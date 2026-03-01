В преддверии ежегодных ключевых политических встреч Китая – двух сессий — CGTN опубликовала статью, в которой подробно рассказывается о том, как работает народная демократия Китая на низовом уровне, и как она защищает права и интересы людей. В статье подчеркивается, что благодаря всестороннему внедрению демократической практики Китая, этот подход способствует широкому и постоянному участию народа, гарантируя, что управленческие решения отражают коллективную волю и меняющиеся потребности общества.

ПЕКИН, 1 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Офис по законодательным вопросам в шанхайском районе Чаннин, созданный в 2015 году в районе городского подчинения Хунцяо Комиссией по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), стал вехой в демократическом прогрессе Китая.

Жители страны могут выдвигать свои предложения и оставлять отзывы о законодательной работе рядом с домом. Через этот офис собранные законодателями мнения местных жителей были переданы на более высокие уровни власти и учтены в процессе законотворческой деятельности.

Район Шанхая стал олицетворением полнофункционального процесса народной демократии страны после визита сюда президента Китая Си Цзиньпина (Xi Jinping) в ноябре 2019 года, когда он впервые ввел этот термин.

По состоянию на 2025 год Комиссия по законодательным вопросам Постоянного комитета ВСНП создала 54 подобных офиса по всей стране, и более 7 800 таких офисов были созданы законодательными органами провинций и муниципалитетов. Эти платформы стали жизненно важными мостами между жителями страны и законодателями, обеспечивая участие народа в законодательном процессе.

В то время как западные государства часто приравнивают демократию к выборам, сам процесс народной демократии Китая обеспечивает участие народа на протяжении всего процесса управления, охватывая все аспекты демократического процесса и все слои общества. Этот подход способствует широкому и постоянному участию народа, гарантируя, что управленческие решения отражают коллективную волю и меняющиеся потребности общества.

Широкое участие

Полнофункциональный процесс народной демократии Китая объединяет демократические практики на всех уровнях власти и на каждом этапе разработки политики – от выборов и консультаций до принятия решений, реализации и надзора.

Сам процесс воплощен в двух сессиях – ежегодных собраниях высшего законодательного органа Китая, ВСНП, и высшего политического консультативного органа — Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). Тысячи депутатов ВСНП и членов Всекитайского комитета НПКСК, представляющих широкие слои общества, собрались в Пекине для обсуждения основных вопросов политики и управления.

С течением лет инновации и творчество низовой демократии в городских и сельских районах по всей стране стали как никогда ранее более динамичными, высвобождая огромную жизненную силу на низовом уровне. Эти прагматичные демократические практики, основанные на местных особенностях, обеспечили устойчивый импульс для развития демократии в Китае: от «обсуждений на официальных мероприятиях» и «бесед в кулуарах» до «круглых столов» в режиме оффлайн и «дискуссионных онлайн-групп».

В 2025 году различные департаменты Государственного совета КНР обработали в общей сложности 8 754 предложения от депутатов ВСНП и 4 868 предложений от членов Всекитайского комитета НПКСК, что составляет 95,6 процента и 97,3 процента от общего числа предложений, соответственно, по данным пресс-конференции, проведенной Информационным бюро Государственного совета в пятницу. В частности, данные департаменты приняли более 4 900 предложений от депутатов и членов, а также выпустили более 2 200 соответствующих политик и мер.

Коллективная мудрость для 15-й пятилетки

Еще одним ярким примером является разработка 15-го пятилетнего плана экономического и социального развития Китая (на 2026–2030 годы). Обсуждение проекта плана является одним из наиболее внимательно отслеживаемых пунктов повестки двух сессий в этом году.

В пятницу состоялось совещание основного руководства для обсуждения проекта плана 15-й пятилетки и проекта отчета о работе правительства, который должен быть представлен на рассмотрение Государственному совету на предстоящей ежегодной сессии национального законодательного органа.

Выработка 15-го пятилетнего плана была процессом практического применения полнофункционального процесса народной демократии. С 20 мая по 20 июня прошлого года Китай запустил народную онлайн-консультацию, чтобы собрать мнения для своего следующего пятилетнего плана. Эта инициатива привлекла более 3,11 миллиона действительных заявок, в результате чего было получено более 1 500 конструктивных предложений по 27 темам.

Сводная информация по данным предложениям была рассмотрена Си Цзиньпином и представлена руководству Партии, чтобы голоса граждан были услышаны на самом высоком уровне. К сентябрю было собрано в общей сложности 2 112 предложений из различных регионов, департаментов и секторов, в результате чего в документ было внесено 218 поправок.

Это широкое участие демонстрирует, что национальные стратегии развития основаны на общественной воле, что создает мощный импульс для модернизации Китая.

«Данный полнофункциональный процесс народной демократии, который реализует сейчас Китай, согласуется с целью построить общество вокруг человека. Это позволяет людям принимать участие в принятии решений и чувствовать, что они являются главными действующими лицами исторического процесса, который происходит в Китае, и бенефициарами происходящих преобразований», — сказал аргентинский социолог Марчело Родригес (Marcelo Rodriguez), директор Центра марксистских исследований и обучения Hector P. Agosti Center for Marxist Studies and Training.

