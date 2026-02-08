AITOとADMが戦略的パートナーシップを締結し、インテリジェント・ラグジュアリーのグローバル展開に新たな章を開きます

中国・重慶、2026年2月9日/PRNewswire/ -- 中国の高級インテリジェント車ブランドであるAITOは、アラブ首長国連邦の大手高級自動車ディーラーグループであるPerformance Plus Motors（Abu Dhabi Motorsの子会社）と、戦略的協力契約を正式に締結しました。この契約は、中国・重慶にて、SERES AUTO海外事業部プレジデントのJason Wang氏と、Abu Dhabi MotorsのCEOであるSyed Faiz Karim氏によって署名されました。SERES AUTOの社長であるLeon He氏と、ADM中国の首席代表であるKelvin Zhao氏が、署名式に立会人として出席しました。今回のパートナーシップは、AITOが海外の高級新エネルギー車市場へ進出する上での重要な節目であり、同ブランドの次なるグローバル成長フェーズの公式な始動を示すものです。

Signing Ceremony (PRNewsfoto/AITO) Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM (PRNewsfoto/AITO) Middle East AITO Models Road Test (PRNewsfoto/AITO)

40年にわたる業界経験を持つADMは、広範な販売ネットワーク、富裕層顧客基盤、そして専門的な運営・サービス体制に支えられ、中東で最も影響力のある高級自動車ディーラーグループの一つに成長しています。同社の顧客中心の理念とビジネス革新は、業界の基準を定めるものとなっています。AITOは、わずか46か月で生産台数100万台を突破した、最も急成長する新エネルギー車（NEV）ブランドとなりました。フラッグシップモデルのAITO 9は、21ヶ月連続で中国の50万元以上のセグメントをリードしており、AITOの強力な製品力により、高級インテリジェントモビリティにおけるリーダーシップを強化している。

この戦略的パートナーシップは、両社にとって強力な相互強化をもたらし、高級自動車分野におけるコア競争力を継続的に強化することになります。両社は深い協力関係を通じて、中東のインテリジェント・ラグジュアリー車市場における新たな章を切り開き、ブランドと市場の双方にとっての価値の共創を実現します。



ADMの子会社であるPerformance Plus Motorsは、アラブ首長国連邦におけるAITOの高級インテリジェントモデルの販売、納車、アフターサービスを担当し、AITOのブランドポジショニングに沿った深いユーザー体験を提供するブランド体験・サービスセンターの設立も計画しています。同時に、ADMは市場インサイトを活用して、現地に即したマーケティングおよびブランドコミュニケーションを展開し、AITOの地域におけるハイエンド消費者セグメントへの迅速な進出を支援する。両社は、カスタマーサービス、市場インテリジェンス、リソース共有の分野でも協力し、長期的で双方に利益のあるパートナーシップの構築を目指す。

SERES AUTO海外事業部プレジデントのJason Wang氏は次のように述べました「ADMとの協力は、AITOのグローバル化戦略における重要な節目であり、中東における高級新エネルギー車市場の共同開拓の新たな出発点を示すものです」。ADMの現地高級自動車市場における豊富な経験とリソースは、AITOの現地事業に対して強力な支援を提供するでしょう。この相互の取り組みにより、中東の高級車市場にインテリジェントなイノベーションをもたらすだけでなく、AITOの技術力をさらに押し上げ、世界市場でより大きなブレークスルーを実現することになります」。



ADMのCEO、Syed Faiz Karim氏は次のように述べました「AITOの技術力、製品品質、そして高級ブランドとしてのポジショニングは、中東のハイエンド市場のニーズと密接に合致しており、私たちの高級セグメントの育成と卓越した体験の追求という理念とも一致しています」。私たちは、自社のチャネル、リソース、運営上の強みを活用し、AITOのアラブ首長国連邦市場における長期的な成長を全面的に支援するとともに、高級新エネルギー車セグメントでの新たな機会を開拓し、より革新的でラグジュアリーなモビリティ体験を継続的に提供していきます」

AITOの各モデルは、現地向けのハードウェア・ソフトウェアの適応および必要な認証を完了しています。フラッグシップモデルのAITO 9は、アラブ首長国連邦で現地ユーザー向けの試乗を開始しており、中国ブランドとして海外ユーザーと直接関わる先駆的な一歩となっています。同時に、AITOの車両はドバイ港に到着しており、正式発売後すぐに納車できる状態となっています。ADMの確立された現地インフラは、AITOの製品発売、納車、そしてアラブ首長国連邦における長期的な事業運営のための堅固な基盤も提供する。AITOは中東でのプレゼンスをさらに拡大し、周辺地域への進出の基盤を築くとともに、ブランドの国際的な認知度を着実に高め、グローバルな高級インテリジェント新エネルギー車市場での成長を推進していく。

SOURCE AITO