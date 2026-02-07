AITO dan ADM Jalin Kemitraan Strategis, Mengawali Babak Baru dalam Ekspansi Global Mobil Mewah Berteknologi Cerdas

Berpengalaman selama 40 tahun, ADM telah berkembang sebagai salah satu grup diler mobil mewah yang paling berpengaruh di Timur Tengah, didukung oleh jaringan penjualan yang luas, basis pelanggan dari kalangan high-net-worth, serta kapabilitas operasional dan layanan yang profesional. Filosofi yang berfokus pada pelanggan, serta inovasi bisnis ADM telah menjadi tolok ukur di industri. Di sisi lain, AITO merupakan merek NEV dengan pertumbuhan tercepat yang berhasil menembus satu juta unit produksi hanya dalam 46 bulan. Model unggulan AITO 9 juga memimpin segmen mobil dengan rentang harga di atas RMB 500.000 di Tiongkok selama 21 bulan berturut-turut, menegaskan kepemimpinan AITO di segmen mobil mewah berteknologi cerdas.

Kemitraan strategis ini akan menciptakan sinergi yang saling memperkuat serta meningkatkan daya saing inti di segmen mobil mewah. Melalui kolaborasi yang mendalam, kedua pihak akan mengawali babak baru di pasar mobil mewah berteknologi cerdas di Timur Tengah, sekaligus meningkatkan valuasi bisnis bagi merek dan pasar.

Performance Plus Motors, sebagai anak usaha ADM, akan bertanggung jawab atas penjualan, pengiriman, dan layanan purnajual mobil mewah berteknologi cerdas AITO di Uni Emirat Arab. Perusahaan ini juga berencana membangun fasilitas brand experience dan servis untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang selaras dengan positioning AITO. Selain itu, ADM akan memanfaatkan wawasan pasar lokal untuk mendorong pemasaran lokal serta program komunikasi merek guna mempercepat ekspansi AITO ke segmen konsumen kelas atas di kawasan tersebut. Kedua pihak juga akan bekerja sama dalam layanan pelanggan, market intelligence, dan sumber daya untuk membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

Jason Wang, President, SERES AUTO Overseas BU, mengatakan: "Kerja sama kami dengan ADM merupakan perkembangan penting dalam strategi globalisasi AITO dan menjadi babak baru untuk menjajaki pasar NEV mewah di Timur Tengah. Pengalaman serta sumber daya ADM di pasar mobil mewah setempat akan mendukung kegiatan operasional AITO di kawasan ini. Kolaborasi tersebut tidak hanya menghadirkan inovasi cerdas ke pasar mobil mewah Timur Tengah, namun juga menggerakkan kapabilitas teknologi AITO untuk mencapai terobosan yang lebih besar di pasar global."



Syed Faiz Karim, CEO, ADM, mengatakan: " Kapabilitas teknologi, kualitas produk, serta positioning merek AITO di segmen mewah sangat sejalan dengan kebutuhan pasar kelas atas di Timur Tengah dan filosofi kami dalam mengembangkan segmen pasar tersebut, serta menghadirkan pengalaman terbaik. Kami akan memanfaatkan jaringan, sumber daya, dan keunggulan operasional guna mendukung pengembangan jangka panjang AITO di pasar Uni Emirat Arab, menjajaki peluang baru di segmen NEV mewah, serta terus menghadirkan pengalaman mobilitas yang semakin inovatif dan berkelas."

Model-model AITO telah menyelesaikan proses adaptasi perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan lokal, serta memperoleh sertifikasi yang menjadi persyaratan. Model unggulan AITO 9 telah memulai uji coba berkendara bagi pengguna lokal di Uni Emirat Arab sehingga menjadi langkah awal bagi merek Tiongkok yang ingin melibatkan konsumen luar negeri. Pada saat yang sama, kendaraan AITO telah tiba di Pelabuhan Dubai dan siap dikirimkan kepada pelanggan setelah peluncuran resmi. Infrastruktur lokal ADM yang telah matang juga akan menjadi fondasi kuat bagi peluncuran produk, distribusi, dan aktivitas operasional jangka panjang AITO di Uni Emirat Arab. Ke depan, AITO akan terus memperluas jangkauan di Timur Tengah sebagai pijakan untuk ekspansi ke kawasan sekitarnya, serta memperkuat posisi dan pengaruhnya di segmen mobil mewah berteknologi cerdas dan berbasiskan energi baru di pasar dunia.

SOURCE AITO