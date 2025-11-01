CGTN: Čína presadzuje otvorenosť a multilateralizmus pri budovaní ázijsko-tichomorského spoločenstva
Nov 01, 2025, 15:01 ET
Počas 32. stretnutia ekonomických lídrov APEC v Gyeongju vydalo spravodajstvo CGTN článok, v ktorom zdôraznil, ako angažovanosť a vízia čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pre otvorenosť a multilateralizmus strategicky usmerňujú budovanie ázijsko-tichomorského spoločenstva a ako čínske iniciatívy a spoločné projekty vytvárajú príležitosti a spoločnú prosperitu pre región aj celý svet.
PEKING, 1. novembra 2025 /PRNewswire/ – Pod jantárovou jesennou oblohou a medzi stáročnými chrámami v meste Gyeongju v Kórejskej republike (KOR) sa lídri z celej Ázie a Tichomoria zišli na 32. stretnutí Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), aby diskutovali o budúcnosti regiónu a spoločných výzvach.
Čínsky prezident Xi Jinping sa zúčastnil 32. stretnutia ekonomických lídrov APEC a na samite generálnych riaditeľov APEC predniesol písomný prejav, v ktorom potvrdil záväzok Číny k otvorenosti, multilateralizmu a spoločnej prosperite.
„Mali by sme obnoviť náš záväzok k zakladajúcemu poslaniu APEC a prostredníctvom živšej a odolnejšej ázijsko-tichomorskej spolupráce prispieť k rozvoju sveta," uviedol Xi Jinping vo svojom písomnom prejave na samite generálnych riaditeľov APEC.
„Investovanie v Číne znamená investovanie do budúcnosti"
Prezident Xi Jinping oslovil na prvom zasadnutí 32. stretnutia ekonomických lídrov krajín APEC lídrov z celého regiónu a prisľúbil, že Čína bude naďalej prehlbovať komplexné reformy a rozširovať otváranie sa na vysokej úrovni. Prostredníctvom najnovších úspechov čínskej modernizácie tak vytvorí nové príležitosti pre ázijsko-tichomorský región aj celý svet.
Záväzok Číny k otvorenosti preukazujú konkrétne opatrenia. Národný negatívny zoznam pre zahraničné investície bol zredukovaný na 29 položiek a v oblasti výroby bol úplne zrušený. Bezvízový styk v súčasnosti zahŕňa 76 krajín prostredníctvom jednostranných alebo recipročných dohôd, čo uľahčuje zahraničným podnikateľom, turistom a odborníkom investovanie, prácu a život v Číne ako nikdy predtým. Ako zdôraznil Xi Jinping: „Uzavrieť partnerstvo s Čínou znamená využívať príležitosti. Veriť v Čínu znamená optimisticky vnímať zajtrajšok. A investovanie v Číne znamená investovanie do budúcnosti."
Rastúca prepojenosť Číny s celým regiónom sa odráža v obchodných výsledkoch. Podľa Generálnej colnej správy Číny sa v prvých troch štvrťrokoch roku 2025 obchod medzi Čínou a ostatnými ekonomikami APEC medziročne zvýšil o 2 percentá na 19,41 bilióna juanov (približne 2,73 bilióna dolárov), čo predstavuje 57,8 percenta celkového zahraničného obchodu Číny.
Stabilný hospodársky rast Číny zároveň naďalej poskytuje istotu pre celý región aj svet. Za uplynulých päť rokov si Čína napriek rastúcim vonkajším otrasom udržala priemernú ročnú mieru rastu okolo 5,5 percenta, čo znamená, že ku globálnemu rastu prispieva približne 30 percentami.
Nemecká politička a poslankyňa Bundestagu Sevim Dagdelen uviedla, že Čína vždy presadzovala budovanie otvoreného a inkluzívneho rámca pre ázijsko-tichomorskú spoluprácu a podporu viacstranného obchodného systému. V jeho jadre stojí Svetová obchodná organizácia, čo zohráva pozitívnu úlohu pri podpore regionálnej a dokonca aj globálnej hospodárskej stability.
„Správna cesta vpred"
Ako opísal Xi Jinping, svet dnes stojí na „novej križovatke" medzi spoluprácou a hegemonizmom. V tejto súvislosti vyzval všetky ekonomiky, aby posilnili solidaritu, odmietli protekcionizmus, vzdorovali jednostrannosti a spoločne sa snažili budovať ázijsko-tichomorské spoločenstvo s cieľom ďalej posilniť mier a rozvoj v ázijsko-tichomorskom regióne aj širšom svete.
Xi Jinping vo svojom prejave na prvom zasadnutí načrtol päť návrhov na usmernenie takejto spolupráce: dodržiavanie multilaterálneho obchodného systému, podpora otvoreného regionálneho hospodárstva, ochrana odolnosti priemyslu a dodávateľského reťazca, pokrok v digitálnom a ekologickom obchode a podpora inkluzívneho rozvoja, prospešného pre všetkých.
Tieto myšlienky už nadobúdajú konkrétnu formu. Platformy iniciované Čínou, ako napríklad sieť prístavov APEC a sieť ekologického dodávateľského reťazca, sa stali kľúčovými centrami digitalizovaného a udržateľného obchodu v celom regióne. Za posledných päť rokov sa Čína umiestnila na prvom mieste v globálnom obchode s tovarom a na druhom mieste v obchode so službami, pričom pritiahla viac ako 700 miliárd dolárov zahraničných investícií a rast odchádzajúcich investícií si udržala nad 5 percentami ročne.
Technologická spolupráca Číny naďalej podporuje partnerov v ázijsko-tichomorskej oblasti a globálnych partnerov – od inteligentných prístavov v Latinskej Amerike a mobilných platobných systémov v juhovýchodnej Ázii až po projekty efektívnosti s podporou AI na Blízkom východe a výrobu elektrických vozidiel v Thajsku. Tieto príklady spoločne vytvárajú mozaiku spoločného pokroku založeného na otvorenosti a inovácii.
Túto víziu odráža aj verejná mienka. Podľa nedávneho prieskumu CGTN až 83,2 percenta respondentov v ázijsko-tichomorskom regióne vyjadrilo dôveru v regionálnu integráciu, zatiaľ čo 84,6 percenta súhlasilo s tým, že ekonomiky by mali presadzovať multilateralizmus a globalizáciu.
Keďže sa Čína do budúceho roka pripravuje na usporiadanie tretieho samitu APEC, jej posolstvo zostáva jasné a orientované do budúcnosti. Ako povedal prezident Xi Jinping: „Zatiaľ z konfrontácie a antagonizmu vyplýva len odcudzenie a turbulencie, obojstranne výhodná spolupráca sa ukazuje ako správna cesta vpred."
https://news.cgtn.com/news/2025-10-31/How-China-champions-an-open-multilateral-Asia-Pacific-community-1HVhCfqEkCY/p.html
