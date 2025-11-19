科華生物攜Polaris V150全自動化學發光免疫分析儀參展MEDICA 2025

緊湊設計，流程高效

儘管佔地面積僅 0.36平方米，Polaris V150的檢測速度仍可達每小時150項，助力實驗室在有限空間內實現高效運營。設備支持樣本、試劑和反應杯的連續裝載，其STAT功能可確保緊急樣本得到優先處理，為臨床快速決策提供支持。系統配備40個樣本位，兼容血清和血漿樣本，具備自動稀釋功能，並集成全面的液位檢測、凝塊檢測和防碰撞檢測機制，顯著提升檢測流程的可靠性。

依托 ALP–AMPPD 技術，檢測精準

Polaris V150搭載高性能ALP–AMPPD化學發光系統，在各類檢測項目中均能實現高準確度和精密度（變異係數(CV)<3%）。設備採用一體化試劑盒設計，包含帶二維碼信息的校準品和主曲線，可實現標準化操作，簡化試劑管理流程。

試劑菜單全面，持續拓展

Polaris V150支持獨立開發的60余項檢測項目，涵蓋十大類疾病，全面覆蓋常規診斷需求。檢測項目包括甲狀腺功能、性激素、腫瘤標誌物、感染性疾病、心肌標誌物、炎症、糖代謝、貧血、骨代謝等多個領域的標誌物。

智能系統，體驗升級

除卓越的分析性能外， Polaris V150還融入智能化系統設計，提升實驗室使用體驗。分析儀可實時監控試劑和耗材狀態，確保實驗室全面掌握設備運行就緒情況。簡潔直觀的用戶界面與內置觸摸屏便於高效操作和流程簡化，有效降低了培訓需求，提升了整體使用體驗。

試劑穩定，維護智能

為保障持續穩定的高質量檢測，該分析儀為最多 12個試劑位提供24小時在機冷藏（2-8 ℃ ）功能，確保試劑處於最佳穩定狀態。遠程監控和自動維護等功能減少設備停機時間，簡化服務流程，確保實驗室達到高水平的運營連續性。

亮相 MEDICA 2025，備受關注

在 MEDICA 2025上，Polaris V150成為科華生物展位的焦點之一，吸引了全球眾多尋求緊湊型高性能免疫檢測解決方案的合作夥伴。科華生物專家團隊通過現場演示和技術咨詢，幫助參觀者全面瞭解設備性能及其在常規和緊急檢測場景中的適用性。

科華生物產品經理表示：「我們在展會上收到的熱烈反響，充分體現了市場對 Polaris V150這類緊湊型優質化學發光系統的強勁需求。我們很高興能與國際合作夥伴分享這一創新成果，並通過高效的免疫檢測解決方案為全球實驗室提供支持。」

關於科華生物集團

上海科華生物工程股份有限公司（簡稱「科華生物」，股票代碼： 002022.SZ）是一家擁有全系列醫療診斷產品的體外診斷企業，專注於免疫診斷、生化診斷、分子診斷和即時檢測(POCT)領域。公司成立於1981年，現已發展成為集研發、生產、營銷於一體的高新技術企業，並於2004年在深圳證券交易所上市。

