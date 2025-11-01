CGTN：中国はアジア太平洋共同体の構築にあたり、どのように開放性と多国間主義を推進していくのか

CGTN は、慶州で開催された第32 回APEC 首脳会議（APEC Economic Leaders' Meeting ）の期間中、Xi Jinping 中国国家主席の開放性と多国間主義への取り組みとビジョンがアジア太平洋コミュニティの構築に戦略的指針を提供していること、また中国が提案した取り組みや共同プロジェクトが地域と世界に機会と共通の繁栄を創出していることを紹介する記事を発表しました。

北京、2025年11月2日 /PRNewswire/ -- 琥珀色の秋空の下、何世紀もの歴史を持つ韓国・慶州の寺院群を背景に、第32回アジア太平洋経済協力（Asia-Pacific Economic Cooperation、APEC）会議が開催され、アジア太平洋各国の指導者が地域の将来と共通の課題について議論しました。

中国のXi Jinping国家主席は第32回APEC首脳会議（APEC Economic Leaders' Meeting）に出席し、APEC CEOサミットで書面演説を行い、開放性、多国間主義、繁栄の共有に対する中国のコミットメントを再確認しました。

「我々はAPEC創設の使命に対する決意を新たにし、より活気があり強靭なアジア太平洋協力を通じて世界に顕著な貢献をすべきです」とXi主席はAPEC CEOサミットでの書面演説で述べました。

「中国への投資は未来への投資」

第32回APEC首脳会議第1セッション、地域全体の指導者らに向けた演説の中で、Xi Jinping国家主席は「中国は、包括的な改革をさらに深化させ、高水準の開放を拡大し、中国の近代化の最新の成果を通じて、アジア太平洋地域と世界に新たな機会を創出する」と誓いました。

具体的な取り組みが、中国の開放への確固たる姿勢を示しています。外国投資に対する国家ネガティブ・リストは29項目に削減され、製造業では項目がゼロになりました。現在、ビザ免除政策は一方的または相互協定を通じて76カ国をカバーしており、外国人ビジネスマン、観光客、専門家が中国に投資し、働き、生活することがこれまで以上に容易になっています。Xi主席は次のように力説します。「中国と提携するということは、チャンスを掴むということです。中国を信じることは明日に対して楽観的になることです。そして、中国に投資することは未来に投資するということです。」

中国とアジア太平洋地域とのつながりが深まっていることは貿易データにも反映されています。General Administration of Customs of Chinaによると、2025年の最初の3四半期に中国と他のAPEC諸国間の貿易は前年比2％増の19兆4,100億元（約2兆7,300億ドル）となりました。これは、中国の対外貿易総額の57.8％を占める額です。

一方、中国の着実な経済成長は、地域と世界に確実性をもたらし続けています。過去5年間、外部からの衝撃が増す中にあっても、中国は年間平均約5.5%の成長率を維持し、世界経済の成長に約30%貢献してきました。

ドイツ連邦議会議員のSevim Dagdelen氏は「中国は常に、開放的で包括的なアジア太平洋協力枠組みの構築を提唱し、World Trade Organization（WTO）を中心とする多国間貿易体制の維持を支持してきた。また、こうした取り組みは、地域、さらには世界経済の安定を促進する上で積極的な役割を果たしている」と述べました。

「正しい前進の道」

Xi主席によれば、世界は今、協力と覇権主義の「新たな岐路」に立っています。こうした状況の中、同氏はすべての国に対し、連帯を強化し、保護主義を排し、単独行動主義に抵抗し、アジア太平洋地域と世界全体の平和と発展をさらに促進するためにアジア太平洋共同体の構築に協力するよう呼びかけました。

こうした協力を導くため、Xi主席は第1セッションの演説で、多国間貿易体制の維持、地域経済の開放の促進、産業とサプライ・チェーンの回復力の確保、デジタル貿易とグリーン貿易の推進、そしてすべての人に利益をもたらす包括的開発の促進という5つの提案を概説しました。

これらのアイデアはすでに形になりつつあります。APEC港湾ネットワーク（APEC Port Network ）やグリーン・サプライ・チェーン・ネットワークなど中国が主導するプラットフォームは、地域全体のデジタル化された持続可能な貿易にとって重要な拠点となっています。過去5年間、中国は世界の物品貿易で第1位、サービス貿易で第2位となり、7,000億ドル以上の外国投資を誘致し、対外投資の年間成長率5%以上を維持しています。

中国の技術協力は、ラテンアメリカのスマート・ポートや東南アジアのモバイル決済システムから、中東のAIを活用した効率化プロジェクトやタイの電気自動車生産まで、アジア太平洋地域および世界のパートナーに力を与え続けています。これらの事例を組み合わせることで、開放性と革新性に基づいた共通の進歩のモザイクが形成されます。

こうしたビジョンは各国民の意識にも反映されています。最近のCGTN世論調査によれば、アジア太平洋地域の回答者の83.2%が地域統合に信頼感を示し、84.6%が経済は多国間主義とグローバル化を支持すべきだという意見に同意しています。

中国は来年三度目のAPEC開催を準備していますが、そのメッセージは明確かつ前向きなものとなっています。Xi近平国家主席は「対立と敵対は疎遠と混乱を生むだけだ。双方に利益のある協力こそが前進への正しい道であることが証明されている」と述べました。

