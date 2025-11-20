Компания KHB представляет на выставке MEDICA 2025 автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор Polaris V150

СИАНЬ, Китай, 20 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), глобальный поставщик решений для диагностики in vitro (IVD), демонстрирует свою новейшую компактную хемилюминесцентную платформу — автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор Polaris V150 — на выставке MEDICA 2025, одной из ведущих мировых выставок медицинской промышленности. Модель Polaris V150, представленная на стенде KHB в этом году, демонстрирует постоянные инновации компании в области автоматизированной диагностики.

Анализатор Polaris V150, разработанный для небольших и средних лабораторий, а также для срочного и экстренного тестирования в крупных больницах и сторонних лабораториях, сочетает эффективность, точность и простоту использования в настольной платформе. Занимая площадь всего 0,36 м², этот анализатор обеспечивает лабораториям мощные возможности иммуноанализа и не требует использования внешних устройств благодаря встроенному сенсорному экрану и компактной конструкции.

Компактные размеры и эффективность рабочего процесса

Несмотря на небольшую занимаемую площадь 0,36 м², анализатор Polaris V150 выполняет 150 тестов в час, что позволяет лабораториям достичь высокой эксплуатационной эффективности в условиях ограниченного рабочего пространства. Он поддерживает непрерывную загрузку образцов, реагентов и реакционных чашек, а его функция STAT обеспечивает приоритет срочных образцов для быстрого принятия клинических решений. Система предлагает 40 типов образцов, допускает работу с сывороткой и плазмой, а также обеспечивает автоматическое разведение образцов наряду с комплексным обнаружением уровня жидкости, сгустков и предотвращением столкновений для повышения надежности рабочего процесса.

Высокая точность благодаря технологии ALP-AMPPD

Анализатор Polaris V150, оснащенный высокоэффективной системой хемилюминесценции ALP–AMPPD, обеспечивает высокую точность и малый разброс (CV < 3 %) во всех анализах. В анализаторе используется универсальный набор реагентов, включающий калибраторы с информацией в виде QR-кода и эталонной кривой, что позволяет стандартизировать работу и упростить управление реагентами.

Обширное и расширяющееся меню реагентов

Модель Polaris V150 поддерживает независимо разработанное меню тестов, включающее более 60 тестов на 10 панелях основных заболеваний, которое охватывает широкий спектр регулярных диагностических потребностей. Портфель анализов включает следующие маркеры: функция щитовидной железы, половые гормоны, опухолевые маркеры, инфекционные заболевания, сердечные маркеры, воспаление, гликометаболизм, анемия, костный метаболизм и многое другое.

Интеллектуальные системы и усовершенствованная среда пользователя

В дополнение к аналитическим характеристикам модель Polaris V150 включает в себя интеллектуальную систему для повышения эффективности использования в лаборатории. Платформа позволяет в режиме реального времени контролировать состояние реагентов и расходных материалов, обеспечивая лабораториям полный наглядный доступ к информации об эксплуатационной готовности. Ее четкий, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и встроенный сенсорный экран обеспечивают эффективную навигацию и оптимизированное управление, снижая требования к обучению и улучшая общее удобство пользователей.

Надежная стабильность реагентов и интеллектуальное техническое обслуживание

Для поддержки непрерывной высококачественной работы анализатор обеспечивает круглосуточное внутреннее охлаждение (2–8 °C) до 12 позиций реагентов, гарантируя их оптимальную стабильность. Такие функции, как удаленный мониторинг и автоматическое обслуживание, сокращают время простоев и упрощают рабочие процессы технического обслуживания, помогая лабораториям достичь высокой непрерывности работы.

Сильное присутствие на выставке MEDICA 2025

На выставке MEDICA 2025 анализатор Polaris V150 стал одним из главных экспонатов стенда KHB, привлекая глобальных партнеров, которым требуются компактные, но высокоэффективные решения для иммуноанализа. Практические демонстрации и технические консультации, предоставляемые коллективом экспертов компании KHB, дают посетителям полное представление о возможностях прибора и его пригодности как для обычных, так и для экстренных лабораторных условий.

«Интерес, которым мы пользовались на выставке MEDICA, демонстрирует высокий спрос на компактные высококачественные хемилюминесцентные системы, такие как Polaris V150», — сказал менеджер по продуктам KHB. — Мы рады поделиться этой инновацией с нашими международными партнерами и поддержать лаборатории по всему миру эффективными решениями для выполнения иммуноанализа».

О группе KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, биржевой код: 002022.SZ) является компанией в области диагностики in vitro (IVD), которая может похвастаться полной линейкой медицинских диагностических продуктов, ориентированных на иммунную диагностику, биохимическую диагностику, молекулярную диагностику и тестирование в месте оказания медицинской помощи (POCT). С момента основания в 1981 году KHB превратилась в высокотехнологичную компанию, в которой интегрированы исследования и разработки, производство и маркетинг. В 2004 году компания зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже (SZSE).

