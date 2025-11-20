KHB představuje na veletrhu MEDICA 2025 analyzátor Polaris V150 pro chemiluminiscenční imunotesty

SI-AN, Čína, 20. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), globální dodavatel řešení pro in vitro diagnostiku (IVD), představuje na veletrhu MEDICA 2025, jedné z největších světových akcí zdravotnického průmyslu, svou nejnovější kompaktní chemiluminiscenční platformu, automatický chemiluminiscenční imunologický analyzátor Polaris V150. Jako klíčový produkt letošní expozice KHB ukazuje Polaris V150 trvalé úsilí společnosti o inovace v oblasti automatizované diagnostiky.

Polaris V150, určený pro malé a středně velké laboratoře i pro STAT a urgentní vyšetření ve velkých nemocnicích a nezávislých laboratořích, spojuje účinnost, přesnost a uživatelskou jednoduchost v jediné stolní jednotce. Analyzátor o ploše pouhých 0,36 m² nabízí rozsáhlé možnosti imunologického testování bez nutnosti externích zařízení, zejména díky integrované dotykové obrazovce a kompaktnímu konstrukčnímu řešení.

Kompaktní rozměry a efektivní pracovní postup

Přestože zabírá pouze 0,36 m², dokáže Polaris V150 provést 150 testů za hodinu, což umožňuje laboratořím dosahovat vysoké provozní efektivity i v omezených prostorách. Umožňuje průběžné vkládání vzorků, reagencií a reakčních kyvet, zatímco funkce STAT zajišťuje přednostní zpracování urgentních vzorků pro rychlé klinické rozhodování. Systém nabízí 40 pozic pro vzorky, pracuje se sérem i plazmou, provádí automatické ředění a umožňuje komplexní detekci hladiny kapaliny, sraženin a kolizní ochranu, čímž zvyšuje spolehlivost pracovního postupu.

Vysoká přesnost díky technologii ALP–AMPPD

Analyzátor Polaris V150 je vybaven vysoce výkonným chemiluminiscenčním systémem ALP–AMPPD a poskytuje při testování vysokou přesnost a opakovatelnost (CV < 3 %). Soupravy reagencií jsou řešeny jako „vše v jednom", včetně kalibrátorů opatřených QR kódem a hlavní kalibrační křivkou, což zajišťuje standardizovaný postup a výrazně zjednodušuje práci s reagenciemi.

Komplexní a rozšiřující se nabídka reagencií

Polaris V150 nabízí vlastní, interně vyvinuté testovací menu s více než 60 testy v 10 hlavních panelech onemocnění, které pokrývají širokou škálu potřeb rutinní laboratorní diagnostiky. Portfolio testů zahrnuje nádorové markery, srdeční markery a markery pro funkci štítné žlázy, pohlavní hormony, infekční onemocnění, záněty, glykometabolismus, anémii, metabolismus kostí a další.

Inteligentní systémy a vyšší uživatelský komfort

Kromě analytického výkonu nabízí Polaris V150 inteligentní systémový design, který zvyšuje jeho použitelnost v laboratoři. Platforma umožňuje sledovat stav reagencií a spotřebního materiálu v reálném čase, což laboratořím poskytuje úplný přehled o provozní připravenosti. Přehledné a  intuitivní uživatelské rozhraní a vestavěný dotykový displej usnadňují orientaci a zjednodušují obsluhu, což snižuje nároky na školení a zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost.

Spolehlivá stabilita reagencií a inteligentní údržba

Pro zajištění nepřetržitého a kvalitního provozu nabízí analyzátor vestavěné chlazení reagencií po dobu 24 hodin (2–8 °C) až pro 12 pozic, což zaručuje jejich optimální stabilitu. Funkce, jako je vzdálené monitorování a automatická údržba, snižují prostoje a zjednodušují servisní postupy, díky čemuž mohou laboratoře udržet vysokou provozní kontinuitu.

Výrazná prezentace na veletrhu MEDICA 2025

Na veletrhu MEDICA 2025 se Polaris V150 zařadil mezi hlavní exponáty stánku společnosti KHB a přitahuje pozornost partnerů z celého světa, kteří hledají kompaktní, a přitom vysoce výkonná řešení pro imunotestování. Živé ukázky a technické konzultace poskytované odborným týmem KHB návštěvníkům umožňují získat ucelený přehled o schopnostech přístroje a o jeho využitelnosti jak v běžném, tak urgentním laboratorním provozu.

Zájem, který jsme na veletrhu MEDICA zaznamenali, potvrzuje silnou poptávku po kompaktních, vysoce kvalitních chemiluminiscenčních systémech, jako je Polaris V150," uvedl produktový manažer společnosti KHB. „Jsme rádi, že můžeme tuto inovaci představit mezinárodním partnerům a podpořit laboratoře po celém světě efektivními řešeními pro imunotestování."

O skupině KHB

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, burzovní kód: 002022.SZ) je společnost působící v oblasti in vitro diagnostiky, která nabízí kompletní portfolio zdravotnických diagnostických produktů se zaměřením na imunodiagnostiku, biochemickou diagnostiku, molekulární diagnostiku a point-of-care testování (POCT). Od svého založení v roce 1981 se KHB rozvinula v hi-tech společnost propojující výzkum a vývoj, výrobu a obchodní činnost. V roce 2004 byla uvedena na šen-čenskou burzu cenných papírů (SZSE).

Více informací najdete na oficiálních stránkách společnosti KHB a také na jejich profilech na sítích LinkedInFacebook a Twitter.

