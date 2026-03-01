CGTN: Ako čínska cesta k demokracii chráni práva a záujmy ľudí
Mar 01, 2026, 03:55 ET
Pred každoročnými kľúčovými politickými stretnutiami Číny – tzv. dvoma zasadnutiami – publikovalo spravodajstvo CGTN článok, v ktorom podrobne popisuje, ako funguje celostná ľudová demokracia v Číne na lokálnej úrovni a ako chráni práva a záujmy ľudí. Prostredníctvom komplexného predstavenia čínskej demokratickej praxe článok zdôrazňuje, že tento prístup podporuje širokú a nepretržitú účasť. Zároveň zabezpečuje, aby rozhodnutia o riadení odrážali kolektívnu vôľu a vyvíjajúce sa potreby spoločnosti.
PEKING, 1. marca 2026 /PRNewswire/ -- Kancelária pre styk s verejnosťou v oblasti legislatívy v šanghajskom okrese Changning, ktorú v roku 2015 v podoblasti Hongqiao zriadila Komisia pre legislatívne záležitosti Stáleho výboru Národného ľudového kongresu (NPC), sa stala míľnikom demokratického pokroku Číny.
Obyvatelia môžu prinášať návrhy a spätnú väzbu k legislatívnej práci v blízkosti domova. Prostredníctvom tejto kancelárie sa názory miestnych obyvateľov zhromaždené zákonodarcami odovzdávali na vyššie úrovne a zohľadnili počas legislatívneho procesu.
Šanghajská štvrť sa stala stelesnením celostnej ľudovej demokracie v krajine po návšteve čínskeho prezidenta Xi Jinpinga v novembri 2019, keď tento termín použil po prvýkrát.
Do roku 2025 zriadila Komisia pre legislatívne záležitosti Stáleho výboru NPC 54 takýchto kancelárií pre styk s verejnosťou po celej krajine a provinčné alebo obecné zákonodarné zbory zriadili viac ako 7800 takýchto kancelárií. Tieto platformy slúžia ako dôležité mosty medzi obyvateľmi a zákonodarcami. Zabezpečujú, aby bola demokratická účasť zakotvená v legislatívnom procese.
Zatiaľ čo západné demokracie často stotožňujú demokraciu s voľbami, čínska ľudová demokracia zabezpečuje účasť verejnosti v celom procese riadenia, pričom pokrýva všetky aspekty demokratického procesu a všetky sektory spoločnosti. Tento prístup podporuje širokú a nepretržitú účasť, a zároveň zabezpečuje, aby rozhodnutia v oblasti riadenia odrážali kolektívnu vôľu a rozvíjajúce sa potreby spoločnosti.
Rozsiahla účasť
Čínska celostná ľudová demokracia integruje demokratické postupy na všetkých úrovniach vlády a v každej fáze tvorby politík – od volieb a konzultácií až po rozhodovanie, implementáciu a dohľad.
Je stelesnená v dvoch zasadnutiach – výročných stretnutiach najvyššieho čínskeho zákonodarného zboru, NPC, a najvyššieho politického poradného orgánu, Národného výboru Čínskej ľudovej politickej poradnej konferencie (ČĽPKS). Tisíce zástupcov NPC a členov Národného výboru ČĽPKS sa stretávajú v Pekingu, aby rokovali a diskutovali o hlavných politikách a otázkach riadenia, pričom zastupujú široké vrstvy spoločnosti.
V priebehu rokov sa inovácie a kreativita v oblasti demokracie na miestnej a vidieckej úrovni v mestských aj vidieckych oblastiach po celej krajine stali dynamickejšími ako kedykoľvek predtým, čo prinieslo veľkú vitalitu na miestnej úrovni. Od „zasadacích sál na dvoroch" a „zasadnutí na lavičkách" až po offline „stretnutia pri okrúhlom stole" a online „debatné skupiny" poskytli tieto pragmatické demokratické praktiky založené na miestnych charakteristikách trvalý impulz pre rozvoj čínskej demokracie.
Podľa údajov z piatkovej tlačovej konferencie Informačnej kancelárie Štátnej rady v roku 2025 rôzne oddelenia Štátnej rady vybavili celkovo 8754 návrhov od zástupcov NPC a 4868 návrhov od členov Národného výboru ČĽRKS, čo predstavuje 95,6 percenta, respektíve 97,3 percenta z celkového počtu návrhov. Konkrétne, tieto rezorty prijali viac ako 4900 návrhov a podnetov od zástupcov a členov a vydali viac ako 2200 súvisiacich politík a opatrení.
Zhromažďovanie poznatkov pre 15. päťročný plán
Ďalším názorným príkladom je vypracovanie 15. päťročného plánu Číny (2026 – 2030) pre hospodársky a sociálny rozvoj. Rokovania o návrhu osnovy patria medzi najsledovanejšie body programu tohtoročných dvoch zasadnutí.
V piatok sa konalo kľúčové stretnutie vedenia, na ktorom sa prediskutoval návrh 15. päťročného plánu a návrh správy o práci vlády, ktorú má Štátna rada predložiť na preskúmanie nadchádzajúcemu výročnému zasadnutiu národného zákonodarného zboru.
Zostavenie 15. päťročného plánu bolo súčasťou procesu praktizovania celostnej ľudovej demokracie. Od 20. mája do 20. júna minulého roka spustila Čína online verejné konzultácie s cieľom zhromaždiť názory pre svoj ďalší päťročný plán. Iniciatíva prilákala viac ako 3,11 milióna platných príspevkov, z ktorých vzniklo viac ako 1500 konštruktívnych návrhov v 27 témach.
Zhrnutie týchto zistení preskúmal Xi Jinping a predložil ho vedeniu strany. Zaistilo sa tak, že hlasy občanov boli vypočuté na najvyššej úrovni. Do septembra bolo zhromaždených celkovo 2112 návrhov z rôznych regiónov, oddelení a sektorov, čo viedlo k 218 revíziám dokumentu.
Táto široká účasť dokazuje, že národné rozvojové stratégie sú zakorenené vo verejnej vôli a čínska modernizácia naberá na sile.
„Celý proces ľudovej demokracie, ktorý Čína realizuje, je v súlade s cieľom postaviť do centra pozornosti ľudí. Umožňuje im rozhodovať a cítiť sa protagonistami historického procesu, ktorý sa v Číne odohráva, ako aj stať sa príjemcami aktuálnych transformácií," povedal argentínsky sociológ Marcelo Rodriguez, riaditeľ Centra Hectora P. Agostiho pre marxistické štúdie a vzdelávanie.
