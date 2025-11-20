KHB prezentuje automatyczny analizator immunoenzymatyczny Polaris V150 na targach MEDICA 2025

XI'AN (Chiny), 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), globalny dostawca rozwiązań do diagnostyki in vitro (IVD), prezentuje swoją najnowszą kompaktową platformę chemiluminescencyjną - automatyczny analizator immunoenzymatyczny Polaris V150 - na targach MEDICA 2025, jednej z wiodących światowych wystaw branży medycznej. Jako produkt wyróżniony na tegorocznym stoisku KHB, Polaris V150 jest świadectwem ciągłych innowacji firmy w dziedzinie automatyzacji diagnostyki.

Zaprojektowany z myślą o małych i średnich laboratoriach, a także o badaniach STAT i badaniach w nagłych wypadkach w dużych szpitalach i laboratoriach zewnętrznych, Polaris V150 oferuje wydajność, precyzję i łatwość obsługi dzięki platformie desktopowej. Zajmując powierzchnię zaledwie 0,36 m2, analizator zapewnia laboratoriom potężne możliwości w zakresie testów immunologicznych bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych, dzięki wbudowanemu ekranowi dotykowemu i kompaktowej konstrukcji.

Kompaktowa konstrukcja i wydajność pracy

Pomimo niewielkich rozmiarów (0,36 m2), urządzenie Polaris V150 umożliwia wykonanie 150 testów na godzinę, co pozwala laboratoriom osiągnąć wysoką wydajność operacyjną w ograniczonej przestrzeni roboczej. Pozwala na nieprzerwane ładowanie próbek, odczynników i kubków reakcyjnych, a funkcja STAT zapewnia priorytetowe traktowanie pilnych próbek w celu szybkiego podjęcia decyzji medycznych. System oferuje 40 pozycji na próbki, umożliwia pracę z surowicą i osoczem oraz zapewnia automatyczne rozcieńczanie wraz z kompleksowym wykrywaniem poziomu cieczy, obecności skrzepów i kolizji, co zwiększa niezawodność pracy.

Wysoka dokładność dzięki technologii ALP-AMPPD

Wyposażony w wysokowydajny system chemiluminescencyjny ALP-AMPPD, Polaris V150 zapewnia wysoką dokładność i precyzję (CV < 3%) we wszystkich testach. Analizator wykorzystuje kompleksowy zestaw odczynników, w tym kalibratory z informacjami w postaci kodów QR i krzywą wzorcową, co umożliwia standaryzację działania i uproszczenie zarządzania odczynnikami.

Kompleksowa i stale poszerzana lista odczynników

Polaris V150 obsługuje niezależnie opracowaną listę testów obejmującą ponad 60 badań w ramach 10 paneli poważnych chorób głównych, zaspokajając szeroki zakres rutynowych potrzeb diagnostycznych. Portfolio badań obejmuje markery czynności tarczycy, hormony płciowe, markery nowotworowe, choroby zakaźne, markery sercowe, stany zapalne, glikometabolizm, niedokrwistość, metabolizm kości i wiele innych.

Inteligentne systemy i lepsza obsługa

Oprócz wydajności analitycznej, Polaris V150 wykorzystuje inteligentną konstrukcję systemu, która zwiększa użyteczność laboratorium. Platforma umożliwia monitorowanie stanu odczynników i materiałów eksploatacyjnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu laboratoria mają pełną kontrolę nad gotowością operacyjną. Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika i wbudowany ekran dotykowy ułatwiają nawigację i usprawniają obsługę, zmniejszając wymagania szkoleniowe i zwiększając ogólne wrażenia użytkownika.

Niezawodna stabilność odczynników i inteligentna konserwacja

Aby zapewnić nieprzerwane działanie na wysokim poziomie, analizator oferuje całodobowe chłodzenie (2-8°C) dla maksymalnie 12 pozycji odczynników, co gwarantuje ich optymalną stabilność. Funkcje, takie jak zdalne monitorowanie i automatyczna konserwacja, skracają przestoje i upraszczają procesy serwisowe, co pozwala laboratoriom osiągnąć wysoką ciągłość działania.

Mocno zaznaczona obecność na targach MEDICA 2025

Na targach MEDICA 2025 urządzenie Polaris V150 stało się jedną z głównych atrakcji stoiska KHB, przyciągając globalnych partnerów poszukujących kompaktowych, ale wydajnych rozwiązań do testów immunologicznych. Dzięki pokazom na żywo i konsultacjom technicznym prowadzonym przez zespół ekspertów KHB odwiedzający mogą w pełni zapoznać się z możliwościami urządzenia i jego przydatnością zarówno w rutynowych, jak i awaryjnych warunkach laboratoryjnych.

„Zainteresowanie, jakie wzbudziliśmy podczas targów MEDICA, świadczy o dużym popycie na kompaktowe, wysokiej jakości systemy chemiluminescencyjne, takie jak Polaris V150 - powiedział kierownik ds. produktów w firmie KHB. - Cieszymy się, że możemy podzielić się tą innowacją z naszymi międzynarodowymi partnerami i wspierać laboratoria na całym świecie, dostarczając im wydajne rozwiązania do badań immunologicznych".

Grupa KHB

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, kod akcji: 002022.SZ) to firma zajmująca się diagnostyką in vitro, która oferuje pełną gamę produktów do diagnostyki medycznej, koncentrując się na diagnostyce immunologicznej, diagnostyce biochemicznej, diagnostyce molekularnej i testach w miejscu opieki nad pacjentem (POCT). Od rozpoczęcia działalności w 1981 roku firma KHB stała się przedsiębiorstwem high-tech, które łączy działalność badawczo-rozwojową, produkcyjną i marketingową. W 2004 roku została notowana na giełdzie w Shenzhen (SZSE).

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej KHB oraz na profilach firmy w serwisach LinkedIn, Facebook, i Twitter.

