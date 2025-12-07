Chery Jadi Mitra Asian Youth Para Games 2025, Tampil di Dunia Olahraga dengan Semangat dan Tekad Besar

Dengan moto "Born to Rise", AYPG 2025 mengangkat kegigihan dan semangat juang para atlet muda—sebuah filosofi yang selaras dengan nilai Chery "Little Thatched Cottage" yang menekankan pantang menyerah dan berani menghadapi tantangan. Zhu Shaodong menyampaikan, "Sejak Chery berdiri pada 1997 hingga kini tercantum dalam jajaran Fortune Global 500 dan beroperasi di lebih dari 120 negara dan wilayah, momen ini menjadi kebangkitan Chery. Kami ingin menyemangati setiap atlet muda yang juga 'bangkit' di arena pertandingan."

Chery sebelumnya telah berkolaborasi bersama sejumlah organisasi Paralimpiade Asia melalui berbagai inisiatif, termasuk mendukung Kazakhstan Children Paralympic Games dan penyelenggaraan General Assembly Asian Paralympic Committee, sebagai jalan menuju kerja sama ini. Di saat yang sama, komitmen jangka panjang pada riset dan pengembangan (R&D) telah membekali Chery dengan kemampuan teknologi yang kuat serta jaringan riset global. Kapabilitas tersebut tidak hanya mendorong inovasi produk, namun juga mendukung penyelenggaraan acara dan kebutuhan pelatihan atlet, menyediakan platform yang andal bagi atlet untuk meraih prestasi. Melalui kerangka ESG, Chery juga menghubungkan pertumbuhan bisnis dengan nilai-nilai sosial melalui kolaborasi dengan lembaga internasional seperti International Union for Conservation of Nature dan UNICEF sebagai bagian dari program tanggung jawab perusahaan.

Chery telah membentuk tim khusus untuk mengerahkan sumber daya global guna mendukung persiapan Asian Youth Para Games 2025. Menjelang pelaksanaan AYPG 2025, Chery akan terus mendampingi setiap atlet dengan keunggulan teknologi dan tanggung jawab berlandaskan keyakinan bersama: "With CHERY, Born to Rise!"

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.