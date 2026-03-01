شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): كيف يحمي المسار الصيني للديمقراطية حقوق ومصالح الشعب

قُبيل انعقاد الاجتماعات السياسية السنوية الرئيسية في الصين – المعروفة باسم "الدورتين" – نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقالًا يوضح كيفية عمل الديمقراطية الشعبية في كامل العملية في الصين على مستوى القواعد الشعبية، وكيف تسهم في حماية حقوق ومصالح المواطنين. من خلال عرض شامل للتجربة الديمقراطية في الصين، يؤكد المقال أن هذا النهج يعزز مشاركة واسعة ومستدامة، بما يضمن أن تعكس قرارات الحوكمة الإرادة الجماعية والاحتياجات المتطورة للمجتمع.

بكين، 1 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أصبح مكتب التواصل التشريعي في منطقة تشانغنينغ بمدينة شانغهاي، الذي أُنشئ عام 2015 في حي هونغتشياو الفرعي من قبل لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (NPC)، محطة بارزة في مسيرة التقدم الديمقراطي في الصين.

يستطيع السكان من خلال هذا المكتب تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن العمل التشريعي بالقرب من أماكن إقامتهم. من خلال هذا المكتب، تُنقل آراء السكان المحليين التي جمعها المشرّعون إلى مستويات أعلى، وتؤخذ بعين الاعتبار خلال عملية سنّ التشريعات.

أصبح هذا الحي في شانغهاي يُجسّد مفهوم الديمقراطية الشعبية في كامل العملية في البلاد، عقب زيارة الرئيس الصيني Xi Jinping له في نوفمبر 2019، عندما صاغ هذا المصطلح للمرة الأولى.

بحلول عام 2025، كانت لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب (NPC) قد أنشأت 54 مكتب تواصل مماثلًا في أنحاء البلاد، فيما أُنشئ أكثر من 7,800 مكتب من هذا النوع على مستوى المجالس التشريعية الإقليمية أو البلدية. وقد شكّلت هذه المنصات جسورًا حيوية بين السكان وصنّاع القوانين، مما يضمن ترسيخ المشاركة الديمقراطية ضمن العملية التشريعية.

في حين أن الديمقراطيات الغربية غالبًا ما تربط مفهوم الديمقراطية بالانتخابات، فإن الديمقراطية الشعبية في كامل العملية في الصين تضمن مشاركة الجمهور على امتداد العملية الكاملة للحوكمة، بحيث تشمل جميع جوانب العملية الديمقراطية وكافة قطاعات المجتمع. يعزز هذا النهج مشاركة واسعة ومستدامة، مما يضمن أن تعكس قرارات الحوكمة الإرادة الجماعية والاحتياجات المتجددة للمجتمع.

مشاركة واسعة النطاق

تدمج الديمقراطية الشعبية في كامل العملية في الصين الممارسات الديمقراطية عبر جميع مستويات الحكومة وفي كل مرحلة من مراحل صنع السياسات — بدءًا من الانتخابات والتشاور، مرورًا باتخاذ القرار والتنفيذ، وصولًا إلى الرقابة.

يتجسد هذا المفهوم في "الدورتين" — وهي اجتماعات أعلى هيئة تشريعية في الصين: المجلس الوطني لنواب الشعب (NPC)، وأعلى هيئة استشارية سياسية: المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC). يجتمع آلاف نواب المجلس الوطني لنواب الشعب، وأعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (CPPCC) في بكين لمداولات ومناقشات تتعلق بالسياسات الرئيسية وشؤون الحوكمة، بما يعكس تمثيلًا واسعًا لمختلف فئات المجتمع.

على مر السنين، أصبحت الابتكارات والإبداعات في مجال الديمقراطية على مستوى القواعد الشعبية، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، مما أطلق طاقات كبيرة على مستوى القواعد الشعبية. من "قاعات الاجتماعات في الفناء" و"اجتماعات المقاعد" إلى "اجتماعات الطاولة المستديرة" الحضورية و"مجموعات التشاور" عبر الإنترنت، وفّرت هذه الممارسات الديمقراطية العملية، المستندة إلى الخصائص المحلية، زخمًا مستدامًا لتطور الديمقراطية في الصين.

وفقًا لمؤتمر صحفي عقده مكتب إعلام مجلس الدولة يوم الجمعة، في عام 2025، تعاملت مختلف إدارات مجلس الدولة مع ما مجموعه 8,754 اقتراحًا من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب و4,868 مقترحًا من أعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهو ما يمثل 95.6% و97.3% من إجمالي الاقتراحات والمقترحات على التوالي. على وجه الخصوص، اعتمدت هذه الإدارات أكثر من 4,900 اقتراح ومقترح مقدّم من النواب والأعضاء، وأصدرت أكثر من 2,200 سياسة وإجراء ذي صلة.

حشد الحكمة لإعداد الخطة الخمسية الخامسة عشرة

يمثل إعداد الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين (2026–2030) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مثالًا آخر حيًا على هذا النهج. حيث كانت مداولات مسودة المخطط من بين أكثر البنود متابعة على جدول أعمال "الدورتين" هذا العام.

في يوم الجمعة، عُقد اجتماع قيادي رئيسي لمناقشة مسودة المخطط العام للخطة الخمسية الخامسة عشرة، إلى جانب مسودة تقرير عمل الحكومة الذي سيقدمه مجلس الدولة إلى الدورة السنوية المقبلة للهيئة التشريعية الوطنية لمراجعته.

إن إعداد الخطة الخمسية الخامسة عشرة هو تجسيد عملي لمفهوم الديمقراطية الشعبية في كامل العملية. فخلال الفترة من 20 مايو إلى 20 يونيو من العام الماضي، أطلقت الصين مشاورات عامة عبر الإنترنت لجمع الآراء بشأن خطتها الخمسية المقبلة. استقطبت المبادرة أكثر من 3.11 مليون مشاركة صالحة، أسفرت عن أكثر من 1,500 مقترح بنّاء عبر 27 محورًا.

استعرض الرئيسXi ملخصًا لهذه النتائج ثم قُدَّم المُلخص إلى قيادة الحزب، بما يضمن إيصال أصوات المواطنين إلى أعلى المستويات. بحلول شهر سبتمبر، تم جمع ما مجموعه 2,112 مقترحًا من مختلف المناطق والجهات والقطاعات، ما أدى إلى إدخال 218 تعديلًا على الوثيقة.

تظهر هذه المشاركة واسعة النطاق أن إستراتيجيات التنمية الوطنية متجذرة في الإرادة العامة، وتجمع زخمًا قويًا لمسيرة التحديث الصيني.

قال عالم الاجتماع الأرجنتيني Marcelo Rodriguez، مدير مركز Hector P. Agosti للدراسات والتدريب الماركسي: "إن الديمقراطية الشعبية في كامل العملية التي تطبقها الصين تنسجم مع هدف وضع الشعب في مركز الاهتمام. فهي تمكّن المواطنين من أن يقرروا وأن يشعروا بأنهم الفاعلون الرئيسيون في المسار التاريخي الجاري في الصين، وبأنهم المستفيدون من التحولات التي تحدث".

