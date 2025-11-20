KHB destaca el analizador automático de inmunoensayo quimioluminiscente Polaris V150 en MEDICA 2025

XI'AN, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB), un proveedor global de soluciones de diagnóstico in vitro (IVD), presenta su plataforma de quimioluminiscencia compacta más reciente —el analizador automático de inmunoensayo por quimioluminiscencia Polaris V150— en MEDICA 2025, una de las ferias líderes mundiales del sector médico. Como producto destacado en el stand de KHB de este año, el Polaris V150 demuestra la continua innovación de la compañía en el diagnóstico automatizado.

Diseñado para laboratorios pequeños y medianos, así como para pruebas urgentes y de emergencia en grandes hospitales y laboratorios externos, el Polaris V150 integra eficiencia, precisión y facilidad de uso en una plataforma de sobremesa. Con una superficie de tan solo 0,36 m², el analizador ofrece a los laboratorios una potente capacidad de inmunoensayo sin necesidad de dispositivos externos, gracias a su pantalla táctil integrada y su diseño compacto.

Tamaño compacto y flujo de trabajo eficiente

A pesar de su reducido tamaño de 0,36 m², el Polaris V150 realiza 150 pruebas por hora, lo que permite a los laboratorios lograr una alta eficiencia operativa en espacios de trabajo limitados. Admite la carga continua de muestras, reactivos y vasos de reacción, mientras que su función STAT prioriza las muestras urgentes para una rápida toma de decisiones clínicas. El sistema ofrece 40 posiciones para muestras, admite suero y plasma, y proporciona dilución automatizada junto con una detección integral de nivel de líquido, coágulos y colisiones para mejorar la fiabilidad del flujo de trabajo.

Alta precisión gracias a la tecnología ALP-AMPPD

Equipado con un sistema de quimioluminiscencia ALP-AMPPD de alto rendimiento, el Polaris V150 ofrece una alta exactitud y precisión (CV < 3 %) en todos los ensayos. El analizador incorpora un kit de reactivos todo en uno que incluye calibradores con información codificada mediante código QR y una curva maestra, lo que permite una operación estandarizada y una gestión simplificada de los reactivos.

Menú de reactivos completo y en expansión

El Polaris V150 admite un menú de pruebas desarrollado internamente con más de 60 ensayos en 10 paneles de enfermedades principales, que cubren una amplia gama de necesidades de diagnóstico rutinarias. El catálogo de ensayos incluye marcadores para la función tiroidea, hormonas sexuales, marcadores tumorales, enfermedades infecciosas, marcadores cardíacos, inflamación, glucemia, anemia, metabolismo óseo y más.

Sistemas inteligentes y experiencia de usuario mejorada

Además de su rendimiento analítico, el Polaris V150 incorpora un diseño de sistema inteligente para optimizar la usabilidad en el laboratorio. La plataforma permite la monitorización en tiempo real del estado de los reactivos y consumibles, lo que garantiza que los laboratorios mantengan una visibilidad completa de la disponibilidad operativa. Su interfaz de usuario limpia e intuitiva y su pantalla táctil integrada facilitan una navegación eficiente y un funcionamiento optimizado, reduciendo las necesidades de formación y mejorando la experiencia general del usuario.

Estabilidad fiable de los reactivos y mantenimiento inteligente

Para garantizar un rendimiento continuo y de alta calidad, el analizador ofrece refrigeración integrada durante 24 horas (2–8 °C) para hasta 12 posiciones de reactivos, lo que asegura una estabilidad óptima de los mismos. Funciones como la monitorización remota y el mantenimiento automático reducen el tiempo de inactividad y simplifican los flujos de trabajo de servicio, lo que ayuda a los laboratorios a lograr una alta continuidad operativa.

Destacada presencia en MEDICA 2025

En MEDICA 2025, el Polaris V150 se convirtió en uno de los productos estrella del stand de KHB, atrayendo a socios internacionales que buscaban soluciones de inmunoensayo compactas y de alto rendimiento. Las demostraciones en vivo y las consultas técnicas impartidas por el equipo de expertos de KHB ofrecieron a los visitantes una comprensión integral de las capacidades del instrumento y su idoneidad tanto para entornos de laboratorio rutinarios como de emergencia.

"El interés que hemos recibido en MEDICA demuestra la gran demanda de sistemas de quimioluminiscencia compactos y de alta calidad como el Polaris V150", afirmó el gerente de producto de KHB. "Nos entusiasma compartir esta innovación con nuestros socios internacionales y brindar apoyo a laboratorios de todo el mundo con soluciones de inmunoensayo eficientes".

Acerca de KHB Group

Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. (KHB, Código bursátil: 002022.SZ) es una empresa de diagnóstico in vitro (IVD) que ofrece una gama completa de productos para diagnóstico médico, con especialización en diagnóstico inmunológico, bioquímico, molecular y pruebas en el punto de atención (POCT). Desde su fundación en 1981, KHB se ha consolidado como una empresa de alta tecnología que integra las operaciones de I+D, fabricación y comercialización. En 2004, comenzó a cotizar en la Bolsa de Shenzhen (SZSE).

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de KHB y sus páginas de LinkedIn, Facebook, y Twitter.

https://www.skhb.com/en/

https://www.linkedin.com/company/shanghai-kehua-bio-engineering-co.-ltd.-khb-/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

https://www.facebook.com/KHBKehuaBiotech/

https://x.com/kehua_biotech

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827114/20251119110716_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827115/V150__2__1.jpg