CGTN: 중국의 개방 지향과 다자주의, 아시아 태평양 공동체 구축에 큰 힘

제32차 APEC 경제 지도자 회의가 경주에서 열리고 있는 가운데, CGTN이 시진핑 중국 주석의 참여 정신과 개방 지향을 조명하는 기사를 게재했다. 시 주석의 비전이 아시아 태평양 공동체 건설을 인도하고 중국이 제안하는 사업과 협력 프로젝트가 지역과 세계의 기회 확대화 공동 번영에 기여하고 있다는 내용이었다.

베이징, 2025년 11월 2일 /PRNewswire/ -- 파란 하늘과 울긋불긋한 단풍이 어우러진 경주에서 아시아 태평양 지역 정상들이 제32차 아시아태평양경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 회의에 참석해 지역의 미래와 공동의 과제에 대해 의견을 나눴다.

시진핑 중국 국가주석은 이 회의에 참석해 서면 연설을 통해 개방성, 다자주의, 공동 번영을 향한 중국의 의지를 재차 확인했다.

시 주석은 APEC 최고경영자 정상회의에서 서면 연설을 통해 "이제 APEC의 설립 철학을 더욱 굳건히 하는 가운데 새롭고 더욱 활기차며 융통성 있는 아시아 태평양 협력을 통해 세계 발전에 기여해야 할 때"라고 말했다.

'대중국 투자는 곧 미래에 대한 투자'

시 주석은 제32차 APEC 경제 지도자 회의 제1세션에서 역내 지도자들에게 중국은 포괄적 개혁을 더욱 심화하고 개방을 더 높은 수준으로 확대해 중국 현대화의 최신 성과물이 아시아 태평양에 널리 전파되게 하겠다고 강조했다.

지금까지 나온 구체적 조치를 보면 개방을 향한 중국의 의지를 확인할 수 있다. 외국인 투자 네거티브 리스트가 29개 품목으로 축소됐고 특히 제조업 분야는 완전히 해제됐다. 비자 면제는 현재 76개국에서 일방적 또는 상호 협정을 통해 시행되고 있으며, 외국인 사업가, 관광객, 전문가들이 중국에 투자하고 일하고 생활하기가 그 어느 때보다도 쉬워졌다. 시 주석은 "중국과 파트너십을 맺는다는 것은 기회를 잡는다는 뜻이다. 중국을 믿는다는 것은 내일을 낙관한다는 뜻이다. 대중국 투자는 곧 미래에 대한 투자"라고 강조했다.

중국과 아시아•태평양 지역의 연결 확대는 무역 데이터에 잘 드러나 있다. 중국 해관총서에 따르면, 2025년 1분기 중국과 APEC 국가 간 무역량은 전년 동기 대비 2% 증가한 19조 4100위안(약 2조 7300억 달러)으로 중국 전체 대외 무역의 57.8%를 차지했다.

한편, 중국의 꾸준한 경제 성장은 지역과 전 세계에 안전판이 되고 있다. 지난 5년 간 중국은 외부 충격이 증가했음에도 연평균 5.5% 성장률을 유지하며 글로벌 성장의 약 30%를 차지했다.

세빔 다그델렌(Sevim Dagdelen) 독일 연방의회 의원은 중국은 항상 개방적이고 포용적인 아시아•태평양 협력 체계 구축과 세계무역기구를 중심으로 한 다자무역 체제 유지를 지지해 왔으며 이는 지역 경제와 세계 경제 안정에 큰 힘이 되고 있다고 말했다.

'상생과 협력이라는 바른길'

시 주석의 발언대로 오늘날 세계는 다시금 협력과 패권주의의 기로에 서 있다. 이런 상황에서 시 주석은 아시아•태평양, 나아가 전 세계의 평화와 발전을 위해 각국이 연대를 강화하고 보호주의를 거부하는 한편 일방주의에 저항하고 아시아•태평양 공동체 건설을 위해 함께 노력해야 한다고 강조했다.

그러면서 제1세션 연설을 통해 협력을 촉진하는 방안으로 다섯 가지를 제시했다. 다자무역 체제 유지, 개방형 지역경제 육성, 산업 및 공급망 회복력 보호, 디지털, 녹색 무역 발전, 모두가 혜택을 받는 포용적 개발 촉진이 그것이다.

이 구상은 이미 구체화되고 있다. APEC 항만 네트워크, 녹색 공급망 네트워크같이 중국이 주도한 플랫폼은 역내 무역 디지털화와 지속 가능성 확보에 중요한 허브가 됐다. 중국은 지난 5년 동안 세계 상품 무역에서 1위, 서비스 무역에서 2위를 차지했으며, 7천억 달러가 넘는 외국인 투자를 유치하고 매년 5%가 넘는 해외 투자 성장률을 유지하고 있다.

중남미의 스마트 항만부터 동남아시아의 모바일 결제 시스템, 중동의 AI 기반 효율성 프로젝트, 태국의 전기자동차 생산에 이르기까지 중국의 기술 협력은 아시아•태평양을 넘어 글로벌 파트너에게 꾸준히 큰 힘이 되고 있다. 이 사례들이 모여 개방성과 혁신을 기반으로 하는 공동의 발전이라는 모자이크가 완성되는 것이다.

대중의 심리에도 이 비전이 잘 투영돼 있다. 최근 CGTN의 여론조사에 따르면 아시아•태평양 지역 응답자의 83.2%가 지역 통합에 대해 신뢰를 표명했으며, 84.6%는 경제가 다자주의와 세계화의 주춧돌이 되어야 한다고 말했다.

내년에 세 번째 APEC 개최를 준비하는 중국의 메시지는 명확하고도 미래지향적이다. 시 주석은 "대립과 반목은 소원과 혼란만 낳을 뿐이다. 상생과 협력이 우리가 나아가야 할 바른길이다"라고 말했다.

https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html

SOURCE CGTN