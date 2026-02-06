問界與ADM達成戰略合作，共啟智能豪華品牌全球化新篇章

此次戰略合作將形成強勁的雙向賦能，持續強化雙方在豪華汽車領域的核心競爭力。通過深度合作，雙方將在中東智能高端汽車市場開啟全新篇章，實現品牌與市場的價值共贏。

作為ADM旗下子公司，Performance Plus Motors將負責問界豪華智能車型在阿聯酋的銷售、交付及售後服務，計劃建立符合問界品牌定位的品牌體驗服務中心，為用戶提供深度體驗。同時，ADM將依托市場洞察推動本地化營銷與品牌傳播，助力問界加速拓展當地高端消費群體。雙方還將在客戶服務、市場情報與資源共享等領域展開協作，致力於構建長期共贏的合作關係。

賽力斯汽車海外BU總裁王進表示：「與ADM的合作是問界全球化戰略的重要里程碑，也是雙方共同開拓中東豪華新能源汽車市場的新起點。ADM在當地高端汽車市場積累的深厚經驗與資源，將為問界的本地化運營提供有力支撐。雙方的合作不僅將為中東豪華車市場注入智能創新活力，還將推動問界技術能力在全球市場實現更大突破。」

ADM首席執行官Syed Faiz Karim稱：「問界的技術實力、產品品質與豪華品牌定位，與中東高端市場需求高度契合，也符合我們深耕豪華細分市場、追求卓越體驗的理念。我們將充分發揮自身渠道、資源及運營優勢，全力支持問界在阿聯酋市場的長遠發展，共同開拓豪華新能源汽車領域新機遇，持續為用戶帶來更具創新性與豪華感的出行體驗。」

問界車型已完成軟硬件本地化適配和相關認證，旗艦車型問界M9已在阿聯酋啟動本地用戶試駕，開創中國品牌海外用戶深度參與先河。同時，問界車輛已運抵迪拜港，正式上市時可現車交付。ADM成熟的本地基礎設施也將為問界在阿聯酋的產品發佈、交付和長期運營提供堅實基礎。問界將持續深耕中東市場，為輻射周邊區域奠定基礎，同時持續提升品牌的國際影響力，在全球高端智能新能源汽車賽道上穩步前行。

SOURCE AITO