WIDIA تبلغ 100 عامًا: قرن من الريادة في حلول قطع المعادن

بيتسبرغ، 18 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تحتفل WIDIA، العلامة التجارية الموثوقة التابعة لشركة .Kennametal Inc والرائدة عالميًا في حلول قطع المعادن عالية الأداء، بمرور 100 عام على تأسيسها. ومنذ عام 1926، أصبح اسم WIDIA مرادفًا للمتانة الفائقة والتقنيات المتقدمة والأداء المثبت، حيث تب والتسنين، بالإضافة إلى أنظمة الأدوات، لورش التصنيع والمتاجر المتخصصة في مجموعة واسعة من الصناعات والتطبيقات.

من ريادتها في أدوات كربيد التنجستن إلى طرح لقم قطع مطلية متقدمة، دأبت WIDIA على وضع معايير جديدة في تقنيات التصنيع. وعلى مدار العقود، توسّعت العلامة التجارية عالميًا، ودمجت علامات فرعية موثوقة مثل Hanita وGTD، واستمرّت في تقديم حلول تظل أدوات أساسية للورش والمتاجر على اختلاف أحجامها حول العالم.

ومنذ استحواذ شركة .Kennametal Inc على WIDIA في عام 2002، تواصل هذه العلامة أداء دور محوري ضمن محفظة Kennametal، من خلال دعم الابتكار والموثوقية في حلول قطع المعادن لعملائها.

وقال ديف بيرساجليني، رئيس قسم قطع المعادن في شركة Kennametal: "إن بلوغ 100 عام لا يعني مجرد النظر إلى الماضي، بل هو احتفاء بإرث قائم على الموثوقية والثقة، وتطلّع مستمر إلى المستقبل. ينبغي لعملائنا، من مشغّلي الماكينات والمهندسين وأصحاب الورش والمتاجر الصغيرة والمتوسطة، أن يتوقعوا من WIDIA مواصلة تطوير أدوات جديدة أكثر صلابة تعمل بالجد م وللأجيال القادمة".

الاحتفال بمرور 100 عام

للاحتفاء بهذا الإنجاز التاريخي، تطلق Kennametal سلسلة من مبادرات الذكرى المئوية لعلامة WIDIA، من بينها ما يلي:

مئة يوم من العروض الترويجية مثل مطاحن نهاية الكربيد الصلبة WCE4 ومطاحن الكتف VSM890 .

WIDIA100 # منتجات حصرية خاصة بالذكرى المئوية وحملات رقمية.

برامج تفاعل مع العملاء تسلّط الضوء على تاريخ WIDIA ورؤيتها للمستقبل.

إطلاق برنامج عالمي جديد لسفراء العلامة التجارية.

وقال سكوت إيتلينج، نائب رئيس إدارة المنتجات العالمية في شركة Kennametal: "إن الشعار الماسي لـ WIDIA أكثر بكثير من مجرد شعار بصري، فهو علامة على الصلابة والمتانة اللتين تميّزان كل أداة من أدوات WIDIA. ويعود هذا الشعار إلى بدايات العلامة قبل مئة عام، عندما سُجّل اسم WIDIA للمرة الأولى، وهو مأخوذ من العبارة الألمانية 'Wie Diamant' أي 'مثل الماس'. ولا يزال ذلك الإرث حتى اليوم يوجّه مستوى الأداء الذي نقدّمه".

وسيُعلَن عن مزيد من مبادرات الذكرى المئوية عبر موقع widia.com، ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامة @widiatools خلال الأشهر المقبلة.

نبذة عن WIDIA، علامة تجارية تابعة لـ Kennametal



منذ عام 1926، تجمع أدوات WIDIA بين هندسة عالية الأداء وتطبيقات عملية تلائم أرض الواقع. وتقدّم العلامة مجموعة متكاملة من حلول قطع المعادن، تشمل التفريز القابل للفهرسة ومطاحن النهاية الصلبة وأنظمة صناعة الثقوب والتسنين، لمساعدة مشغّلي الماكينات في مختلف أنحاء العالم على إنجاز أصعب المهام، مهما كان مجال التطبيق. وتتوافر منتجات WIDIA للعملاء عالميًا من خلال شبكة من الموزعين المعتمدين، بما يضمن قرب نقاط التوزيع وسرعة التسليم، إلى جانب توفير الدعم الفني. WIDIA هي علامة تجارية تابعة لشركة .Kennametal Inc لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة widia.com، ومتابعة @widiatools على منصّات لينكدإن وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2904879/Kennametal_Inc_WIDIA_Logo.jpg