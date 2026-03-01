CGTN: Cómo la vía democrática de China protege los derechos e intereses del pueblo

Antes de las reuniones políticas clave anuales de China, las Dos Sesiones, CGTN publicó un artículo en el que se explicaba cómo funciona la democracia popular en todo el proceso a nivel de base y cómo protege los derechos e intereses del pueblo. Mediante una amplia introducción acerca de la práctica democrática de China, el artículo destaca que este enfoque fomenta una participación amplia y continua, lo que garantiza que las decisiones de gobernanza reflejen la voluntad colectiva y las necesidades cambiantes de la sociedad.

PEKÍN, 1 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Una oficina de divulgación legislativa en el distrito Changning de Shanghái, establecida en 2015 en el subdistrito de Hongqiao por la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), se convirtió en un hito en el progreso democrático de China.

Los residentes pueden ofrecer sugerencias y comentarios acerca del trabajo legislativo cercano a sus hogares. Mediante esta oficina, las opiniones de los residentes locales recogidas por los legisladores se transmitieron a niveles superiores y se tuvieron en cuenta durante el proceso legislativo.

El barrio de Shanghái ha llegado a personificar la democracia popular de todo el proceso del país tras la visita del presidente chino Xi Jinping en noviembre de 2019, cuando acuñó el término por primera vez.

A partir de 2025, la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN estableció 54 oficinas de divulgación de este tipo en todo el país, y cuenta con más de 7.800 oficinas de este tipo establecidas por las legislaturas provinciales o municipales. Estas plataformas han servido como puentes vitales entre los residentes y los legisladores, con el fin de asegurar que la participación democrática esté integrada en el proceso legislativo.

Mientras que las democracias occidentales a menudo equiparan democracia con elecciones, La democracia popular de proceso integral de China garantiza la participación pública a lo largo de todo el proceso de gobernanza, ya que cubre todos los aspectos del proceso democrático y todos los sectores de la sociedad. Este enfoque fomenta una participación amplia y continua, lo que garantiza que las decisiones de gobernanza reflejen la voluntad colectiva y las necesidades cambiantes de la sociedad.

Una amplia participación

La democracia popular de proceso completo de China integra las prácticas democráticas en todos los niveles de gobierno y en cada etapa de la formulación de políticas, desde las elecciones y la consulta hasta la toma de decisiones, implementación y supervisión.

Se materializa en las Dos Sesiones: las reuniones anuales de la máxima legislatura de China, la APN y el máximo órgano asesor político, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Miles de diputados de la APN y miembros del Comité Nacional de la CCPPCh se reúnen en Pekín para deliberar y discutir las principales políticas y asuntos de gobernanza, lo que representa una amplia muestra representativa de la sociedad.

A lo largo de los años, la innovación y la creatividad en la democracia de base en las zonas urbanas y rurales de todo el país se han vuelto más dinámicas que nunca, liberando una gran vitalidad a nivel de base. Desde las "reuniones en los patios" y las "reuniones en los bancos" hasta las "mesas redondas" presenciales y los "grupos de deliberación" en línea, estas prácticas democráticas pragmáticas basadas en las características locales han proporcionado un impulso sostenido al desarrollo de la democracia en China.

En 2025, varios departamentos del Consejo de Estado manejaron un total de 8.754 sugerencias de diputados de la APN y 4.868 propuestas de miembros del Comité Nacional de la CCPPCh, lo que representa el 95,6 y el 97,3 % del número total de sugerencias y propuestas, respectivamente, según una conferencia de prensa celebrada por la Oficina de Información del Consejo de Estado el viernes. En particular, estos departamentos adoptaron más de 4.900 sugerencias y propuestas de diputados y miembros, y emitieron más de 2.200 políticas y medidas relacionadas.

Reunir sabiduría para el 15.º Plan Quinquenal

La redacción del 15.º Plan Quinquenal de China (2026–2030) para el desarrollo económico y social proporciona otro ejemplo vívido. Las deliberaciones acerca del borrador del esquema se encuentran entre los temas más observados en la agenda de las Dos Sesiones de este año.

El viernes, se celebró una reunión de liderazgo clave para discutir un borrador del 15.º Plan Quinquenal y un borrador del informe de trabajo del gobierno que el Consejo de Estado presentará a la próxima sesión anual de la legislatura nacional para su revisión.

La formulación del 15.º Plan Quinquenal ha sido un proceso de práctica de la democracia popular de proceso integral. Del 20 de mayo al 20 de junio del año pasado, China lanzó una consulta pública en línea para recopilar opiniones para su próximo plan quinquenal. La iniciativa atrajo más de 3,11 millones de presentaciones válidas, lo que generó más de 1.500 sugerencias constructivas en 27 temas.

Xi revisó un resumen de estas conclusiones y lo presentó a la dirección del Partido, asegurando que las voces de los ciudadanos se escucharan al más alto nivel. Para septiembre, se habían recopilado un total de 2.112 sugerencias de varias regiones, departamentos y sectores, lo que resultó en 218 revisiones del documento.

Esta amplia participación demuestra que las estrategias nacionales de desarrollo están arraigadas en la voluntad pública, lo que genera un fuerte impulso para la modernización de China.

"Esta democracia popular de proceso integral que China lleva a cabo se alinea con el objetivo de poner a las personas en el centro. Les permite decidir y sentir que son los protagonistas del proceso histórico que se lleva a cabo en China y los beneficiarios de las transformaciones que se producen", afirmó el sociólogo argentino Marcelo Rodríguez, director del Centro Héctor P. Agosti de Estudios y Capacitación Marxista.

FUENTE CGTN