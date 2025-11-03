CGTN: jak Chiny wspierają otwartość i multilateralizm, budując wspólnotę krajów Azji i Pacyfiku

Podczas 32. Spotkania Przywódców Gospodarczych APEC w Gyeongju CGTN opublikowało artykuł podkreślający, jak zaangażowanie i wizja prezydenta Chin Xi Jinpinga w zakresie otwartości i multilateralizmu stanowią strategiczne wytyczne dla budowania wspólnoty krajów Azji i Pacyfiku oraz jak inicjatywy zaproponowane przez Chiny i projekty oparte na współpracy tworzą możliwości oraz wspólny dobrobyt dla regionu i świata.

PEKIN, 3 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Pod złotym jesiennym niebem i wśród wiekowych świątyń Gyeongju w Republice Korei przywódcy z całego regionu Azji i Pacyfiku zebrali się na 32. edycji spotkań Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), aby omówić przyszłość regionu oraz wspólne wyzwania.

Prezydent Chin Xi Jinping wziął udział w 32. Spotkaniu Przywódców Gospodarczych APEC i skierował pisemne wystąpienie do uczestników Szczytu Dyrektorów Generalnych APEC, ponownie potwierdzając zaangażowanie Chin na rzecz otwartości, multilateralizmu i wspólnego dobrobytu.

„Powinniśmy odnowić nasze zobowiązanie wobec misji założycielskiej APEC i wnieść wyjątkowy wkład w świat poprzez bardziej dynamiczną i trwałą współpracę w regionie Azji i Pacyfiku" - napisał Xi w swoim przemówieniu skierowanym do Szczytu Dyrektorów Generalnych APEC.

„Inwestowanie w Chiny to inwestowanie w przyszłość"

Zwracając się do przywódców z całego regionu podczas pierwszej sesji 32. Spotkania Przywódców Gospodarczych APEC prezydent Xi zapowiedział, że Chiny będą dalej pogłębiać kompleksowe reformy i rozszerzać otwarcie na świat na wysokim poziomie, tworząc nowe możliwości dla regionu Azji i Pacyfiku oraz dla całego świata dzięki najnowszym osiągnięciom chińskiej modernizacji.

Dbałości Chin o otwartość dowodzą konkretne działania. Krajowa negatywna lista inwestycji zagranicznych została skrócona do 29 pozycji i nie zawiera ona żadnych podmiotów z sektora produkcyjnego. Polityka ruchu bezwizowego obejmuje obecnie 76 krajów w ramach jednostronnych lub wzajemnych porozumień, co sprawia, że inwestowanie, praca i życie w Chinach są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jak podkreślił Xi: „Współpraca z Chinami oznacza otwieranie się na możliwości. Wiara w Chiny to optymizm wobec jutra. Inwestowanie w Chiny to inwestowanie w przyszłość".

Rosnące powiązania gospodarcze Chin z regionem odzwierciedlają dane handlowe. Zgodnie z danymi Chińskiej Generalnej Administracji Celnej w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku handel Chin z innymi gospodarkami APEC wzrósł o 2% rok do roku, osiągając wartość 19,41 biliona juanów (około 2,73 biliona USD), co stanowi 57,8% całkowitego handlu zagranicznego Chin.

Tymczasem stabilny wzrost gospodarczy Chin nadal zapewnia regionowi i światu poczucie pewności. W ciągu ostatnich pięciu lat, pomimo rosnących zewnętrznych wstrząsów, Chiny utrzymały średnie roczne tempo wzrostu na poziomie około 5,5%, przyczyniając się do około 30% globalnego wzrostu.

Sevim Dagdelen, niemiecka polityk i członkini Bundestagu, powiedziała, że Chiny zawsze opowiadały się za budowaniem otwartych i inkluzywnych ram współpracy w regionie Azji i Pacyfiku oraz za utrzymaniem wielostronnego systemu handlowego ze Światową Organizacją Handlu w jego centrum, korzystnie wpływając na promowanie stabilności gospodarczej zarówno w regionie, jak i na świecie.

„Właściwa droga naprzód"

Jak opisał Xi, świat stoi dziś na „nowym rozdrożu" między współpracą a hegemonizmem. W tym kontekście wezwał wszystkie gospodarki do wzmocnienia solidarności, odrzucenia protekcjonizmu, sprzeciwu wobec unilateralizmu i wspólnej pracy na rzecz budowy wspólnoty krajów Azji i Pacyfiku, aby dalej wzmacniać pokój i rozwój w regionie oraz na całym świecie.

Aby pokierować taką współpracą, Xi przedstawił pięć propozycji w swoim przemówieniu podczas pierwszej sesji: utrzymanie wielostronnego systemu handlowego, wspieranie otwartej gospodarki regionalnej, ochrona trwałości łańcuchów przemysłowych i dostaw, rozwój handlu cyfrowego i ekologicznego oraz promowanie rozwoju inkluzywnego, który przynosi korzyści wszystkim.

Te idee już przybierają realny kształt. Zainicjowane przez Chiny platformy, takie jak Sieć portówAPEC oraz Sieć Ekologicznych Łańcuchów Dostaw, stały się kluczowymi ośrodkami zrównoważonego i cyfrowego handlu w regionie. W ciągu ostatnich pięciu lat Chiny zajmowały pierwsze miejsce na świecie w handlu towarami i drugie w handlu usługami, przyciągając ponad 700 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych i utrzymując roczny wzrost inwestycji zagranicznych na poziomie powyżej 5%.

Chińska współpraca technologiczna wciąż wzmacnia partnerów w regionie Azji i Pacyfiku oraz na świecie - od inteligentnych portów w Ameryce Łacińskiej i systemów płatności mobilnych w Azji Południowo-Wschodniej po projekty z zakresu efektywności opartej na sztucznej inteligencji na Bliskim Wschodzie i produkcję pojazdów elektrycznych w Tajlandii. Wspólnie przykłady te tworzą mozaikę wspólnego postępu opartego na otwartości i innowacyjności.

Nastroje społeczne odzwierciedlają tę wizję. Ostatnie badanie CGTN wykazało, że 83,2% respondentów w regionie Azji i Pacyfiku wyraziło zaufanie wobec integracji regionalnej, a 84,6% zgodziło się, że gospodarki powinny podtrzymywać multilateralizm i globalizację.

W miarę jak Chiny przygotowują się po raz trzeci w swojej historii do pełnienia roli gospodarza APEC w przyszłym roku, ich przesłanie pozostaje jasne i przyszłościowe. Jak ujął to prezydent Xi: „Podczas gdy konfrontacja i antagonizm rodzą jedynie obcość i niestabilność, współpraca oparta na zasadzie obopólnych korzyści okazuje się właściwą drogą naprzód".