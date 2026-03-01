CGTN: Jak čínská cesta k demokracii chrání práva a zájmy lidí
News provided byCGTN
Mar 01, 2026, 14:52 ET
Před každoročními klíčovými politickými shromážděními v Číně – dvěma zasedáními – zveřejnila čínská státní televizní stanice CGTN článek, ve kterém podrobně popisuje, jak funguje celoplošná lidová demokracie v Číně na nejnižší úrovni a jak chrání práva a zájmy lidí. Prostřednictvím komplexního představení demokratické praxe v Číně článek zdůrazňuje, že tento přístup podporuje širokou a nepřetržitou účast a zajišťuje, že rozhodnutí vlády odrážejí kolektivní vůli a měnící se potřeby společnosti.
PEKING, 1. března 2026 /PRNewswire/ -- Legislativní kontaktní kancelář v šanghajské čtvrti Čchang-ning, založená v roce 2015 v obvodu Chung-čchiao Legislativní komisí Stálého výboru Národního lidového kongresu (NPC), se stala mezníkem v demokratickém pokroku Číny.
Obyvatelé mohou podávat návrhy a připomínky k legislativní práci v blízkosti svého bydliště. Prostřednictvím této kanceláře byly názory místních obyvatel shromážděné zákonodárci předány na vyšší úroveň a zohledněny v legislativním procesu.
Šanghajská čtvrť se stala symbolem celoplošné lidové demokracie v zemi po návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v listopadu 2019, kdy tento termín poprvé použil.
Do roku 2025 zřídila Legislativní komise Stálého výboru Všečínského shromáždění lidových zástupců 54 takových kontaktních kanceláří po celé zemi a více než 7 800 takových kanceláří zřídily provinční nebo městské legislativní orgány. Tyto platformy slouží jako důležité mosty mezi obyvateli a zákonodárci a zajišťují, že demokratická participace je zakotvena v legislativním procesu.
Zatímco západní demokracie často ztotožňují demokracii s volbami, celoplošná lidová demokracie v Číně zajišťuje účast veřejnosti v celém procesu správy věcí veřejných, který pokrývá všechny aspekty demokratického procesu a všechny sektory společnosti. Tento přístup podporuje širokou a nepřetržitou participaci a zajišťuje, že rozhodnutí v oblasti správy věcí veřejných odrážejí kolektivní vůli a vyvíjející se potřeby společnosti.
Rozsáhlá účast
Čínská celoplošná lidová demokracie integruje demokratické postupy na všech úrovních vlády a ve všech fázích tvorby politiky – od voleb a konzultací až po rozhodování, provádění a dohled.
Je ztělesněna v rámci dvou shromáždění – výročních zasedání nejvyššího zákonodárného orgánu Číny, Všečínského shromáždění lidových zástupců (VŠLZ), a nejvyššího politického poradního orgánu, Národního výboru Čínské lidové politické poradní konference (ČLPBK). Tisíce poslanců VŠLZ a členů Národního výboru ČLPBK se scházejí v Pekingu, aby probírali významné politické a správní záležitosti a diskutovali o nich, přičemž zastupují široké spektrum společnosti.
V průběhu let se inovace a kreativita v oblasti demokracie na místní úrovni v městských a venkovských oblastech po celé zemi staly dynamičtějšími než kdykoli předtím a uvolnily mohutnou iniciativu na místní úrovni. Od „zasedacích sálů na nádvoří" a „setkání na lavičkách" po offline „kulaté stoly" a online „diskusní skupiny" poskytly tyto pragmatické demokratické postupy založené na místních charakteristikách trvalý impuls pro rozvoj čínské demokracie.
V roce 2025 vyřídily různé útvary Státní rady celkem 8 754 návrhů od poslanců Všečínského shromáždění lidových zástupců a 4 868 návrhů od členů Národního výboru Čínské lidové politické poradní konference, což představuje 95,6 % a 97,3 % z celkového počtu návrhů a podnětů, jak vyplývá z tiskové konference, kterou v pátek uspořádala Informační kancelář Státní rady. Tyto útvary přijaly více než 4 900 návrhů a podnětů od poslanců a členů a vydaly více než 2 200 souvisejících politických rozhodnutí a opatření.
Sdílení moudrosti pro 15. pětiletý plán
Dalším názorným příkladem je vypracování 15. pětiletého plánu (2026–2030) pro hospodářský a sociální rozvoj Číny. Jednání o návrhu tohoto plánu patří k nejsledovanějším bodům programu letošních dvou zasedání.
V pátek se konala klíčová schůze vedení, na které se projednával návrh 15. pětiletého plánu a návrh zprávy o činnosti vlády, který má Státní rada předložit k posouzení na nadcházejícím výročním zasedání národního zákonodárného sboru.
Formulování 15. pětiletého plánu bylo procesem uplatňování celoplošné lidové demokracie. Od 20. května do 20. června loňského roku Čína zahájila online veřejnou konzultaci s cílem shromáždit názory na svůj příští pětiletý plán. Tato iniciativa přilákala více než 3,11 milionu platných příspěvků, z nichž vzešlo více než 1 500 konstruktivních návrhů k 27 tématům.
Shrnutí těchto zjištění bylo přezkoumáno prezidentem Si a předloženo vedení strany, čímž bylo zajištěno, že hlasy občanů byly vyslyšeny na nejvyšší úrovni. Do září bylo shromážděno celkem 2 112 návrhů z různých regionů, resortů a odvětví, což vedlo k 218 revizím dokumentu.
Tato široká účast dokazuje, že národní rozvojové strategie vycházejí z vůle veřejnosti a získávají silnou dynamiku pro modernizaci Číny.
„Tato celoplošná lidové demokracie, který Čína provádí, je v souladu s cílem postavit lidi do centra pozornosti. Umožňuje jim rozhodovat a cítit se jako protagonisté historického procesu, který se v Číně odehrává, a jako ti, kdo mají užitek z probíhajících transformací," řekl argentinský sociolog Marcelo Rodriguez, ředitel Centra marxistických studií a vzdělávání Hectora P. Agostie.
Další informace naleznete na:
https://news.cgtn.com/news/2026-02-27/How-China-s-path-of-democracy-safeguards-people-s-rights-and-interests-1L6w4JWN8yI/p.html
Share this article