настоящее время распространяется на 76 стран в рамках односторонних решений или взаимных договоренностей, что облегчает инвестирование, работу и проживание в Китае для иностранных бизнесменов, туристов и специалистов. Председатель Си подчеркнул: «Партнерство с Китаем означает реализацию возможностей. Вера в Китай означает оптимистичный взгляд в завтрашний день. А инвестиции в Китай означают инвестиции в будущее».

Растущая связь Китая со странами региона отражается в данных о торговле. По данным Главного таможенного управления Китая, за первые три квартала 2025 года объем торговли между Китаем и другими экономиками АТЭС вырос на 2 % в годовом исчислении до 19,41 трлн юаней (около 2,73 трлн долларов США), что составляет 57,8 % от общего объема внешней торговли Китая.

При этом устойчивый экономический рост Китая продолжает обеспечивать уверенность для региона и мира. На протяжении последних пяти лет, несмотря на усиливающиеся внешние шоки, Китай поддерживал среднегодовые темпы роста на уровне около 5,5 %, обеспечивая примерно 30 % глобального роста.

Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), немецкий политик и член Бундестага, сказал, что Китай всегда выступал за создание открытой и инклюзивной структуры кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поддержание многосторонней системы торговли со Всемирной торговой организацией в ее основе, которая играет позитивную роль в содействии региональной и даже глобальной экономической стабильности.

«Правильный подход для движения вперед»

Как описал Председатель Си, мир сегодня стоит на «новом распутье» между кооперацией и гегемонизмом. В этом контексте он призвал все экономики укреплять солидарность, отвергать протекционизм, противостоять одностороннему подходу и работать сообща для формирования Азиатско-Тихоокеанского сообщества, чтобы дополнительно укреплять мир и развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Чтобы придать направление такому сотрудничеству, Си Цзиньпин в своем выступлении на первом заседании изложил пять предложений: поддержка многосторонней системы торговли, содействие открытой региональной экономике, защита устойчивости промышленности и цепочки поставок, развитие цифровой и зеленой торговли, а также содействие инклюзивному развитию, приносящему пользу всем.

Эти идеи уже принимают реальную форму. Инициированные Китаем платформы, такие как Сеть портов АТЭС и Сеть зеленых цепочек поставок, стали жизненно важными центрами для цифровой и устойчивой торговли во всем регионе. За последние пять лет Китай занял первое место в мировой торговле товарами и второе место в торговле услугами, ежегодно привлекая более 700 млрд долларов США иностранных инвестиций и поддерживая рост исходящих инвестиций выше 5 %.

Технологическое сотрудничество Китая продолжает расширять возможности Азиатско-Тихоокеанского региона и глобальных партнеров — от умных портов в Латинской Америке и мобильных платежных систем в Юго-Восточной Азии до проектов повышения эффективности за счет ИИ на Ближнем Востоке и производства электромобилей в Таиланде. Вместе эти примеры образуют мозаику общего прогресса, опирающегося на открытость и инновации.

Общественное мнение совпадает с этим взглядом. Недавний опрос CGTN показал, что 83,2 % респондентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе выразили уверенность в региональной интеграции, при этом 84,6 % согласились с тем, что экономики должны поддерживать многосторонность и глобализацию.

Послание Китая, готовящегося принять форум АТЭС в третий раз в следующем году, остается ясным и перспективным. Как сказал Президент Си: «В то время как конфронтация и антагонизм порождают только отчуждение и турбулентность, взаимовыгодное сотрудничество оказывается правильным подходом для движения вперед».

https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html