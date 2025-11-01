CGTN: Wie China sich für Offenheit und Multilateralismus einsetzt, um eine asiatisch-pazifische Gemeinschaft aufzubauen

Während des 32. APEC-Wirtschaftsgipfels in Gyeongju veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem hervorgehoben wurde, wie das Engagement und die Vision von Chinas Präsident Xi Jinping für Offenheit und Multilateralismus strategische Leitlinien für den Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft liefern und wie die von China vorgeschlagenen Initiativen und Kooperationsprojekte Chancen und gemeinsamen Wohlstand für die Region und die Welt schaffen.

BEIJING, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Unter dem bernsteinfarbenen Herbsthimmel und inmitten der jahrhundertealten Tempel von Gyeongju in der Republik Korea (ROK) versammelten sich führende Politiker aus dem gesamten asiatisch-pazifischen Raum zum 32. Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC), um über die Zukunft der Region und gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren.

Der chinesische Präsident Xi Jinping nahm am 32. APEC-Wirtschaftsgipfel teil und hielt eine schriftliche Rede vor dem APEC-CEO-Gipfel, in der er Chinas Bekenntnis zu Offenheit, Multilateralismus und gemeinsamem Wohlstand bekräftigte.

„Wir sollten uns erneut zur Gründungsmission der APEC bekennen und durch eine dynamischere und widerstandsfähigere Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum einen herausragenden Beitrag für die Welt leisten", erklärte Xi in seiner schriftlichen Rede vor dem APEC-CEO-Gipfel.

„In China zu investieren bedeutet, in die Zukunft zu investieren"

In seiner Rede vor den Staats- und Regierungschefs der Region auf der ersten Sitzung des 32. APEC-Wirtschaftsgipfels versprach Präsident Xi, dass China seine umfassenden Reformen weiter vertiefen und die Öffnung auf hohem Niveau ausweiten werde, um durch die neuesten Errungenschaften der chinesischen Modernisierung neue Chancen für den asiatisch-pazifischen Raum und die Welt zu schaffen.

Konkrete Maßnahmen belegen Chinas Bekenntnis zur Offenheit. Die nationale Negativliste für ausländische Investitionen wurde auf 29 Punkte reduziert und im verarbeitenden Gewerbe vollständig abgeschafft. Die Visumbefreiung gilt nun für 76 Länder durch einseitige oder gegenseitige Vereinbarungen, wodurch es für ausländische Geschäftsleute, Touristen und Fachkräfte einfacher denn je ist, in China zu investieren, zu arbeiten und zu leben. Wie Xi betonte: „Eine Partnerschaft mit China bedeutet, Chancen zu nutzen. An China zu glauben bedeutet, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und in China zu investieren bedeutet, in die Zukunft zu investieren."

Chinas wachsende Vernetzung mit der Region spiegelt sich in den Handelsdaten wider. Nach Angaben der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas stieg der Handel zwischen China und anderen APEC-Volkswirtschaften in den ersten drei Quartalen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent auf 19,41 Billionen Yuan (rund 2,73 Billionen US-Dollar) und machte damit 57,8 Prozent des gesamten Außenhandels Chinas aus.

Unterdessen sorgt Chinas stetiges Wirtschaftswachstum weiterhin für Sicherheit in der Region und der Welt. In den letzten fünf Jahren hat China trotz zunehmender externer Schocks eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 5,5 Prozent beibehalten und damit etwa 30 Prozent zum globalen Wachstum beigetragen.

Sevim Dagdelen, eine deutsche Politikerin und Mitglied des Bundestages, sagte, China habe sich stets für den Aufbau eines offenen und inklusiven Kooperationsrahmens im asiatisch-pazifischen Raum und die Aufrechterhaltung des multilateralen Handelssystems mit der Welthandelsorganisation als Kernstück eingesetzt, was eine positive Rolle bei der Förderung der regionalen und sogar globalen wirtschaftlichen Stabilität spiele.

‚Der richtige Weg nach vorn'

Wie Xi beschrieb, steht die Welt heute an einem „neuen Scheideweg" zwischen Zusammenarbeit und Hegemonialismus. In diesem Zusammenhang forderte er alle Volkswirtschaften auf, ihre Solidarität zu stärken, Protektionismus abzulehnen, sich gegen Unilateralismus zu wehren und gemeinsam am Aufbau einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft zu arbeiten, um Frieden und Entwicklung im asiatisch-pazifischen Raum und in der ganzen Welt weiter voranzutreiben.

Um diese Zusammenarbeit zu leiten, skizzierte Xi in seiner Rede in der ersten Sitzung fünf Vorschläge: Aufrechterhaltung des multilateralen Handelssystems, Förderung einer offenen regionalen Wirtschaft, Sicherung der Widerstandsfähigkeit der Industrie und der Lieferketten, Förderung des digitalen und grünen Handels sowie Förderung einer inklusiven Entwicklung, von der alle profitieren.

Diese Ideen nehmen bereits Gestalt an. Von China initiierte Plattformen wie das APEC-Hafennetzwerk und das Netzwerk für grüne Lieferketten sind zu wichtigen Drehkreuzen für den digitalisierten und nachhaltigen Handel in der gesamten Region geworden. In den letzten fünf Jahren lag China beim weltweiten Warenhandel an erster Stelle und beim Dienstleistungshandel an zweiter Stelle, zog mehr als 700 Milliarden US-Dollar an ausländischen Investitionen an und verzeichnete ein jährliches Wachstum der Auslandsinvestitionen von über 5 Prozent.

Chinas technologische Zusammenarbeit stärkt weiterhin die Partner im asiatisch-pazifischen Raum und weltweit – von intelligenten Häfen in Lateinamerika und mobilen Zahlungssystemen in Südostasien bis hin zu KI-gestützten Effizienzprojekten im Nahen Osten und der Produktion von Elektrofahrzeugen in Thailand. Zusammen bilden diese Beispiele ein Mosaik gemeinsamer Fortschritte, die auf Offenheit und Innovation beruhen.

Die öffentliche Meinung spiegelt diese Vision wider. Eine kürzlich durchgeführte CGTN-Umfrage ergab, dass 83,2 Prozent der Befragten im asiatisch-pazifischen Raum Vertrauen in die regionale Integration haben, während 84,6 Prozent der Meinung sind, dass die Volkswirtschaften den Multilateralismus und die Globalisierung aufrechterhalten sollten.

Während China sich darauf vorbereitet, im nächsten Jahr zum dritten Mal Gastgeber der APEC zu sein, bleibt seine Botschaft klar und zukunftsorientiert. Wie Präsident Xi es ausdrückte: „Während Konfrontation und Antagonismus nur Entfremdung und Turbulenzen hervorrufen, erweist sich eine Win-Win-Kooperation als der richtige Weg in die Zukunft."

https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html