Компании AITO и ADM заключают стратегическое соглашение о партнерстве, открывая новую главу в глобальной экспансии интеллектуальной роскоши
News provided byAITO
Feb 07, 2026, 22:44 ET
ЧУНЦИН, Китай, 8 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания AITO, китайский бренд интеллектуальных автомобилей класса люкс, официально подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Performance Plus Motors (дочерней компанией Abu Dhabi Motors), ведущей группой автодилеров в классе люкс из Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение было подписано в Чунцине, Китай, Джейсоном Ваном (Jason Wang), президентом зарубежного подразделения SERES AUTO, и Сайедом Фаизом Каримом (Syed Faiz Karim), генеральным директором Abu Dhabi Motors. На церемонии подписания в качестве свидетелей присутствовали Леон Хэ (Leon He), президент SERES AUTO, и Кельвин Чжао (Kelvin Zhao), главный представитель ADM China. Это партнерство знаменует важную веху в экспансии AITO на зарубежные рынки автомобилей класса люкс на новых источниках энергии и сигнализирует об официальном начале нового этапа глобального роста бренда.
Обладая 40-летним опытом работы в отрасли, ADM стала одной из самых влиятельных групп автодилеров в классе люкс на Ближнем Востоке, поддерживаемой обширной торговой сетью, сильной клиентской базой с высоким уровнем дохода, а также профессиональными операциями и услугами. Их клиентоориентированная философия и бизнес-инновации определили ориентиры для отрасли. Компания AITO стала самым быстроразвивающимся брендом транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), объем производства которого превысил миллион единиц, и это было достигнуто всего за 46 месяцев. Флагманская модель AITO 9 лидирует в сегменте автомобилей дороже 500 000 юаней в течение 21 месяца подряд, укрепляя лидерство AITO в области интеллектуального транспорта класса люкс благодаря своим сильным преимуществам.
Это стратегическое партнерство создаст большие взаимные возможности, постоянно укрепляя основную конкурентоспособность в сегменте автомобилей класса люкс. Благодаря углубленному сотрудничеству обе стороны откроют новую главу для рынка интеллектуальных автомобилей класса люкс на Ближнем Востоке, достигнув общего роста ценности как для бренда, так и для рынка.
Performance Plus Motors, дочерняя компания ADM, будет отвечать за продажи, доставку и послепродажное обслуживание интеллектуальных моделей AITO класса люкс в ОАЭ, планируя создать демонстрационные и сервисные центры бренда, которые обеспечат более тщательное обслуживание пользователей с учетом позиционирования AITO. В то же время ADM будет использовать аналитические сведения о рынке для разработки локализованных маркетинговых и фирменных информационных материалов, поддерживая ускоренное вхождение AITO в высококлассные потребительские сегменты региона. Обе стороны также будут сотрудничать в области обслуживания клиентов, анализа рынка и совместного использования ресурсов с целью налаживания долгосрочного взаимовыгодного партнерства.
Джейсон Ван, президент зарубежного подразделения SERES AUTO, заявил: «Наше сотрудничество с ADM является важной вехой стратегии глобализации AITO и знаменует новую отправную точку для совместного освоения рынка транспортных средств на новых источниках класса люкс на Ближнем Востоке. Обширный опыт и ресурсы ADM на местном рынке автомобилей класса люкс обеспечат надежную поддержку местной деятельности компании AITO. Эти совместные усилия не только приведут интеллектуальные инновации на ближневосточный рынок автомобилей класс люкс, но и подтолкнут развитие технологических возможностей AITO для достижения более значительных прорывов на мировом рынке».
Сайед Фаиз Карим, генеральный директор ADM, сказал: «Технологические возможности AITO, качество продукции и позиционирование бренда класса люкс точно соответствуют спросу высококлассного рынка на Ближнем Востоке и отвечают нашей философии культивирования сегмента класса люкс и стремления к исключительным впечатлениям. Мы будем использовать наши каналы, ресурсы и операционные преимущества для полной поддержки долгосрочного развития компании AITO на рынке ОАЭ, изучения новых возможностей в сегменте NEV класса люкс и постоянного предложения более инновационного и роскошного транспорта».
Модели AITO прошли локализацию аппаратного и программного обеспечения и получили необходимые сертификаты. Флагманская модель AITO 9 начала предоставляться для тест-драйва пользователям в ОАЭ, ознаменовав первый шаг китайского бренда по привлечению зарубежных пользователей. В то же время автомобили AITO уже прибыли в порт Дубая и готовы к немедленной доставке после официального начала продаж. Хорошо развитая местная инфраструктура ADM также обеспечит прочную основу для вывода изделий AITO на рынок, доставки и долгосрочных операций в ОАЭ. Компания AITO продолжит развивать присутствие на Ближнем Востоке, закладывая основы для экспансии в соседние регионы, при этом неуклонно расширяя международное присутствие и распространение бренда на мировом рынке интеллектуальных NEV класса люкс.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888776/Signing_Ceremony__2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888777/Jason_Wang__President_of_SERES_AUTO_Overseas_BU_and_Syed_Faiz_Karim__CEO_of_ADM__2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2888775/Middle_East_AITO_Models_Road_Test.jpg
Share this article