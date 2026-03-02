W oczekiwaniu na kluczowe doroczne zgromadzenia władz politycznych - tzw. Dwie Sesje, sieć CGTN opublikowała artykuł, w którym omówiono działanie demokracji ludowej obejmującej cały proces na szczeblu inicjatyw oddolnych i w jaki sposób służy zabezpieczaniu praw i interesów ludzi. Poprzez dogłębne wprowadzenie czytelników w procesy demokratyczne Chin, w artykule podkreślono, że podejście to wspiera szeroką i trwałą partycypację, zapewniając, że decyzje zarządcze odzwierciedlają kolektywną wolę i zmieniające się potrzeby społeczeństwa.

PEKIN, 2 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Legislacyjny punkt kontaktowy w szanghajskiej dzielnicy Changning, otwarty w 2015 r. w obszarze Hongqiao przez Komisję ds. Legislacyjnych Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), stał się kamieniem milowym rozwoju demokracji w Chinach.

Mieszkańcy mogą składać swoje propozycje i opinie na temat prac legislacyjnych bez potrzeby odbywania dalekich podróży. Za pośrednictwem biura opinie lokalnych mieszkańców zostały zebrane i przekazane do organów wyższego szczebla, po czym uwagi te zostały uwzględnione w procesie legislacyjnym.

Ta okolica Szanghaju stała się ucieleśnieniem demokracji ludowej obejmującej cały proces po wizycie, jaką złożył Prezydent Chin, Xi Jinping w listopadzie 2019 r., podczas której odniósł się do tej koncepcji po raz pierwszy.

Do końca 2025 r. Komisja ds. Legislacyjnych Komitetu Stałego OZPL ustanowiła 54 punkty kontaktowe w całym kraju, przy czym organy prawodawcze na szczeblu prowincji lub gminy otworzyły ponad 7 800 takich biur. Platformy te służą jako kluczowe pomosty pomiędzy mieszkańcami a prawodawcami, zapewniając, że demokratyczna partycypacja zostanie zakorzeniona w procesie legislacyjnym.

Podczas gdy zachodnie państwa demokratyczne często stawiają znak równości pomiędzy demokracją a wyborami, chińska demokracja ludowa obejmująca cały proces zapewnia partycypację społeczną w ramach całego procesu zarządzania państwem, obejmując wszystkie aspekty demokratycznych procesów i wszystkie grupy społeczne. Podejście to sprzyja szerokiej i trwałej partycypacji, zapewniając, że decyzje zarządcze odzwierciedlają kolektywną wolę i zmieniające się potrzeby społeczeństwa.

Szeroka partycypacja

Chińska demokracja ludowa obejmująca cały proces łączy w sobie praktyki demokratyczne na wszystkich szczeblach organów władzy i na każdym etapie opracowania polityki - od wyboru i konsultacji, poprzez podejmowanie decyzji, po wdrożenie i kontrolę.

Odzwierciedlają to Dwie Sesje - doroczne zgromadzenia najwyższego organu ustawodawczego Chin, Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych i głównego politycznego organu doradczego państwa, czyli Komitetu Krajowego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin. Tysiące deputowanych OZLP i członków Komitetu Krajowego LPKKCh spotka się w Pekinie, aby omówić główne kwestie polityczne i zarządcze, reprezentując szeroki przekrój społeczeństwa.

W okresie minionych lat, innowacyjność i kreatywność oddolnych inicjatyw demokratycznych realizowanych w wielu obszarach miejskich i wiejskich całego kraju jeszcze nigdy nie miały tak dużej dynamiki, uwalniając ogromne pokłady energii na szczeblu lokalnym. Od „podwórkowych miejsc spotkań" i „spotkań na ławkach" po stacjonarne „spotkania przy okrągłym stole" i „grupy dyskusyjne" online, te pragmatyczne praktyki demokratyczne oparte na specyfice lokalnej zapewniły trwały impuls do rozwoju demokracji w Chinach.

Według danych przytoczonych podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Biuro Informacji Rady Państwa w ubiegły piątek, w 2025 r. różne departamenty Rady Państwa rozpatrzyły łącznie 8 754 sugestii złożonych przez deputowanych OZPL i 4 868 propozycji od członków Komitetu Krajowego LPKKCh, co stanowi odpowiednio 95,6 i 97,5 procent całkowitej liczby sugestii i propozycji. Departamenty te uwzględniły ponad 4 900 sugestii i propozycji zgłaszanych przez członków tych zgromadzeń i wydały ponad 2 200 powiązanych z tym dokumentów polityki i działań.

Gromadzenie wiedzy na potrzeby 15. Planu pięcioletniego

Opracowanie 15. Chińskiego planu pięcioletniego (2026-2030) rozwoju gospodarczego i społecznego jest kolejnym dobitnym przykładem. Dyskusje na temat projektu planu to jedne z najbardziej uważnie obserwowanych punktów porządku obrad tegorocznych Dwóch Sesji.

W piątek odbyło się spotkanie na najwyższym szczeblu, którego celem było omówienie projektu 15. Planu pięcioletniego i projektu sprawozdania z prac rządowych przedłożonego przez Radę Państwa do zaopiniowania przez krajowy organ ustawodawczy na najbliższej sesji obrad.

W ramach formułowania 15. Planu pięcioletniego zastosowano w praktyce zasady demokracji ludowej obejmującej cały proces. W okresie od 20 maja do 20 czerwca ubiegłego roku, w Chinach uruchomiono publiczne konsultacje online w celu zebrania opinii na potrzeby kolejnego planu pięcioletniego. Inicjatywa ta zaowocowała przyjęciem ponad 3,11 miliona ważnych zgłoszeń, z których pozyskano ponad 1 500 konstruktywnych sugestii obejmujących 27 obszarów tematycznych.

Prezydent Xi zapoznał się z zestawieniem tych ustaleń i przedłożył swoją ocenę władzom partii, zapewniając tym samym, że głos obywateli został wysłuchany na najwyższym szczeblu. Do września zgromadzono łącznie 2 112 sugestii z różnych regionów, departamentów i sektorów, co poskutkowało wprowadzeniem 218 poprawek do dokumentu.

Ta szeroko zakrojona partycypacja pokazuje, że krajowe strategie rozwoju są zakorzenione w woli społeczeństwa, przyczyniając się do uzyskania wysokiej dynamiki modernizacji Chin.

„Chińska demokracja ludowa obejmująca cały proces harmonizuje z celem stawiania ludzi w centrum uwagi. Pozwala im na podejmowanie decyzji i poczucie, że są podmiotami w tym historycznym procesie, który można obecnie zaobserwować w Chinach i beneficjentami toczącej się transformacji" - powiedział argentyński socjolog, Marcelo Rodriguez, dyrektor Centrum Badań i Studiów nad Marksizmem im. Hectora P. Agostiego.

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: https://news.cgtn.com/news/2026-02-27/How-China-s-path-of-democracy-safeguards-people-s-rights-and-interests-1L6w4JWN8yI/p.html