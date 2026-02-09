AITO i ADM zawierają strategiczne partnerstwo, otwierając nowy rozdział w globalnej ekspansji inteligentnego luksusu

CHONGQING, Chiny, 9 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- AITO, chińska marka luksusowych inteligentnych pojazdów, oficjalnie podpisała umowę o strategicznej współpracy z Performance Plus Motors (spółka zależną Abu Dhabi Motors), wiodącą grupą dealerów luksusowych samochodów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Umowa została podpisana w Chongqing w Chinach przez Jasona Wanga, prezesa SERES AUTO Overseas BU, oraz Syeda Faiza Karima, dyrektora generalnego Abu Dhabi Motors. Leon He, prezes SERES AUTO, oraz Kelvin Zhao, główny przedstawiciel ADM China, wystąpili w roli obserwatorów podczas ceremonii podpisania umowy. Partnerstwo to stanowi ważny kamień milowy w ekspansji AITO na zagraniczne rynki luksusowych pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii i sygnalizuje oficjalne rozpoczęcie kolejnego etapu globalnego rozwoju marki.

Signing Ceremony Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM Middle East AITO Models Road Test

Dzięki 40-letniemu doświadczeniu w branży firma ADM stała się jedną z najbardziej wpływowych grup dealerskich luksusowych samochodów na Bliskim Wschodzie, dzięki rozległej sieci sprzedaży, silnej bazie klientów o wysokich dochodach oraz profesjonalnej działalności i usługom. Jej filozofia zorientowana na klienta oraz innowacje biznesowe wyznaczyły standardy dla całej branży. AITO stało się najszybciej rozwijającą się marką pojazdów elektrycznych, która w ciągu zaledwie 46 miesięcy przekroczyła milion wyprodukowanych egzemplarzy. Flagowy model AITO 9 lideruje w chińskim segmencie pojazdów o wartości powyżej 500 000 RMB już od 21 miesięcy, co potwierdza silną pozycję AITO jako lidera w dziedzinie luksusowej inteligentnej mobilności.

To strategiczne partnerstwo stworzy silną wzajemną współpracę, która będzie nieustannie wzmacniać podstawową konkurencyjność w segmencie luksusowych samochodów. Dzięki ścisłej współpracy obie strony rozpoczną nowy rozdział na rynku inteligentnych luksusowych pojazdów na Bliskim Wschodzie, osiągając wspólny wzrost wartości zarówno dla marki, jak i rynku.

Performance Plus Motors, spółka zależna ADM, będzie odpowiedzialna za sprzedaż, dostawę i obsługę posprzedażową luksusowych inteligentnych modeli AITO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Planuje ona utworzenie centrów doświadczeń marki i serwisów, które zapewnią użytkownikom dogłębne doświadczenia zgodne z pozycjonowaniem AITO. Jednocześnie ADM wykorzysta wiedzę rynkową do prowadzenia lokalnych działań marketingowych i komunikacji marki, wspierając przyspieszone wejście AITO do segmentów konsumenckich wysokiej klasy w regionie. Obie strony będą również współpracować w zakresie obsługi klienta, analizy rynku i dzielenia się zasobami, dążąc do zbudowania długoterminowego, korzystnego dla obu stron partnerstwa.

Jason Wang, prezes SERES AUTO Overseas BU, stwierdził: „Nasza współpraca z ADM ma kluczowe znaczenie dla strategii globalizacji AITO i stanowi nowy punkt wyjścia do wspólnego odkrywania rynku luksusowych pojazdów elektrycznych na Bliskim Wschodzie. Bogate doświadczenie i zasoby ADM na lokalnym rynku luksusowych samochodów zapewnią silne wsparcie dla lokalnej działalności AITO. Wspólne działania nie tylko dostarczą inteligentnych innowacji na rynek luksusowych samochodów na Bliskim Wschodzie, ale także pobudzą możliwości technologiczne AITO, umożliwiając osiągnięcie większych przełomów na rynku globalnym".

Syed Faiz Karim, dyrektor generalny ADM, powiedział: „Możliwości technologiczne, jakość produktów i pozycjonowanie marki luksusowej AITO są ściśle dostosowane do wymagań rynku z segmentu high-end na Bliskim Wschodzie i odpowiadają naszej filozofii kultywowania segmentu luksusowego i dążenia do zapewnienia wyjątkowych wrażeń. Wykorzystamy nasze kanały dystrybucji, zasoby i przewagę operacyjną, aby w pełni wspierać długoterminowy rozwój AITO na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, odkrywać nowe możliwości w segmencie luksusowych pojazdów elektrycznych i nieustannie dostarczać bardziej innowacyjne i luksusowe doświadczenia w zakresie mobilności".

Modele AITO przeszły lokalną adaptację sprzętu i oprogramowania oraz uzyskały wymagane certyfikaty. Rozpoczęły się już lokalne testy jazdy flagowego modelu AITO 9 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co stanowi pionierskie posunięcie chińskiej marki w zakresie pozyskiwania użytkowników zagranicznych. W tym samym czasie pojazdy AITO dotarły do portu w Dubaju, gotowe do natychmiastowej dostawy po oficjalnej premierze. Dobrze rozwinięta lokalna infrastruktura ADM zapewni również solidną bazę dla wprowadzenia produktów AITO na rynek, dostaw i długoterminowej działalności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. AITO będzie nadal rozwijać swoją obecność na Bliskim Wschodzie, torując drogę do ekspansji w sąsiednich regionach, jednocześnie stopniowo wzmacniając międzynarodową obecność marki i jej pozycję na globalnym rynku luksusowych inteligentnych pojazdów elektrycznych.

