Chery становится партнером Азиатских юношеских паралимпийских игр 2025 года, занимая центральное место в мировом спорте со страстью и стремлением

ДУБАЙ, ОАЭ, 7 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- 4 декабря компания Chery провела церемонию подписания соглашения с оргкомитетом Азиатских юношеских паралимпийских игр 2025 года (AYPG) в Дубае. В мероприятии приняли участие ключевые высокопоставленные лица, в том числе г-н Чжу Шаодун (Zhu Shaodong), исполнительный вице-президент Chery International, г-н Маджид Рашед (Majid Rashed), президент Азиатского паралимпийского комитета, г-н Саид Хареб (Saeed Hareb), генеральный секретарь Спортивного совета Дубая, г-н Тани Джума Беррегад (Thani Juma Berregad), председатель DCD и местного организационного комитета игр AYPG, а также г-н Тарек Суэй (Tarek Souei), генеральный директор Азиатского паралимпийского комитета. Вместе они объявили об официальной роли компании Chery в качестве эксклюзивного транспортного партнера Игр. Под лозунгом «Рождены для взлета, с CHERY!» (With CHERY, Born to Rise!) это сотрудничество знаменует не только углубление партнерства между двумя сторонами, но и мощное признание силы и ценностей бренда Chery.

Игры AYPG 2025 года, руководствуясь девизом «Рождены для взлета», поддерживают настойчивость и боевой дух юных спортсменов — философию, которая глубоко перекликается со стоящим за символом Chery «Маленький соломенный дом» принципом: «не бояться трудностей и никогда не сдаваться». Чжу Шаодун отметил: «С момента основания компании в 1997 году до сегодняшнего дня, когда мы входим в список Fortune Global 500 и работаем в более чем 120 странах и регионах, — это взлет Chery. И мы с нетерпением ждем взлета каждого юного спортсмена на полях игр».

Компания Chery ранее строила доверительные отношения и работала над общей целью с азиатскими паралимпийскими организациями в рамках таких инициатив, как поддержка Детских паралимпийских игр в Казахстане и оказание помощи в проведении Генеральной ассамблеи Азиатского паралимпийского комитета, прокладывая путь к этому сотрудничеству. В то же время долгосрочная приверженность Chery базовым исследованиям и разработкам обеспечила ее прочным технологическим опытом и знаниями, а также глобальной исследовательской сетью. Эти возможности не только способствуют разработке инновационных продуктов, но также будут направлены на поддержку мероприятий и решения для подготовки, чтобы обеспечить спортсменам надежную платформу для достижения совершенства. В рамках реализации принципов ESG компания Chery также связывает рост бизнеса с социальной ценностью посредством сотрудничества с международными организациями, такими как Международный союз охраны природы и ЮНИСЕФ, активно выполняя свои корпоративные обязанности.

В настоящее время сформирована специализированная команда Chery для координации глобальных ресурсов, выделяемых на поддержку подготовки к Играм. По мере приближения игр AYPG 2025 года компания Chery будет поддерживать каждого спортсмена, опираясь на технологические возможности и чувство долга, движимая общей убежденностью: «Рождены для взлета, с CHERY!»

