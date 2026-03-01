CGTN: Cómo el camino hacia la democracia en China salvaguarda los derechos e intereses de las personas

En vísperas de las Dos Sesiones, las principales reuniones políticas anuales de China, CGTN publicó un artículo que explica cómo funciona la democracia popular integral de China desde la base y cómo protege los derechos e intereses del pueblo. Mediante una introducción exhaustiva de la práctica democrática china, el artículo destaca que este enfoque fomenta una participación amplia y continua, garantizando que las decisiones de gobernanza reflejen la voluntad colectiva y las necesidades cambiantes de la sociedad.

BEIJING, 1 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Una oficina de extensión legislativa en el distrito Changning de Shanghai, establecida en 2015 en el subdistrito de Hongqiao por la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), se ha convertido en un hito en el progreso democrático de China.

Los residentes pueden ofrecer sugerencias y comentarios sobre el trabajo legislativo en su zona. A través de esta oficina, las opiniones de los residentes locales, recopiladas por los legisladores, se transmitieron a las instancias superiores y se tuvieron en cuenta durante el proceso legislativo.

El barrio de Shanghái se ha convertido en el epítome de todo el proceso de democracia popular del país tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, en noviembre de 2019, cuando acuñó el término por primera vez.

Para 2025, la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) había establecido 54 oficinas de divulgación de este tipo en todo el país, y las legislaturas provinciales o municipales habían establecido más de 7800. Estas plataformas han servido como puentes vitales entre los residentes y los legisladores, garantizando la integración de la participación democrática en el proceso legislativo.

Si bien las democracias occidentales suelen equiparar la democracia con las elecciones, la democracia popular integral de China garantiza la participación pública en todo el proceso de gobernanza, abarcando todos los aspectos del proceso democrático y todos los sectores de la sociedad. Este enfoque fomenta una participación amplia y continua, garantizando que las decisiones de gobernanza reflejen la voluntad colectiva y las necesidades cambiantes de la sociedad.

Amplia participación

La democracia popular integral de China integra prácticas democráticas en todos los niveles de gobierno y en cada etapa de la formulación de políticas: desde la elección y la consulta hasta la toma de decisiones, la puesta en marcha y la supervisión.

Se materializa en las Dos Sesiones: las reuniones anuales de la máxima legislatura de China, la APN, y el máximo órgano de asesoría política, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Miles de diputados de la APN y miembros del Comité Nacional de la CCPPCh se reúnen en Pekín para deliberar y debatir importantes políticas y asuntos de gobernanza, representando a un amplio sector de la sociedad.

Con el paso de los años, la innovación y la creatividad en la democracia de base, tanto en zonas urbanas como rurales de todo el país, se han vuelto más dinámicas que nunca, generando una gran vitalidad a nivel de base. Desde las reuniones informales y las reuniones de bancada hasta las mesas redondas presenciales y los grupos de deliberación en línea, estas prácticas democráticas pragmáticas, basadas en las características locales, han impulsado de forma sostenida el desarrollo de la democracia en China.

En 2025, diversos departamentos del Consejo de Estado gestionaron un total de 8.754 sugerencias de diputados de la APN y 4.868 propuestas de miembros del Comité Nacional de la CCPPCh, lo que representa el 95,6 y el 97,3 % del total, respectivamente, según una conferencia de prensa celebrada el viernes por la Oficina de Información del Consejo de Estado. En particular, estos departamentos adoptaron más de 4.900 sugerencias y propuestas de diputados y miembros, y emitieron más de 2.200 políticas y medidas relacionadas.

Sumando sabiduría para el 15.º Plan Quinquenal

La elaboración del 15.º Plan Quinquenal de China (2026-2030) para el desarrollo económico y social constituye otro ejemplo vívido. Las deliberaciones sobre el borrador se encuentran entre los temas más seguidos en la agenda de las Dos Sesiones de este año.

El viernes se celebró una reunión clave de liderazgo para discutir un borrador del esquema del 15.º Plan Quinquenal y un borrador del informe de trabajo del gobierno que será presentado por el Consejo de Estado a la próxima sesión anual de la legislatura nacional para su revisión.

La formulación del 15.º Plan Quinquenal ha sido un proceso de práctica integral de la democracia popular. Del 20 de mayo al 20 de junio del año pasado, China lanzó una consulta pública en línea para recabar opiniones sobre su próximo plan quinquenal. La iniciativa recibió más de 3,11 millones de propuestas válidas, generando más de 1.500 sugerencias constructivas sobre 27 temas.

Xi revisó un resumen de estas conclusiones y lo presentó a la dirección del Partido, garantizando así que la voz de la ciudadanía se escuchara al más alto nivel. Hasta septiembre, se habían recopilado un total de 2.112 sugerencias de diversas regiones, departamentos y sectores, lo que dio lugar a 218 revisiones del documento.

Esta amplia participación demuestra que las estrategias nacionales de desarrollo están arraigadas en la voluntad pública y están cobrando un fuerte impulso para la modernización de China.

"Este proceso integral de democracia popular que China está llevando a cabo se alinea con el objetivo de poner al pueblo en el centro. Les permite decidir y sentirse protagonistas del proceso histórico que se desarrolla en China y beneficiarios de las transformaciones que se están produciendo", afirmó el sociólogo argentino Marcelo Rodríguez, director del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti.