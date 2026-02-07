Компании AITO и ADM заключают стратегическое соглашение о партнерстве, открывая новую главу в глобальной экспансии интеллектуальной роскоши

ЧУНЦИН, Китай, 8 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания AITO, китайский бренд интеллектуальных автомобилей класса люкс, официально подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Performance Plus Motors (дочерней компанией Abu Dhabi Motors), ведущей группой автодилеров в классе люкс из Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение было подписано в Чунцине, Китай, Джейсоном Ваном (Jason Wang), президентом зарубежного подразделения SERES AUTO, и Сайедом Фаизом Каримом (Syed Faiz Karim), генеральным директором Abu Dhabi Motors. На церемонии подписания в качестве свидетелей присутствовали Леон Хэ (Leon He), президент SERES AUTO, и Кельвин Чжао (Kelvin Zhao), главный представитель ADM China. Это партнерство знаменует важную веху в экспансии AITO на зарубежные рынки автомобилей класса люкс на новых источниках энергии и сигнализирует об официальном начале нового этапа глобального роста бренда.

Signing Ceremony Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM Middle East AITO Models Road Test

Обладая 40-летним опытом работы в отрасли, ADM стала одной из самых влиятельных групп автодилеров в классе люкс на Ближнем Востоке, поддерживаемой обширной торговой сетью, сильной клиентской базой с высоким уровнем дохода, а также профессиональными операциями и услугами. Их клиентоориентированная философия и бизнес-инновации определили ориентиры для отрасли. Компания AITO стала самым быстроразвивающимся брендом транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), объем производства которого превысил миллион единиц, и это было достигнуто всего за 46 месяцев. Флагманская модель AITO 9 лидирует в сегменте автомобилей дороже 500 000 юаней в течение 21 месяца подряд, укрепляя лидерство AITO в области интеллектуального транспорта класса люкс благодаря своим сильным преимуществам.

Это стратегическое партнерство создаст большие взаимные возможности, постоянно укрепляя основную конкурентоспособность в сегменте автомобилей класса люкс. Благодаря углубленному сотрудничеству обе стороны откроют новую главу для рынка интеллектуальных автомобилей класса люкс на Ближнем Востоке, достигнув общего роста ценности как для бренда, так и для рынка.



Performance Plus Motors, дочерняя компания ADM, будет отвечать за продажи, доставку и послепродажное обслуживание интеллектуальных моделей AITO класса люкс в ОАЭ, планируя создать демонстрационные и сервисные центры бренда, которые обеспечат более тщательное обслуживание пользователей с учетом позиционирования AITO. В то же время ADM будет использовать аналитические сведения о рынке для разработки локализованных маркетинговых и фирменных информационных материалов, поддерживая ускоренное вхождение AITO в высококлассные потребительские сегменты региона. Обе стороны также будут сотрудничать в области обслуживания клиентов, анализа рынка и совместного использования ресурсов с целью налаживания долгосрочного взаимовыгодного партнерства.

Джейсон Ван, президент зарубежного подразделения SERES AUTO, заявил: «Наше сотрудничество с ADM является важной вехой стратегии глобализации AITO и знаменует новую отправную точку для совместного освоения рынка транспортных средств на новых источниках класса люкс на Ближнем Востоке. Обширный опыт и ресурсы ADM на местном рынке автомобилей класса люкс обеспечат надежную поддержку местной деятельности компании AITO. Эти совместные усилия не только приведут интеллектуальные инновации на ближневосточный рынок автомобилей класс люкс, но и подтолкнут развитие технологических возможностей AITO для достижения более значительных прорывов на мировом рынке».



Сайед Фаиз Карим, генеральный директор ADM, сказал: «Технологические возможности AITO, качество продукции и позиционирование бренда класса люкс точно соответствуют спросу высококлассного рынка на Ближнем Востоке и отвечают нашей философии культивирования сегмента класса люкс и стремления к исключительным впечатлениям. Мы будем использовать наши каналы, ресурсы и операционные преимущества для полной поддержки долгосрочного развития компании AITO на рынке ОАЭ, изучения новых возможностей в сегменте NEV класса люкс и постоянного предложения более инновационного и роскошного транспорта».

Модели AITO прошли локализацию аппаратного и программного обеспечения и получили необходимые сертификаты. Флагманская модель AITO 9 начала предоставляться для тест-драйва пользователям в ОАЭ, ознаменовав первый шаг китайского бренда по привлечению зарубежных пользователей. В то же время автомобили AITO уже прибыли в порт Дубая и готовы к немедленной доставке после официального начала продаж. Хорошо развитая местная инфраструктура ADM также обеспечит прочную основу для вывода изделий AITO на рынок, доставки и долгосрочных операций в ОАЭ. Компания AITO продолжит развивать присутствие на Ближнем Востоке, закладывая основы для экспансии в соседние регионы, при этом неуклонно расширяя международное присутствие и распространение бренда на мировом рынке интеллектуальных NEV класса люкс.

