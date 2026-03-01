CGTN : Comment la voie de la démocratie en Chine préserve les droits et les intérêts de la population

À l'approche des Deux sessions, les principales réunions politiques annuelles de la Chine, CGTN publie un article expliquant comment la démocratie populaire chinoise fonctionne au niveau local et comment elle protège les droits et les intérêts de la population. À travers une présentation complète des pratiques démocratiques de la Chine, l'article souligne que cette approche favorise une participation large et continue, garantissant que les décisions de gouvernance reflètent la volonté collective et l'évolution des besoins de la société.

PÉKIN, 1er mars 2026 /PRNewswire/ -- Un bureau de sensibilisation législative dans le district de Changning à Shanghai, établi en 2015 dans le sous-district de Hongqiao par la Commission des affaires législatives du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), est devenu un point de repère dans les progrès démocratiques de la Chine.

Les habitants peuvent faire des suggestions et donner leur avis sur les travaux législatifs menés près de chez eux. Grâce à ce bureau, les opinions des résidents locaux recueillies par les législateurs ont été relayées aux niveaux supérieurs et prises en considération au cours du processus législatif.

Le quartier de Shanghai est devenu l'incarnation de la démocratie populaire du pays dans son ensemble, à la suite d'une visite du président chinois Xi Jinping en novembre 2019, lorsqu'il a inventé le terme pour la première fois.

En 2025, la Commission des affaires législatives du Comité permanent de l'APN avait établi 54 bureaux de proximité de ce type dans tout le pays, et plus de 7 800 bureaux de ce type avaient été créés par les assemblées législatives provinciales ou municipales. Ces plateformes ont servi de passerelles essentielles entre les habitants et les législateurs, garantissant que la participation démocratique est intégrée dans le processus législatif.

Alors que les démocraties occidentales assimilent souvent la démocratie à des élections, la démocratie populaire chinoise garantit la participation du public tout au long du processus de gouvernance, couvrant tous les aspects du processus démocratique et tous les secteurs de la société. Cette approche favorise une participation large et continue, garantissant que les décisions de gouvernance reflètent la volonté collective et l'évolution des besoins de la société.

Une large participation

La démocratie populaire chinoise intègre les pratiques démocratiques à tous les niveaux du gouvernement et à chaque étape de l'élaboration des politiques - de l'élection et de la consultation à la prise de décision, à la mise en œuvre et au contrôle.

Cette démocratie s'incarne dans les Deux sessions : les réunions annuelles de l'organe législatif suprême de la Chine, l'APN, et de l'organe consultatif politique suprême, le Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Des milliers de députés de l'APN et de membres du comité national de la CCPPC se réunissent à Pékin pour délibérer et discuter des principales politiques et questions de gouvernance, représentant un large échantillon de la société.

Au fil des ans, l'innovation et la créativité dans la démocratie de proximité dans les zones urbaines et rurales du pays sont devenues plus dynamiques que jamais, libérant une grande vitalité au niveau local. Des « salles de réunion de la cour » et des « réunions de banc » aux « tables rondes » hors ligne et aux « groupes de délibération » en ligne, ces pratiques démocratiques pragmatiques fondées sur les caractéristiques locales ont donné un élan soutenu au développement de la démocratie en Chine.

En 2025, divers départements du Conseil d'État ont traité un total de 8 754 suggestions des députés de l'APN et 4 868 propositions des membres du Comité national de la CCPPC, représentant respectivement 95,6 % et 97,3 % du nombre total de suggestions et de propositions, selon une conférence de presse tenue vendredi par le Bureau d'information du Conseil d'État. En particulier, ces services ont adopté plus de 4 900 suggestions et propositions émanant des députés et des membres, et ont publié plus de 2 200 politiques et mesures connexes.

Mettre en commun la sagesse pour le 15e plan quinquennal

L'élaboration du 15e plan quinquennal (2026-2030) de développement économique et social de la Chine en est un autre exemple frappant. Les délibérations sur le projet de schéma directeur sont parmi les points les plus surveillés de l'ordre du jour des Deux sessions de cette année.

Vendredi, une réunion des principaux dirigeants s'est tenue pour discuter d'un projet de plan quinquennal et d'un projet de rapport sur le travail du gouvernement que le Conseil d'État doit soumettre à l'examen de la prochaine session annuelle de l'assemblée législative nationale.

La formulation du 15e plan quinquennal a été un processus de mise en pratique de la démocratie populaire dans son ensemble. Du 20 mai au 20 juin de l'année dernière, la Chine a lancé une consultation publique en ligne afin de recueillir des avis sur son prochain plan quinquennal. L'initiative a attiré plus de 3,11 millions de soumissions valides, donnant lieu à plus de 1 500 suggestions constructives sur 27 sujets.

Une synthèse de ces résultats a été examinée par Xi et soumise à la direction du parti, ce qui a permis de faire entendre la voix des citoyens au plus haut niveau. En septembre, un total de 2 112 suggestions avaient été recueillies auprès de diverses régions, départements et secteurs, ce qui a donné lieu à 218 révisions du document.

Cette large participation démontre que les stratégies de développement national sont ancrées dans la volonté publique et procure donne une forte impulsion à la modernisation de la Chine.

« Ce processus global de démocratie populaire mis en œuvre par la Chine s'inscrit dans l'objectif de placer le peuple au centre. Cela leur permet de participer au processus de décision et de se sentir protagonistes du processus historique qui se déroule en Chine et bénéficiaires des transformations en cours », déclare le sociologue argentin Marcelo Rodriguez, directeur du centre Hector P. Agosti d'études et de formation marxistes.

