Chery se stává partnerem Asijských her mládeže v parasportu 2025, s ambicí a vášní míří do popředí světového sportu
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Dec 07, 2025, 01:53 ET
DUBAI, SAE, 7. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Dne 4. prosince uspořádala společnost Chery v Dubaji podpisový ceremoniál spolu organizačním výborem Asijských her mládeže v parasportu 2025 (AYPG). Události se zúčastnily klíčové osobnosti včetně Zhu Shaodonga, výkonného viceprezidenta společnosti Chery International, Majida Rasheda, prezidenta Asijského paralympijského výboru, Saeeda Hareba, generálního tajemníka Dubajské sportovní rady, Thaniho Jumy Berregada, předsedy DCD a místního organizačního výboru AYPG, a Tareka Soueieho, generálního ředitele Asijského paralympijského výboru. Společně oznámili, že se Chery stane výhradním partnerem her pro oblast mobility. Toto partnerství, nesoucí motto „S CHERY jsme zrozeni k vzestupu!", představuje nejen prohloubení spolupráce mezi oběma stranami, ale také výrazné uznání síly a hodnot značky Chery.
Hry AYPG 2025, nesené mottem „Zrozeni k vzestupu", vyzdvihují vytrvalost a bojového ducha mladých sportovců – filozofii, která úzce souzní s hodnotovým principem firmy Chery „Little Thatched Cottage" („malá došková chaloupka"), založeným na myšlence „nebát se překážek a nikdy se nevzdávat". Zhu Shaodong uvedl: „Od našich začátků v roce 1997 až po dnešní zařazení do žebříčku Fortune Global 500 a působení ve více než 120 zemích a regionech – to je vzestup společnosti Chery. Těšíme se, že budeme moci povzbuzovat ke stejnému ‚vzestupu' i každého mladého sportovce na hřišti."
Společnost Chery si již dříve vybudovala důvěru a společný záměr s asijskými paralympijskými organizacemi prostřednictvím iniciativ, jako je podpora Kazašských dětských paralympijských her nebo pomoc při zasedání Valného shromáždění Asijského paralympijského výboru, čímž připravila půdu pro tuto spolupráci. Zároveň díky svému dlouhodobému zaměření na klíčový výzkum a vývoj získala Chery pevné technologické zázemí i globální výzkumnou síť. Tyto schopnosti nejen podporují inovace produktů, ale budou využity také při zajištění podpory samotných her a tréninkových programů, čímž sportovcům nabídnou spolehlivou platformu pro dosažení špičkových výkonů. V rámci své ekologické, sociální a správní odpovědnosti (ESG) Chery propojuje obchodní rozvoj také se společenskou hodnotou, a to prostřednictvím spolupráce s mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní unie ochrany přírody a UNICEF, a aktivně tak naplňuje své firemní závazky.
Společnost Chery ustanovila specializovaný tým určený k koordinaci globálních zdrojů na podporu příprav her. S blížícími se hrami AYPG 2025 je Chery připravena stát po boku každého sportovce, opřená o své špičkové technologie a silný smysl pro odpovědnost a vedená společným přesvědčením: „S CHERY jsme zrozeni k vzestupu!"
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2839305/20251205_153042.jpg
