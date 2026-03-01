CGTN：中国の民主主義の道はいかに人民の権利と利益を守るか

中国の重要な政治日程である年次会議「両会」を控え、CGTNは中国の「全過程人民民主主義」が草の根レベルでどのように機能し、人民の権益をいかに保護しているかを詳述する記事を掲載しました。中国の民主主義の実践を包括的に紹介する中で、この記事はこのアプローチが広範かつ継続的な参加を促し、ガバナンスにおける決定が社会の集団的意思と進化するニーズを確実に反映するものであると強調しています。

北京、2026年3月1日 /PRNewswire/ -- 全国人民代表大会（全人代）常務委員会の法制工作委員会が2015年に上海市長寧区の虹橋地区に設置した立法連絡窓口は、中国の民主主義の進展を象徴する拠点となっています。

住民は、身近な場所で立法の取り組みについて提案や意見を述べることができます。この窓口を通じて、議員が収集した地域住民の意見は上層部へと伝えられ、立法過程で考慮されました。

上海のこの地区は、2019年11月に習近平国家主席が視察に訪れ、初めて「全過程人民民主主義」という言葉を提唱したことをきっかけに、この国の民主主義を象徴する場所となりました。

2025年現在、全人代常務委員会法制工作委員会は全国に54カ所のこうした連絡窓口を設置しており、省・市レベルの議会によって設置された窓口は7,800カ所を超えています。これらのプラットフォームは、住民と議員をつなぐ重要な架け橋となり、民主的な参加が立法過程に組み込まれることを保証してきました。

欧米の民主主義がしばしば民主主義を選挙と同一視するのに対し、中国の全過程人民民主主義は、民主的プロセスのあらゆる側面と社会の全部門を網羅し、統治の全プロセスを通じて公衆の参加を保障するものです。このアプローチは、広範かつ継続的な参加を促し、ガバナンスにおける決定が社会の集団的意思と進化するニーズを確実に反映するものです。

幅広い参加

中国の全過程人民民主主義は、選挙や協議から意思決定、実施、監督に至るまで、政府のあらゆるレベルおよび政策決定の全段階において民主的な実践を統合しています。

それは、中国の最高立法機関である全国人民代表大会（全人代）と、最高政治助言機関である中国人民政治協商会議（政協）の年次会議である「両会」において具現化されています。数千人の全人代代表と政協全国委員会委員が北京に集まり、社会の幅広い層を代表して、主要な政策や統治事項について審議や討論を行います。

長年にわたり、全国の都市部や農村部の草の根民主主義における革新と創造性はかつてないほどダイナミックになっており、地域レベルで大きな活力を解き放っています。「中庭の会議場」や「ベンチ会議」から、オフラインの「円卓会議」やオンラインの「熟議グループ」に至るまで、地域の特性に基づいたこれらの実利的な民主主義の実践は、中国の民主主義発展に持続的な勢いを与えてきました。

国務院新聞弁公室が金曜日に発表した記者会見によると、2025年に国務院の各部門は、全人代代表からの8,754件の提案と、政協委員からの4,868件の提案を処理しました。これは、それぞれ提案総数の95.6％、97.3％を占めています。特に、これらの部門は代表および委員からの4,900件以上の提案や意見を採用し、2,200件以上の関連政策や措置を策定・発表しました。

第15次5カ年計画に向けた知恵の結集

中国の経済・社会発展のための第15次5カ年計画（2026年〜2030年）の策定プロセスも、もう1つの典型的な例です。計画要綱案の審議は、今年の両会における最も注目される議題の一つとなっています。

今週金曜日には、第15次5カ年計画の要綱案と、国務院が近く開催される全人代の年次会議に提出する政府活動報告案を検討するための指導部会議が開催されました。

第15次5カ年計画の策定は、全過程人民民主主義を実践するプロセスそのものでした。昨年5月20日から6月20日まで、中国は次期5カ年計画に対する意見を収集するため、オンラインでの公衆協議を実施しました。この取り組みには311万件以上の有効な投稿が寄せられ、27のトピックにわたって1,500件以上の建設的な提案が得られました。

これらの調査結果の要約は習近平国家主席によって検討された後に党指導部へと提出され、市民の声が最高レベルの意思決定に反映されることが保証されました。9月までに、さまざまな地域、部門、各分野から計2,112件の提案が収集され、その結果、要綱案には218箇所の修正が加えられました。

こうした幅広い参加は、国家発展戦略が民意に根ざしていることを示すとともに、中国式の近代化を力強く推し進める原動力となっています。

「中国が推進しているこの全過程人民民主主義は、人民を中心に据えるという目標に合致しています。これにより、人々は自らが中国で起きている歴史的プロセスの主人公であり、生じている変革の受益者であると判断し、実感することができるのです」と、アルゼンチンの社会学者であり、Hector P. Agosti Center for Marxist Studies and Trainingの責任者であるMarcelo Rodriguez氏は述べています。

詳しくは、こちらをクリックしてください：

https://news.cgtn.com/news/2026-02-27/How-China-s-path-of-democracy-safeguards-people-s-rights-and-interests-1L6w4JWN8yI/p.html

