KHB na veľtrhu MEDICA 2025 vyzdvihuje automatický chemiluminiscenčný imunoanalyzátor Polaris V150

News provided byShanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd.
Nov 20, 2025, 13:48 ET
XI'AN, Čína, 20. november 2025 /PRNewswire/ – Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), globálny dodávateľ in vitro diagnostických (IVD) riešení, predstavuje na veľtrhu MEDICA 2025, jednej z popredných svetových výstav medicínskeho priemyslu, svoju najnovšiu kompaktnú chemiluminiscenčnú platformu – automatický chemiluminiscenčný imunoanalyzátor Polaris V150. Ako hlavný prezentovaný produkt na tohtoročnom stánku KHB demonštruje Polaris V150 neustále inovácie spoločnosti v oblasti automatizovanej diagnostiky.
Polaris V150, určený pre malé a stredne veľké laboratóriá, ako aj pre STAT a núdzové testovanie vo veľkých nemocniciach a laboratóriách tretích strán, spája v stolnom zariadení efektivitu, presnosť a jednoduchosť použitia. Vďaka vstavanej dotykovej obrazovke a kompaktnému dizajnu s podstavou len 0,36 m² ponúka analyzátor laboratóriám výkonné možnosti imunologického testovania bez potreby externých zariadení.
Kompaktná podstava a efektívny pracovný postup
Napriek malej podstave 0,36 m² dokáže Polaris V150 vykonať 150 testov za hodinu, čo umožňuje laboratóriám aj v obmedzenom pracovnom priestore dosiahnuť vysokú prevádzkovú efektivitu. Umožňuje priebežné vkladanie vzoriek, činidiel a reakčných pohárov, zatiaľ čo vďaka funkcii STAT majú urgentné vzorky prioritu pre rýchle klinické rozhodovanie. Systém ponúka 40 pozícií pre vzorky, umožňuje uloženie séra aj plazmy a poskytuje automatické riedenie spolu s komplexnou detekciou hladiny kvapaliny, zrazeniny a antikolízie pre vyššiu spoľahlivosť pracovného postupu.
Vysoká presnosť vďaka technológii ALP–AMPPD
Polaris V150 je vybavený vysoko výkonným chemiluminiscenčným systémom ALP-AMPPD a umožňuje vysokú presnosť a precíznosť (CV < 3 %) v rámci všetkých testov. Analyzátor využíva usporiadanie reagenčných súprav typu „všetko v jednom", ktoré obsahujú kalibrátory s informáciami uloženými v QR kóde a hlavnú kalibračnú krivku, čo umožňuje štandardizovanú prevádzku a zjednodušuje správu činidiel.
Komplexná a rastúca ponuka činidiel
Polaris V150 podporuje nezávisle vyvinuté menu testov s viac ako 60 testami v 10 hlavných paneloch ochorení, ktoré pokrývajú širokú škálu bežných diagnostických potrieb. Portfólio testov zahŕňa markery funkcie štítnej žľazy, pohlavné hormóny, nádorové markery, infekčné choroby, srdcové markery, zápaly, glykometabolizmus, anémiu, metabolizmus kostí a ďalšie.
Inteligentné systémy a vylepšená používateľská skúsenosť
Okrem analytického výkonu obsahuje Polaris V150 aj inteligentný systémový dizajn, ktorý zvyšuje využiteľnosť v laboratóriu. Platforma umožňuje monitorovanie stavu činidiel a spotrebného materiálu v reálnom čase, vďaka čomu majú laboratóriá neustále plný prehľad o prevádzkovej pripravenosti. Jeho čisté, intuitívne používateľské rozhranie a vstavaná dotyková obrazovka umožňujú efektívnu navigáciu a zjednodušené ovládanie, čo znižuje požiadavky na zaškolenie a zlepšuje sa celková používateľská skúsenosť.
Spoľahlivá stabilita činidiel a inteligentná údržba
Na podporu nepretržitého a vysokokvalitného výkonu poskytuje analyzátor 24-hodinové zabudované chladenie (2–8 °C) až pre 12 pozícií činidiel, čo zaisťuje optimálnu stabilitu činidiel. Funkcie ako diaľkové monitorovanie a automatická údržba znižujú prestoje a zjednodušujú servisné postupy, vďaka čomu môžu laboratóriá dosiahnuť vysokú prevádzkovú kontinuitu.
Silná účasť na veľtrhu MEDICA 2025
Na veľtrhu MEDICA 2025 sa stal Polaris V150 jedným z hlavných lákadiel stánku KHB a prilákal globálnych partnerov, ktorí hľadajú kompaktné, no vysoko výkonné imunotestovacie riešenia. Živé ukážky a technické konzultácie od tímu odborníkov KHB ponúkajú návštevníkom komplexné pochopenie možností prístroja a jeho vhodnosti pre bežné aj pohotovostné laboratórne prostredie.
„Záujem, ktorý sme zaznamenali na veľtrhu MEDICA, dokazuje silný dopyt po kompaktných, vysokokvalitných chemiluminiscenčných systémoch, ako je Polaris V150," povedal produktový manažér spoločnosti KHB. „Sme radi, že sa môžeme podeliť o túto inováciu s našimi medzinárodnými partnermi a priniesť laboratóriám po celom svete efektívne riešenia imunotestovania."
O Skupine KHB Group
Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, kód akcií: 002022.SZ) je spoločnosť zameraná na diagnostiku in vitro, ktorá sa môže pochváliť kompletným sortimentom lekárskych diagnostických produktov so zameraním na imunodiagnostiku, biochemickú diagnostiku, molekulárnu diagnostiku a testovanie priamo v mieste poskytovania starostlivosti (POCT). Od svojho založenia v roku 1981 sa spoločnosť KHB vyvinula na high-tech spoločnosť, ktorá integruje výskum a vývoj, výrobu a marketingové obchodné prevádzky. V roku 2004 bola kótovaná na burze cenných papierov v Shenzhene (SZSE).
Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti KHB a na jej stránkach LinkedIn, Facebook a Twitter.
https://www.skhb.com/en/
https://www.linkedin.com/company/shanghai-kehua-bio-engineering-co.-ltd.-khb-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.facebook.com/KHBKehuaBiotech/
https://x.com/kehua_biotech
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2827114/20251119110716_1.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2827115/V150__2__1.jpg
