مجموعة KHB تسلِّط الضوء على مُحلل المقايسة المناعية بالإضاءة الكيميائية الآلي Polaris V150 في معرض MEDICA لعام 2025

شيآن، الصين، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- تستعرض Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB) ، وهي مزود عالمي لحلول التشخيص المخبري ( IVD )، أحدث منصاتها صغيرة الحجم للفحص بالإضاءة الكيميائية — مُحلل المقايسة المناعية بالإضاءة الكيميائية الآلي Polaris V150 — خلال مشاركتها في معرض MEDICA لعام 2025، أحد أبرز المعارض العالمية في صناعة الأجهزة الطبية. وباعتباره منتجًا مميزًا في جناح KHB لهذا العام، فإن جهاز Polaris V150 يُظهر التزام الشركة بالابتكار المستمر في مجال التشخيص الآلي.

تم تصميم الجهاز للمختبرات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى اختبارات STAT والاختبارات الطارئة في المستشفيات الكبيرة والمختبرات الخارجية، حيث يجمع Polaris V150 بين الكفاءة والدقة وسهولة الاستخدام في منصة مكتبية. ومع مساحة لا تتجاوز 0.36 متر مربع فقط، يوفر المُحلل للمختبرات قدرة قوية على إجراء المقايسة المناعية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، بفضل شاشة اللمس المُدمجة وتصميمه صغير الحجم.

مساحة صغيرة وكفاءة في سير العمل

على الرغم من مساحته الصغيرة التي لا تتجاوز 0.36 متر مربع، يقدّم جهاز Polaris V150 قدرة إنتاجية تبلغ 150 اختبارًا في الساعة، مما يمكّن المختبرات من تحقيق كفاءة تشغيلية عالية في مساحات العمل المحدودة. يدعم الجهاز التحميل المستمر للعينات والكواشف وأكواب التفاعل، بينما تضمن وظيفة STAT إعطاء الأولية للعينات العاجلة لدعم اتخاذ القرارات السريرية السريعة. يوفّر النظام 40 موضِعًا للعينات، ويدعم مصل الدم والبلازما، ويوفر التخفيف الآلي إلى جانب مجموعة شاملة من ميزات كشف مستوى السائل، والتجلّط، ومنع الاصطدام لتعزيز موثوقية سير العمل.

دقة عالية مدعومة بتقنية ALP–AMPPD

بفضل نظام الإضاءة الكيميائية عالي الأداء ALP–AMPPD ، يقدّم جهاز Polaris V150 دقة وموثوقية مرتفعة (بمعامل تباين أقل من 3%) عبر مختلف الاختبارات. يعتمد المُحلل على تصميم مجموعة من الكواشف الشاملة التي تتضمن أيضًا مواد المعايرة ( Calibrators ) مع معلومات مشفّرة برمز QR ومُنحنى رئيسيًا، مما يمكّن من توحيد التشغيل وإدارة الكواشف بشكلٍ مُبسط.

قائمة كواشف شاملة ومتوسّعة

يدعم جهاز Polaris V150 قائمة اختبارات مُطوّرة بشكلٍ مستقل تضم أكثر من 60 اختبارًا ضمن 10 مجموعات أمراض رئيسية، مما يغطي نطاقًا واسعًا من الاحتياجات التشخيصية الروتينية. تشمل مجموعة الاختبارات: مؤشرات لوظائف الغدة الدرقية، والهرمونات الجنسية، وعلامات الأورام، والأمراض المعدية، والعلامات القلبية، والالتهاب، والتمثيل الغذائي للسكر، والأنيميا، والتمثيل الغذائي للعظام، وغيرها.

أنظمة ذكية وتجربة مستخدم مُحسّنة

بالإضافة إلى أدائه التحليلي، يتضمنُ جهاز Polaris V150 تصميمًا بنظامٍ ذكيٍ لتعزيز سهولة الاستخدام في المختبر. حيث يمكّن من المراقبة الفورية لحالة الكواشف والمواد المُستهلكة، مما يضمن أن يحتفظ المختبر برؤية كاملة للاستعداد التشغيلي. تُسهّل واجهته النظيفة والسهلة، إلى جانب شاشته اللمسية المُدمجة، عملية التنقّل والتشغيل السلِس، مما يقلل من متطلبات التدريب ويرفع من مستوى تجربة المستخدم ككل.

ثبات موثوق للكواشف وصيانة ذكية

لدعم الأداء المستمر عالي الجودة، يوفر المُحلّل تبريدًا داخليًا على مدار 24 ساعة (2–8 درجات مئوية) لما يصل إلى 12 موضِعًا للكواشف، مما يضمن الاستقرار الأمثل للكواشف. كما تُساهم ميزات مثل المراقبة عن بُعد والصيانة الآلية في تقليل فترات التوقف وتبسيط عمليات الصيانة، مما يساعد المختبرات على تحقيق درجة عالية من استمرارية التشغيل.

حضور قوي في معرض MEDICA لعام 2025

في معرض MEDICA لعام 2025، أصبح جهاز Polaris V150 أحد أبرز المنتجات في جناح KHB ، حيث جذب شركاء عالميين يبحثون عن حلول للمقايسة المناعية تكون صغيرة الحجم وعالية الأداء. توفر العروض المباشرة والاستشارات التقنية التي يقدمها فريق خبراء KHB للزوار فهمًا شاملًا لقدرات الجهاز ومدى ملاءمته للمختبرات الروتينية والطارئة.

قال مدير المنتجات في KHB : "يُظهر الاهتمام الذي تلقيناه في معرض MEDICA الطلب القوي على الأنظمة المدمجة وعالية الجودة التي تعمل بالإضاءة الكيميائية مثل Polaris V150 ". "ونحن متحمسون لمشاركة هذا الابتكار مع شركائنا الدوليين ودعم المختبرات حول العالم بحلول المقايسة المناعية".

نبذة عن مجموعة KHB

شركة Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. ( KHB ، مؤشر بورصة شنتشن: 002022.SZ )، هي شركة للتشخيص المخبري ( IVD ) لديها مجموعة كاملة من منتجات التشخيص الطبي، مع تركيزها على التشخيص المناعي، والتشخيص الكيميائي الحيوي، والتشخيص الجزيئي، والاختبارات في نقطة الرعاية ( POCT ). منذ تأسيسها عام 1981، تطورت KHB لتصبح شركة تكنولوجيا متطورة تجمع بين البحث والتطوير والتصنيع وعمليات التسويق. وفي عام 2004، تم إدراجها في بورصة شنتشن للأوراق المالية ( SZSE ).

