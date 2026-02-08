شركة AITO وشركة ADM يدخلان في شراكة إستراتيجية، إيذانًا ببدء فصل جديد في التوسع العالمي للفخامة الذكية

Signing Ceremony

Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM

Middle East AITO Models Road Test

تشونغتشينغ، الصين، 8 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت AITO، علامة المركبات الفاخرة الذكية في الصين، رسميًا اتفاقية تعاون إستراتيجي مع Performance Plus Motors (التابعة لشركة Abu Dhabi Motors)، وهي مجموعة رائدة في تجارة السيارات الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قام بتوقيع الاتفاقية في مدينة تشونغتشينغ بالصين: Jason Wang، رئيس وحدة الأعمال الخارجية في SERES AUTO، وسيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لـ Abu Dhabi Motors (ADM). وحضر مراسم التوقيع كلٌّ من Leon He، رئيس SERES AUTO، وKelvin Zhao، الممثل الرئيسي لشركة ADM في الصين، كشاهدين على التوقيع. تمثل هذه الشراكة محطة بارزة في توسّع AITO إلى أسواق مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة الخارجية، وتُعلن الإطلاق الرسمي للمرحلة التالية من النمو العالمي.

بخبرة تمتد إلى 40 عامًا في الصناعة، أصبحت ADM واحدة من أكثر مجموعات وكلاء السيارات الفاخرة تأثيرًا في الشرق الأوسط، مدعومةً بشبكة مبيعات واسعة، وقاعدة قوية من العملاء ذوي القيمة المالية العالية، وعمليات وخدمات احترافية. كما وضعت فلسفتها التي تركز على العملاء وابتكاراتها التجارية معايير للصناعة. أصبحت AITO أسرع علامة ناشئة في مجال مركبات الطاقة الجديدة (NEV) تصل إلى إنتاج يتجاوز مليون وحدة، محققةً ذلك خلال 46 شهرًا فقط. تصدّرت سيارة AITO 9 الرائدة فئة السيارات التي تتجاوز أسعارها 500 ألف يوان صيني في الصين لمدة 21 شهرًا متتاليًا، ما يعزّز ريادة AITO في مجال التنقّل الذكي الفاخر بفضل قوة منتجاتها المتقدمة.

ومن شأن هذه الشراكة الإستراتيجية أن تخلق تكاملًا قويًا متبادلًا، يعزّز القدرة التنافسية الأساسية عبر قطاع السيارات الفاخرة بشكلٍ مستمر. من خلال التعاون العميق، سيبدأ الطرفان فصلًا جديدًا في سوق المركبات الذكية الفاخرة في الشرق الأوسط، محققين نموًا مشتركًا في القيمة لكلٍّ من العلامة التجارية والسوق.

ستتولى Performance Plus Motors، التابعة لمجموعة ADM، مسؤولية المبيعات والتسليم وخدمات ما بعد البيع لطرازات AITO الذكية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خطط لإنشاء مراكز لتجربة العلامة التجارية والصيانة، توفّر تجارب مستخدم متعمّقة تتماشى مع مكانة AITO. في الوقت نفسه، ستستفيد ADM من رؤيتها للسوق لدفع التسويق المحلي والاتصالات بالعلامة التجارية، دعمًا لدخول AITO المتسارع إلى شرائح المستهلكين الراقية في المنطقة. كما سيتعاون الطرفان في مجالات خدمة العملاء، وذكاء السوق، وتبادل الموارد، بهدف بناء شراكة طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة.

قال Jason Wang، رئيس وحدة الأعمال الخارجية في SERES AUTO: "تعاوننا مع ADM هو محطة مهمة في إستراتيجية AITO للتوسع العالمي، ويمثل نقطة انطلاق جديدة للاستكشاف المشترك لسوق مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة في الشرق الأوسط. إن الخبرة الواسعة والموارد التي تمتلكها ADM في سوق السيارات الفاخرة المحلي ستوفر دعمًا قويًا لعمليات AITO محليًا. ولن يسهم هذا الجهد المشترك في إدخال الابتكار الذكي إلى سوق السيارات الفاخرة في الشرق الأوسط فحسب، بل سيدفع أيضًا القدرات التكنولوجية لـ AITO لتحقيق اختراقات أكبر على مستوى السوق العالمية".

وقال سيد فايز كريم، الرئيس التنفيذي لـ ADM: "تتوافق القدرات التكنولوجية لـ AITO وجودة منتجاتها ومكانتها كعلامة فاخرة بشكلٍ وثيق مع متطلبات السوق الراقية في الشرق الأوسط، كما تنسجم مع فلسفتنا القائمة على تنمية قطاع الفخامة وتقديم تجارب استثنائية. سنعتمد على قنواتنا ومواردنا ومزايا التشغيل لدينا لدعم التطوير طويل الأمد لـ AITO في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف فرص جديدة في قطاع مركبات الطاقة الجديدة الفاخرة، والاستمرار في تقديم تجارب تنقّل أكثر ابتكارًا وفخامة".

أكملت طرازات AITO تكييف المكوّنات والبرمجيات مع المتطلبات المحلية والشهادات اللازمة. كما بدأ الطراز الرائد AITO 9 تجارب القيادة للمستخدمين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة غير مسبوقة من علامة صينية تتفاعل مع المستخدمين في الأسواق الخارجية. وفي الوقت نفسه، وصلت مركبات AITO إلى ميناء دبي، وهي جاهزة للتسليم الفوري فور الإطلاق الرسمي. ستوفّر البنية التحتية المحلية الراسخة التي تمتلكها ADM أساسًا متينًا لإطلاق منتجات AITO وتسليمها ودعم عملياتها طويلة الأمد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستواصل AITO تطوير حضورها في منطقة الشرق الأوسط، بما يرسّخ أُسس التوسع في المناطق المحيطة، إلى جانب تعزيز حضور العلامة التجارية دوليًا بشكلٍ مستمر والتقدُّم في سوق مركبات الطاقة الجديدة الذكية الفاخرة العالمي.

