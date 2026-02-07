아이토와 ADM, 전략적 파트너십 체결… 지능형 럭셔리 글로벌 확장의 새로운 장 열어

충칭, 중국 2026년 2월 8일 /PRNewswire/ -- 중국의 지능형 럭셔리 차량 브랜드 아이토(AITO)가 아랍에미리트의 대표적인 럭셔리 자동차 딜러 그룹인 아부다비 모터스(Abu Dhabi Motors, ADM)의 자회사 퍼포먼스 플러스 모터스(Performance Plus Motors)와 전략적 협력 계약을 공식 체결했다. 이번 계약은 중국 충칭에서 진행됐으며, 세레스 오토(SERES AUTO)의 제이슨 왕(Jason Wang) 해외사업부 사장과 아부다비 모터스의 사이드 파이즈 카림(Syed Faiz Karim) 최고경영자(CEO)가 서명했다. 세레스 오토의 레온 허(Leon He) 사장과 ADM의 켈빈 자오(Kelvin Zhao) 중국 대표는 증인으로 참석했다. 이번 파트너십은 아이토의 해외 럭셔리 신에너지차(NEV) 시장 진출에 있어 중요한 이정표로, 글로벌 성장의 다음 단계를 공식적으로 알리는 계기가 됐다.

Signing Ceremony (PRNewsfoto/AITO) Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM (PRNewsfoto/AITO) Middle East AITO Models Road Test (PRNewsfoto/AITO)

40년의 업계 경험을 보유한 ADM은 광범위한 판매 네트워크와 탄탄한 고액자산가 고객 기반, 전문적인 운영 및 서비스 역량을 바탕으로 중동 지역에서 가장 영향력 있는 럭셔리 자동차 딜러 그룹 중 하나가 됐다. ADM의 고객 중심 철학과 비즈니스 혁신은 업계의 기준을 제시해 왔다. 아이토는 46개월 만에 누적 생산 100만 대를 돌파한 가장 빠르게 성장한 NEV 브랜드로, 플래그십 모델 AITO 9은 21개월 연속 중국 내 50만 위안 이상 세그먼트를 선도하며 강력한 제품 경쟁력을 바탕으로 지능형 럭셔리 지능형 모빌리티 분야의 리더십을 강화하고 있다.

이번 전략적 파트너십은 강력한 상호 역량 강화를 통해 럭셔리 자동차 분야 전반에 걸쳐 핵심 경쟁력을 지속적으로 강화할 전망이다. 양사는 긴밀한 협력을 통해 중동 지능형 럭셔리 자동차 시장에서 새로운 장을 열고, 브랜드와 시장 모두의 공동 가치 성장을 도모한다는 계획이다.



ADM의 자회사인 퍼포먼스 플러스 모터스는 UAE에서 아이토의 지능형 럭셔리 모델에 대한 판매, 인도, 애프터 서비스를 담당하게 된다. 또한 아이토의 브랜드 포지셔닝에 부합하는 체험형 브랜드 및 서비스 센터를 설립해 심층적인 고객 경험을 제공할 예정이다. 아울러 ADM은 시장 인사이트를 바탕으로 현지화된 마케팅과 브랜드 커뮤니케이션을 추진해 아이토가 고급 소비자 세그먼트에 빠르게 진입할 수 있도록 지원한다. 양사는 고객 서비스, 시장 정보, 자원 공유 등 다양한 영역에서 협력해 장기적인 상생 파트너십 구축을 목표로 한다.

세레스 오토의 제이슨 왕 해외사업부 사장은 "ADM과의 협력은 아이토 글로벌화 전략의 중요한 이정표이자 중동 럭셔리 NEV 시장을 공동으로 개척하는 새로운 출발점"이라며 "ADM이 현지 럭셔리 자동차 시장에서 보유한 풍부한 경험과 자원은 아이토의 현지 운영을 든든하게 지원할 것이다. 이번 협력은 중동 럭셔리 자동차 시장에 지능형 혁신을 제공하는 동시에, 아이토의 기술 역량이 글로벌 시장에서 더 큰 도약을 이루는 계기가 될 것이다"라고 밝혔다.



ADM의 사이드 파이즈 카림 CEO는 "아이토의 기술력과 제품 품질, 럭셔리 브랜드 포지셔닝은 중동 고급 시장의 수요와 부합하며, 럭셔리 세그먼트를 육성하고 탁월한 경험을 추구하는 우리의 철학과도 일치한다"면서 "우리의 유통 채널과 자원, 운영 역량을 활용해 UAE 시장에서 아이토의 장기적 성장을 전폭적으로 지원하고, 럭셔리 NEV 부문의 새로운 기회를 모색해 더욱 혁신적이고 고급스러운 모빌리티 경험을 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

아이토 모델은 이미 현지 하드웨어 및 소프트웨어 적응 및 필수 인증을 완료했다. 플래그십 모델 AITO 9은 UAE에서 현지 사용자 시승을 시작했으며, 이는 중국 브랜드로서는 선도적인 해외 사용자 참여 사례다. 동시에 아이토 차량은 두바이 항구에 도착해 공식 출시와 동시에 즉시 인도할 준비를 마쳤다. ADM의 탄탄한 현지 인프라는 아이토의 제품 출시, 인도 및 장기 운영에 견고한 기반을 제공할 예정이다. 아이토는 중동 지역 입지를 지속적으로 확대해 인근 지역으로 확장하기 위한 토대를 마련하고, 글로벌 럭셔리 지능형 NEV 시장에서 브랜드의 국제적 위상과 경쟁력을 꾸준히 강화해 나갈 계획이다.

SOURCE AITO